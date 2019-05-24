对话松鼠AI：打破“千人一面” 重塑教学环境

大会期间，乂学教育—松鼠AI智适应教育联合创始人兼CEO周伟作为出席嘉宾发表了题为《AI智适应技术如何升级换代教育产业》的演讲。会后，他接受了媒体采访，详细分享了松鼠AI在人工智能教育行业的实践经验。

2019年5月16-19日，以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题的第三届世界智能大会在天津梅江会展中心成功举办。本届大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会、天津市人民政府共同主办。

大会期间，乂学教育—松鼠AI智适应教育联合创始人兼CEO周伟作为出席嘉宾发表了题为《AI智适应技术如何升级换代教育产业》的演讲。会后，他接受了媒体采访，详细分享了松鼠AI在人工智能教育行业的实践经验。

以下为媒体采访问答实录（访谈内容经至顶网整理，未经许可禁止转载）：



乂学教育—松鼠AI智适应教育联合创始人兼CEO周伟

记者：请您先简单介绍一下松鼠AI目前的发展情况

周伟：松鼠AI成立于2014年，是国内人工智能教育领域创立最早的一家公司。经过四年的发展，松鼠AI在全国已累计有200万的用户，同时在全国300多个城市中有2000多个合作单位。我们主要是从事人工智能自适应学习系统的研发和使用的，能够有效地帮助学生提升学习效率，帮助老师提升教学效率。利用人工智能的算法形成学习系统，能够彻底实现个性化教育、千人千面的教学目标，目前公司成立到现在融资达到了10亿人民币。

记者：现在您觉得现在教育行业与AI的结合已经发展到什么程度？目前AI在教育行业的应用情况如何？

周伟：我认为未来“人工智能+教育”的发展一定是高速的。昨天习总书记针对国际人工智能和教育大会还专门发表了贺信，也是进行了高度肯定。我们相信在国家大力支持下，未来能够通过人工智能技术改变整个传统教育的结构。

AI在教育领域里的应用方面，松鼠AI采取的方式有三：

第一种是工具类，比如拍照搜题，它通过图象识别技术精准地判断这个孩子答题的正确与否。第二种是语言交互类的应用，通过语音识别技术来实现对孩子语言类的交互，有点像AlphaGo一样，先精准地了解孩子的学习画像，通过知识地图判断孩子的学习画像以后，再通过内容地图、错因分析重构知识图谱，进而规划孩子的个性化学习路径，同时帮助提供相对应的解决方案。通过后台的策略型算法，它也会实时调整。也就是当孩子学会一个知识点以后，根据学习能力值的水平实时调整学习方案，看孩子更适合学哪些知识点。第三类是构建以学生为核心的学习体系，把产品直接给学生使用而非老师，老师的作用是辅助教学。

记者：这些学习者数据的采集来源有哪些呢？

周伟：数据采集的来源目前有两种。

第一是通过我们合作的机构，他们有很多的学生是在一个严肃的教学场景里使用我们的学习系统进行学习。第二，我们会跟一些全日制学校进行合作，全日制学生不断地使用学习系统，通过这样的方式来积累学习数据。这些学习数据经过脱敏以后，筛选出行为数据来优化我们的算法。

当然前提都得是在一个严谨的学习场景里面采集数据，非严谨采集的学习数据对系统的伤害是非常大的。在一个非严谨的学习场景里面采集上来的数据是脏的，你要清洗这个数据可能花的成本更高。必须得是在一个严谨的学习场景下采集的数据才是有效的。

记者：现在做“互联网+教育”和人工智能和教育结合的企业挺多的，相比较其他企业，您认为松鼠AI有哪些亮点？

周伟：传统教育的教学体系是以教师为核心构建的。传授新知识也好、复习也罢，都是以教师为核心的，教学质量的好坏很大程度上取决于教师的教学水平。目前很多做“互联网+教育”的产品都在围绕“如何给老师赋能”，“怎么快速培养出一个好的老师”上面，于是很多公司会从智能题库和测评工具入手给老师赋能。老师通过这两个工具能对孩子有更精准的了解，但是这种方式很难颠覆传统的教学模式。

松鼠AI在一开始在做这个产品的时候，就意在把人工智能教育赋能到整个教学模式上，尤其是在复习阶段。构建以学生个体为核心即“老师为辅，学生为主”的学习体系。更加关注学生的判断、对学生学习路径的规划、教学内容的提供和教学结果的检测。

