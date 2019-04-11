Oracle NetSuite：帮助企业在科技轮回中抓住转瞬即逝的机会

轮回的真正意义并不在于循环往复，而在于新旧元素的碰撞与融合。Oracle NetSuite的目的是快速把最新的技术集成到ERP系统中，帮助企业在第一时间抓住新技术突破、以及新旧技术结合带来的机会。

时尚是一场轮回。波点裙、条纹衫、喇叭裤、格子西装、机车外套，这些属于上个世纪的流行元素总是经久不衰。现如今它又再次回归时尚圈，掀起新的穿搭潮流——这被称为复古风。

科技也是一场轮回。虚拟化、并行计算、分布式计算、集群计算等等，这些早在上个世纪的50到80年代，在云计算概念被提出之前就已经各自兴起的相关底层技术，也为现如今云计算技术体系的完善和应用发展打下了非常好的基础——这被称为技术进化。

但无论是时尚还是科技，轮回的真正意义并不在于循环往复，而在于新旧元素的碰撞与融合。在和记者聊起这一话题时，甲骨文公司副总裁及中国区应用软件总经理潘杰君笑着说道：“我总会留着旧衣服，因为我觉得总有一天，它们会派上用场。科技圈也是这样，当某个技术发展到了一定的瓶颈期，不妨先搁置下来静观其变，也许当另一个相关技术出现突破时，它们的结合就能带来预想不到的结果和影响。”

还以云计算为例，在进入21世纪之后，云计算不仅得到快速发展同时还得到了普遍的关注和应用。而这一时间点，与互联网的兴起基本吻合。通过互联网，虚拟化的资源和强大的计算能力才得以在大范围内实现共享，让分布式计算和并行计算等等这些技术真正实现商用价值。

身处这样的历史轮回中，总有嗅觉灵敏的猎手能快速抓住出现在转折点的机会。NetSuite便是其中之一。

甲骨文与NetSuite的“1+1>2”

NetSuite成立于1998年，最初提供的是基于互联网的财务软件，并因此被认为是最早的云计算软件提供商——甚至早于在1999年创建的Salesforce。

2016年，NetSuite以93亿美元的价格被甲骨文收入麾下。双方的结合，一方面推动NetSuite的形态从初创的成长型企业转变成了成熟稳健型企业；另一方面，NetSuite在云计算领域的先行优势以及面向中小微企业的客户定位，也补足了甲骨文的云计算版图和市场版图。

当年一手主导了这一收购的甲骨文CEO Mark Hurd今年亲自现身SuiteWorld19，在被NetSuite执行副总裁Evan Goldberg问到收购NetSuite是否后悔时他毫不犹豫地答道：“不，我很满意。”。

用他的话说，甲骨文与NetSuite是非常互补的：首先，全新的甲骨文能够为NetSuite提供强大的基础架构支持；其次，甲骨文的实践多侧重于传统的大型企业，而NetSuite则更多集中于中小微企业；其三，针对全球不同地区的需求，双方也实现了携手和协同。”

可以说，在两年多的时间里，NetSuite已经成为甲骨文立足云领域的一个“狠角色”——据Evan Goldberg在大会上介绍，两年多来NetSuite的客户营收增长速度已经是标普500指数公司的3倍。具体来说， NetSuite在全球拥有了1.6万多家客户，业务遍布212个国家和地区。

Evan Goldberg承认，借势甲骨文，NetSuite在全球的业务得到了全速的推进，同时，其产品的独特优势也日益显现。比如，实现了多租户管理，让每个用户都可以自主选择自己的升级时间，而这通常在公有云层面是很难做到的。

也正因如此，在去年年底，NetSuite宣布将自己的技术全部迁移到甲骨文第二代云架构（OCI，Oracle Cloud Infrastructure）上，并基于OCI构建。这意味着，NetSuite与甲骨文从底层架构上也在变得越来越紧密。目前，这项测试已经在全球的六个数据中心进行，包括美国、英国伦敦、澳大利亚悉尼、日本东京、德国法兰克福等。

三个重要产品和服务

甲骨文与NetSuite的结合让曾经饱受争议的云ERP从不可能成为可能，但如果这光靠产品与服务商一方的推动是远远不够的，企业转型的决心也是决定项目成败的最重要因素。

