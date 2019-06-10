化敌为友：微软与Oracle公有云对接联合抗衡AWS

微软和Oracle正在对他们有竞争关系的公有云平台进行整合，以形成对抗双方共同对手AWS的统一战线。

至顶网软件频道消息： 微软和Oracle正在对他们有竞争关系的公有云平台进行整合，以形成对抗双方共同对手AWS的统一战线。

今天早上双方公布了达成合作伙伴关系的消息，主要包含几个部分，首先是微软Azure与Oracle Cloud之间的直接网络连接，将实现两个平台实践更快速的数据共享。两家厂商表示，信息将以10Gb每秒连接的速度传输，这比公共网络更快也更可靠。

目前Oracle 在位于Ashburg、Virginia云设施和微软美国东部地区之间支持这种直接的网络连接。随着时间的推移微软和Oracle将把这种功能扩展到更多地区，同时推出旨在使双方平台更紧密结合在一起的联合安全功能。

微软和Oracle承诺提供所谓的统一身份管理，让企业使用单一系统（微软的Active Directory）集中管理对Azure和Oracle Cloud基础设施的访问。这让管理员可以控制哪些应用可以在一个位置使用哪些资源，以及使用相同的证书而不是两个单独的帐户登录这个两个云平台。

微软和Oracle认为这种集成可主要用于两种方式。Oracle产品管理副总裁Vinay Kumar写道，对于企业来说，一个用途就是利用统一身份功能整合Azure和Oracle Cloud的访问控制。考虑到目前有不少财富500强企业已经在同时使用Azure和Oracle产品，这一点可能是具有广泛吸引力的。

从长远来看，Kumar认为企业会将他们的应用分散在微软和Oracle的云平台之间。直接网络链接将让Azure上运行的工作负载（如分析系统）可以使用Oracle基于云的数据库来存储和处理信息。

“这两种云之间的低延迟连接让客户可以为每个应用选择首选组件，使得单一的、一致的应用的不同组件都运行在每个技术堆栈的最佳云中，”Kumar在一篇博客文章中写道。他补充说，这种跨云连接适用于部署在Azure中的自定义软件和Oracle业务应用。

微软和Oracle将提供联合支持服务以及部署指南等资源以鼓励客户采用。Wikibon项目首席分析师Dave Vellante认为，对于微软来说，这一合作伙伴关系代表了“对其开发者社区持续开放的姿态”。

他说：“微软能够从云中获益更多，因为Oracle客户有了更多选择，以及连接到微软[Azure]的途径，对微软来说，这也是参与到更多的、以Oracle为特色的关键任务环境中的一个途径。”

他认为，对于Oracle来说，“一切仍然是围绕数据库的，让客户能够在Oracle Cloud上运行他们的Oracle数据库，同时也可以将另一些应用组合迁移至Azure。”

这次微软与Oracle的合作将矛头直接对准了云计算市场的领头羊AWS，目前AWS占据约33％的市场份额。Vellante认为，AWS迟早也会转向多云环境。目前AWS致力于在混合云市场打造生态系统，与VMware合作推出了一系列联合解决方案。