松鼠AI和其他公司不同的是，我们的产品是“ To学生”的，完全是学生自主在使用，但是其他产品基本上是“To老师”的。

但无论是“To学生”还是“To老师”，教育产品离不开人。我们始终认为，要想提升学习体验、提高教学质量，人工智能技术仅仅是一个加分项，还需要其他方面的努力。

因为教育产品不同其他的产品。比如一瓶水，它就是一个产品，你看得见、摸得着、可以喝。教育就不一样，其中有三个核心的要素会直接影响这个教育产品使用的好与坏。围绕教育的本质来看，影响学生学习效率的三大核心要素，第一是学习兴趣，第二是学习环境，第三是学习能力。

以学生个体为核心的学习体系中，技术是一部分，剩下的这三个要素怎么去解决？松鼠AI搭建出了一个实际的教学流程和闭环。

第一，所有场景里面是有真人老师存在的，但真人老师不负责教学，而是负责监督和培养孩子的学习兴趣。我们坦白讲，学习是反人性的，主动学习和积极学习的孩子毕竟是少数，大部分孩子是需要有监督式的学习，怎么去激发孩子的学习兴趣？靠学习系统很难做到，因为毕竟不是游戏，你就要通过人来培养孩子的学习兴趣，因为人是有温度的，你给孩子一个肯定的眼神、一句鼓励的话，比给他一个金币、奖励他闯关，对他来讲要温暖得多，人起到这个作用。

第二，监督。一般来说高中以上的孩子或成人有较强的自主学习能力，初中、小学这部分的孩子自主学习能力相对较弱，更需要监督式学习，没人监督的情况下他们的学习效率就非常低，哪怕没有电视、没有电脑，有的孩子玩自己的手指头都能玩半个小时。这类孩子需要监督学习效率才能提升。我们是有线下学习教室的，这个教室里面没有其他的学习干扰因素，孩子在老师的监督下学习，这样“亦有亦无”的学习场景是高效的：有监督、无干扰。

学习兴趣、学习环境、学习能力三者形成这样一个完整的教学闭环，现在我们松鼠AI已经跑通这个模式了。

记者：像您刚才说的，孩子答题的环境的严谨性是直接影响学习质量的，您觉得在发展过程中还有哪些是待打通的环节？

周伟：现在整个环节都已经打通了，要说待完善的话，本地化教学内容和算法方面这两方面要不断迭代和更新的。举个简单的例子，全国主流的教材有13套，每套教材都不一样。每个城市的教材即使是一样的，相同教材在不同地区的教学重点和考试重点也不太一样。有的地区可能更重视思维能力的提升，有的地区可能更重视其他能力的提升，我们要通过不断的教学内容的积累和完善，不断迭代我们的产品，这是第一个方面。

第二个，我们也要不断迭代数据模型。比如说我们的后台数据会发现，有很多小朋友语法不好的时候，其实是他们的词汇量不够造成的，我们可能先不教语法，而是先帮助学生把词汇量完善起来。再比如说，有的学生对几何知识掌握不太好，这时候先学习空间思维能力效果会更好。因此，数据模型也需要不断调整和迭代更新。

记者：您认为智能能够取代老师吗？

周伟：我认为不会，老师在任何情况都不可能被取代的。我们举个最简单的例子，在全日制6—8个小时正常的授课当中，老师承载的作用是传授新知识，他讲到某个知识点的时候看到大家底下都在走神，这时老师需要马上调整授课方式和教学计划，这是需要智慧的。智能做不到这一点。但是在复习阶段AI智能的作用就能够发挥了，用最少的题来查漏补缺，然后再推送精准的复习方案。

记者：这个复习的效果，有没有什么量化的指标可以让人家感受到？

周伟：有，我们在国内组织过四次人机大战。在2018年的一次科技大战中，学生被分为对照组和实验组。老师在对照组进行真人授课，实验组学生则完全使用智能机器人进行学习，比赛是通过前测和后测来比较两组学生的学习效果。两天过去，人机教学大战的结果显示：机器教学组8小时平均每个学生学了42个知识点，真人教学组8小时平均每个学生学了28个知识点，机器组的学生学习效率更高。在最核心的平均提分上，机器教学组平均提高5.4分，真人教学组平均提高0.7分。

记者：接下来松鼠AI有什么计划？

周伟：目前我们可以看到，在国内市场里面我们现在合作的规模是最大的，我们想未来继续保持这样的一个规模上的领先；第二个就是技术上的领先，四年来我们在技术研发的投入差不多有五六个亿了，我们还是会加大这方面的投入，用于算法上的迭代、内容上不断的完善。第三个，我们也会响应国家“一带一路”的号召。非常高兴大前天我们的学习系统已经成功的进入到了新加坡国家教育局的人工智能学习教育系统采购的第二批名单里。