潘杰君对记者说：“云计算是一个非常复杂的议题，通俗地说，既要找到你爱的人，也要找到爱你的人，只有相亲相爱，项目才会成功。因此，我们一直希望去找到那些对云的理念比较清晰，并且有决心从文化、技术、流程等方面去全面优化和升级企业管理的客户。”他认为云实际上不是一种产品，而是一种服务，因此，甲骨文一直希望能够通过产品与服务的一体化，为企业提供真正的云服务”。

为了践行这样的理念，NetSuite最近推出并优化了几个重要的产品和服务——媒体平台Grow Wire、智库平台Brainyard，以及一套预配置版的行业云解决方案SuiteSuccess。

Grow Wire：让客户更好地找到和了解NetSuite

Grow Wire是NetSuite在去年4月推出的基于云的媒体平台。经过一年的运营，如今在上面已经汇聚了上万家来自全球的企业，大家可以借助平台进行沟通交流和集体发声。同时平台还展示了大量NetSuite客户和合作伙伴的成长故事，并且这些故事都由Grow Wire自己的记者和编辑通过采访创业者、VC和行业专家撰写，主要目的是让大家更好地了解企业在发展过程中遇到的问题，以及成功的实践经验和秘诀，同时也能够更好地了解NetSuite在其中的价值。

Brainyard：为客户提供更进一步的服务

Brainyard是NetSuite在SuiteWorld19上正式推出的一项新的业务研究和基准测试服务，主要包括三个方面：商业研究，通过对7个行业的20位行业专家和500位专项专家的调研，为企业提供行业现状报告和其他基于定性和定量调查的研究；基准数据，提供来自16000个NetSuite客户的见解和来自行业数据提供商基准的第三方业务绩效数据，以及详细的行业特定关键绩效指标；绩效分析和建议，通过如何利用资源、最佳实践简报和关键绩效指标分析对组织改进提出实际建议/指导，同时客户还可以与NetSuite客户经理一起接受业务审查。

值得一提的是，Brainyard与传统咨询和研究机构提供的服务不同，它提供的是免费资源，技术生态中的每个人都能从中获取所需的研究、数据以及最佳实践建议。同时，其中的数据都以匿名方式进行，并不透露具体的企业信息。

SuiteSuccess：企业最佳实践的集大成者

不只是服务，NetSuite还把企业最佳的实践模式总结提炼出来，通过产品的方式再反馈给客户。SuiteSuccess正是这一模式的产物，它是一套预配置的行业云解决方案，建立在业界领先实践经验的基础上，将专业知识与预先构建的工作流程、关键绩效指标以及控制面板结合在一起，为企业提供能够快速部署上线的云服务。

在SuiteWorld19大会上NetSuite推出了SuiteSuccess小企业版、财务版、分销商版、软件公司版、计划和预算云解决方案（PBCS）等优化版本。据悉，NetSuite已向中国市场推出SuiteSuccess 小企业版，SuiteSuccess 财务版也将稍后发布。

“我们希望可以通过Grow Wire帮助大家分享自己的故事，通过SuiteSuccess帮助企业更快地实施，通过Brainyard帮助大家测算衡量数据KPI并改善业务。”Oracle NetSuite运营高级副总裁Jason Maynard在大会演讲中总结说。

细说“小而美”的SuiteSuccess

事实上，在2018 Oracle NetSuite中国峰会上，SuiteSuccess小企业版就已经在中国市场亮相。潘杰君表示，小企业版本的基本配置包括了财务、库存管理、订单管理、进销存等标准模块，但“麻雀虽小五脏俱全”，它不是一个简单的做账系统，而是全线的财务管理系统。同时，它的客户定位也非常清晰：瞄准处于高速发展期的小企业，这其中部分企业可能已经进入了A轮、B轮融资，需要更规范、符合国际化监管的财务准则，适应有可能的出海需求。“我们希望用这样一个配置让更多的中小微企业享受到云计算的价值，快速搭上这趟顺风车。”潘杰君说。

