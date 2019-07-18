 无现金，无发票，无报销：分贝通让企业支付成为一件愉悦的事情

相比个人支付的极致体验，企业支付反倒显得跟不上潮流，仍然面临着一系列问题：员工事先垫资、贴票报销费时费力、事后报销管控不足……在此背景之下，“无现金，无发票，无报销”这样新想法的提出，或彻底颠覆传统的企业支付方式，企业支付将迎来新的变革时机

你有多久没有“伸手要钱”了？别误会，这里“钱”，指的是出门四字秘诀“身份证、手机、钥匙、钱包”之一的钱包。如今个人支出已经被移动支付彻底改变，以前出门之前会仔细检查有没有带着钱包，而现在出门什么都可以忘，唯独手机不能落下。

相比个人支付的极致体验，企业支付反倒显得跟不上潮流，仍然有着一系列繁琐的流程：员工事先垫资、贴票报销费时费力、事后报销管控不足……在此背景之下，“无现金，无发票，无报销”这样新想法的提出，或彻底颠覆传统的企业支付方式，企业支付将迎来新的变革时机。

就在昨日，以“支付+，无现可能”为主题的2019分贝通战略发布会在北京举办，500+参会者共同见证了7.17企业支付日“无现金/无发票/无报销”的全新企业支付体验。

企业的“钱包”

如果说支付宝对于个人用户来说像是“个人钱包”的话，那么分贝通给自己的定位就是“企业钱包”，集合了支付+管控+场景，为企业提供一站式的支出管理解决方案，打造全新的企业支付体验。

发布会上，分贝通创始人兰希向我们展示了“无现金/无发票/无报销”的全新企业支付体验。其中钱包中商务卡、个人卡、企业卡能够覆盖企业95%以上的企业支出场景；商务卡，用于支付差旅、用车、用餐，无需报销；个人卡，用于发放补助、福利，全额开票；企业卡，用于集中采购、支付，管理透明。创新的将事后报销管控转变为事前消费管控，帮企业实时管理支出。

分贝通帮企业“降本增效”，一组数据最能说明问题。“总节省至少20%的费用。其中管控功能节省约10%-15%，不再报销的节省约5%-10%，价格优势节省1%-5%。”兰希向我们介绍道。传统的企业报销与报销流程通常需要30天左右，而企业通过分贝通进行企业消费，整个流程将缩短为30分钟。

从支付、管控到场景，分贝通最先着手的其实是场景的整合，经过3年的积累，目前已接入了10余个企业非主营业务支出场景、超过100家的供应商。历经100多次版本的迭代，分贝通在2017年完成了多维度下的600多个SaaS管控功能，能够覆盖绝大多数企业支出管理需求。如今，分贝通逐步完善支付的能力，商务卡/企业卡企业直接付，个人卡分贝券付，积分分贝币付，个人微信/支付宝付，组合的支付方式满足用户的个性化需求。

同时，完善的B端交付体系可以帮助企业更好的达成支出管理目标，而诸如节省返券、消费返币等创新的C端运营手段将企业的硬管控转变为对员工的激励，极大的平衡了企业的管理需求和员工的体验诉求。

为了让参会者能够有更加直观的体验，发布会现场还有一个有趣的环节——“请大家喝下午茶”。分贝通创始人兰希拿出了自己的手机，现场演示了在分贝通平台帮台下观众点下午茶外卖。与个人消费的体验类似，只需在企业预设的规则权限内，选择附近餐厅、下单即可，由分贝通合作伙伴饿了么进行配送。

“支付+”开放平台

发布会现场，分贝通与首批11家合作伙伴饿了么、滴滴企业版、南方航空、等企业共同启动了“支付+”开放平台。通过开放平台合作，分贝通将为合作伙伴提供更多的场景补充与服务的完善，减少合作伙伴的交付运营和服务压力，同时增强与客户的粘性，为合作伙伴客户带来一站式的场景资源及服务能力。

为了给企业提供更全的支出场景覆盖、更公道的价格、更优质的服务，分贝通联合众多企业支出场景合作伙伴重磅发布“支付+”开放平台，在场景拓展、资源互补、服务共享、联合运营等展开全方位的深度合作，搭建客户方与场景方的双赢模式。

分贝通目前服务以新经济企业为主的1000余家中大型客户，及其背后的超过100万员工也将开放给合作伙伴。未来，分贝通“支付+”开放平台将扩大合作力度，与更多的场景供应商展开合作，共建企业支付新生态。

同时至顶网记者了解到，以Divvy、Brex、TripActions等为代表的企业正在成为美国资本市场追捧的独角兽。如今中国的企业支付市场也迎来变革时机，以一站式企业支出管理平台为优势的分贝通，目前获得了8,500万人民币的B轮融资，至今融资总额已达到1.55亿元人民币，未来可期。