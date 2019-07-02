 Synergy Research：SaaS市场支出预计将突破1000亿美元

市场分析公司Synergy Research Group近日公布了关于企业软件即服务（SaaS）市场状况的最新信息，称该市场有望在本季度达到1000亿美元的年运营率。Synergy的数据显示，去年SaaS市场增幅超过30％，为相关企业带来了超过230亿美元的收入。

至顶网软件频道消息： 市场分析公司Synergy Research Group近日公布了关于企业软件即服务（SaaS）市场状况的最新信息，称该市场有望在本季度达到1000亿美元的年运营率。Synergy的数据显示，去年SaaS市场增幅超过30％，为相关企业带来了超过230亿美元的收入。

SaaS是一种软件分发模式，在这种模式中，提供商托管应用，并通过互联网向客户提供这些应用。SaaS被认为是云计算的三大类别之一，此外还有基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）。SaaS应用适用于所有最基本的业务技术，包括电子邮件、销售管理、客户关系管理、财务管理、人力资源管理、计费和协作等。

在市场份额方面，微软领跑，收入增幅为34％，高于整体市场增长率。Salesforce.com凭借着在CRM软件领域的主导地位位列第二，不过Synergy表示，未来Salesforce.com的位置可能会受到威胁，因为与SaaS市场的其他部分相比，Salesforce.com在该领域的增幅“相对较低”。

在SaaS收入方面可能会给Salesforce带来挑战的包括Adobe、SAP 和Oracle，这三家厂商的增长速度都要快得多。其中，SAP发展最快，但Adobe似乎是最有前途的竞争者，因为Adobe具有创意的云软件在市场中迅速得到运用，它现在几乎占整个SaaS市场的10％。同时，谷歌、ServiceNow和Workday等公司的增长仍然很快，这些厂商也希望颠覆SaaS市场。

“值得注意的是，SaaS市场仍然非常碎片化，不同的厂商领跑于每个不同的细分市场，”Synergy表示。

Synergy将软件即服务定位为一个“成熟”市场，但尽管如此，SaaS在整个企业软件支出的占比仍然不到20％。Synergy表示，大部分资金仍用在了内部部署软件上，但这对SaaS厂商来说是个好消息，因为这意味着未来很多年SaaS市场都会保持“活跃”。Synergy表示，SaaS市场的规模也远远大于IaaS和PaaS，并且这一趋势至少要保持到2023年。

Synergy首席分析师John Dinsdale表示，SaaS市场的主要参与者可分为三个阵营，一个是传统企业软件厂商如微软、Oracle和IBM，一个是较小的“云原生”厂商如Workday、ServiceNow、Atlassian和Splunk，一个是较大的IT厂商如谷歌和思科。

Dinsdale说：“这个市场将会进行整合，Salesforce即将收购Tableau就是一个典型的例子，同时新进入这个市场的参与者仍将有很多机会。”