Oracle NetSuite把传统ERP比喻成“毛坯房”，它需要用户花大量的时间和成本进行“装修和设计”—— 购买硬件、进行系统设计和实施，最后才能上线运行和使用，这个周期平均要6-9个月的时间。相比较而言，SuiteSuccess就是“精装修”的房子，它的精髓在于可以“拎包入住”，也就是开箱即用，从而大大缩短上线周期。

Oracle NetSuite 举了三个中国企业的案例：位于上海的名为Rockies的连锁健身房在短短6周的时间就上线了Oracle NetSuite云ERP，从而保障上百家连锁店的协同运营；位于北京的“每日一淘”用了8周上线了Oracle NetSuite云ERP，加强对供应链体系的管理和扩展；而位于许昌的海茂商贸有限公司也在11周时间就上线了Oracle NetSuite云ERP，实现了门店数据的共享。

“6-11周的时间算快吗？对于当前的时代发展速度来说这并不算快，但对于传统ERP的实施来说，已经不慢了。”潘杰君补充说，“当然，我们觉得时间还可以更短。这就是NetSuite推出SuiteSuccess的原因，通过把企业的共性融合到系统中实现标准化，这大大缩短了项目的实施的时间，目前我们基本上把时间控制在平均30-45天。”

通过这样的产品和服务，Oracle NetSuite能够快速把最新的技术集成到ERP系统中，帮助企业在第一时间抓住新技术突破、以及新旧技术结合带来的机会。潘杰君指出：“尤其对于中小微企业来说，在快速变化的的环境中，他们的业务和运营模式也需要进行实时调整，如果像过去一样花9个月的时间来实施ERP，可能外面都‘变了天’了。”

让用户第一时间享受新技术的价值和优势

在进入中国市场的不到两年时间里，NetSuite已经拥有600多家客户，并且续约率达到了85%，扩展率超过70%。去年，中国市场在NetSuite全球新增客户数量的排名中位列第四。

当然，潘杰君认为，SuiteSuccess的推出还将给NetSuite带来更大的机会。“务实地说，我们明年的生意重点会放在SuiteSuccess上，这是我们的机会，也是中小微企业的机会。”潘杰君自信地说。同时，他也表示，NetSuite接下来将陆续推出行业版SuiteSuccess，包括跨境电商版本、软件服务商版本等等。

“拎包入住”的前提是“精装修”， SuiteSuccess开箱即用的背后则是NetSuite通过大量的市场调研、企业最佳实践和自身的经验积累所提炼形成的标准配置——这显然是一个巨大的工作量，同时也是NetSuite从企业中来到企业中去的服务精髓。

可以说，起家于科技型中小企业的NetSuite非常了解中小微企业的需求——他们要更加聚焦和专注、要快速响应市场变化、要更快地实现产品和业务的创新。

NetSuite总结了推动中小企业快速成长的五大要素，即“可视、控制、敏捷、高效、协作”，同时他也将此作为自己发展的重要风向标。Evan Goldberg指出，通过对业务指标的量化和分析实现可视化能够帮助企业更好地掌握和控制业务现状，同时预测未来的发展趋势。而这也将进一步为企业提供敏锐的触角，帮助他们适应快速变化的外界环境，提高运营效率。

潘杰君则把这总结为“灵、全、快”。“灵则全，全则通，通则快。只有这样，企业才能通往未来的数字世界。”他总结说。

除此之外，在SuiteWorld19上NetSuite还发布了一系列产品的功能优化和创新，这些功能也在很大程度上帮助企业降低IT复杂性、优化业务流程、简化全球贸易、改善决策并增强客户和员工的体验。

通过现场SuiteAnalytics Workbook、SuiteCommerce等产品的功能演示，我们看到，通过轻松的点击、拖拽、模版选择，用户就可以快速创建新的页面，并发布新的生产系统；大量数据的聚合展示结果非常清晰明了，即便是非技术人员也可以快速从中了解重要的财务和经营指标；数据的预测分析也变得更智能……所有这一些体验的提升都来自于人工智能、机器学习、人机交互等技术在NetSuite系统中的集成与应用——而这，也正是人工智能在经历了60多年的起落轮回后的又一轮技术爆发。

“无论技术如何发展，我们都会把最新的元素植入到软件中，让用户随着软件的升级立刻享受到其中的价值和优势，抓住在一次次科技轮回中转瞬即逝的机会。”潘杰君再次强调。