开启新的征程 品牌焕新后的小满科技引领智能CRM行业发展

近日，小满科技宣布其品牌小满正式更名为OKKI，旨在进一步加强其创新力、高科技、国际化的品牌形象。同时小满科技通过基于人工智能与大数据等智能技术的五大AI新品及三大智能CRM解决方案，重新定义CRM产品，引领智能CRM行业发展，促进CRM行业的全面升级。

至顶网软件与服务频道消息：随着各行各业拥抱数字化转型，传统CRM在帮助企业实现数据驱动的业务创新方面越发“捉襟见肘”，无法帮助企业解决效率和管理问题。面对这样的挑战，CRM需要引入新技术实现革新。

近日，小满科技宣布其品牌小满正式更名为OKKI，旨在进一步加强其创新力、高科技、国际化的品牌形象。同时小满科技通过基于人工智能与大数据等智能技术的五大AI新品及三大智能CRM解决方案，重新定义CRM产品，引领智能CRM行业发展，促进CRM行业的全面升级。全新的产品与解决方案将为不同类型企业提供最适合的企业级解决方案，帮助企业实现商业上的高效运转以及智能化的内部管理。

新品牌开启新征程

成立六年至今，小满科技一直专注于为制造业提供CRM解决方案，现有逾百人的研发团队。小满科技不断坚持技术创新，为客户创造价值，业绩取得飞速的增长，已经成为制造业CRM市场的领头羊，最近三年复合增长100%，并且占据了该垂直领域90%的市场份额。

在众多中国软件企业当中，小满科技率先实现了国际化，走向全球。现在已经有超过十万的用户，在全球126个国家和地区使用着小满科技的产品；同时小满科技在全球拥有近160位合作伙伴，共同快速拓展急速增长的市场。

2019年上半年，在经济下行和国际环境严峻的情况下，小满科技实现同比增长80%。“在增长背后除了小满科技团队自身的努力以外，更重要的是我们顺应了行业发展的趋势。这个趋势是什么？这个趋势就是企业软件需求的增长。”小满科技创始人兼首席执行官文博亮说。

企业管理者管理意识的觉醒、人力成本的上升等都在推动企业软件需求的增长。与消费级市场相比，企业软件市场对于普通人来说相对会陌生一些。但是对于企业来说却不会陌生，软件系统比如OA、HR、CRM、ERP等可以帮助企业管理者优化工作流程、提高工作效率。

文博亮表示，企业软件很好，对企业有很大的帮助，但是在中国企业软件的使用率是非常低的，问题出在三个方面——功能太弱或者说功能不强、体验不好、成本太高。“任何一个创新型公司，只要能部分解决其中的一个或者两个问题，就已经是一个很好的产品，成就一家不错的公司。”

但是这就够了吗？显然不是。文博亮说，一个革命性的产品应该能够彻底地解决以上三个方面的问题，有没有这样的产品？答案是肯定的，那就是智能软件。智能软件与传统软件的区别是智能软件可以通过机器把公司最好的管理理念和管理方法自动化地落地到企业软件当中，同时机器可以学习整个行业里面最好的管理经验和管理实践，将它们补充到企业管理者需要的系统当中，从而解决管理功能的问题，实现量身订做、智能化、且功能强大的软件。

第二，智能软件可以替代员工进行大量简单、重复繁琐的操作，把人从这些工作里面解放出来，从事更多创造性的工作。智能软件大大降低了对基础人力的依赖，把人的时间全部释放出来。

当前我们处于信息技术革命的时代，信息的传递越来越快，它带来的是市场变化越来越快，所以消费者的需求变化也越来越快。怎样捕捉这些变化？怎样从变化当中找到发展的机会并且进行科学的决策、快速的执行？这些都离不开CRM。所以在文博亮看来，智能化软件的实现首先需要智能CRM。一个智能的CRM是能够很好地解决企业当下面临最大挑战的解决方案。智能CRM会在企业软件当中率先实现突破，并且将引领整个企业软件的智能化变革，而小满科技带给大家的革命性产品就是一个智能CRM解决方案。

过去六年，小满科技承载了很多期许。文博亮表示，“随着公司的发展，我们有了更大的使命，对于品牌有了更高的期许。这个品牌需要更加开放、包容和国际化，它更加年轻并充满活力、科技感，面向未来，它具有无限的想象力。OKKI就是承载这些期许的新品牌。全新的品牌OKKI将以基于人工智能和大数据的智能CRM解决方案，继续深耕制造业，并逐步深入到制造业的上下游，同时进一步完善国际化业务发展体系，帮助企业客户创造更高价值。”

全新定义智能CRM

小满科技顺势而为，不光需要全新品牌承载，也需要全新产品得以展现。小满科技联合创始人兼首席运营官周滔表示，CRM是非常成熟的企业应用，在企业软件里面它的市场份额也排在第一，可以说是最重要的一种企业服务。虽然CRM非常成熟，但是在全球使用CRM的企业里面有55%没有达到预期，主要原因是数据录入难题和数据应用。

面对传统CRM的种种难题，OKKI创新地引入了人工智能技术，对CRM进行数字化的升级和改造。周滔说，OKKI打造的是下一代智能CRM，这和传统CRM非常不同。第一，彻底改变用户体验。省掉大量员工录入的工作，大量的人工录入可以被机器替代；第二，数据价值发挥到最大化。跟传统CRM不同的是，智能CRM不仅仅记录数据，还把数据加工成有价值的信息，让数据产生价值；第三，自动推进销售进程。SFA（销售自动化）是CRM诞生以来最重要的一个模块，但是经过20年的发展并没有实现真正意义上的自动化，今天我们有机会实现SFA。

基于此，小满科技正式发布了OKKI旗下的五大AI新品——Capture、 Insight、Discovery、Tips以及Workflow。Capture自动识别业务信息，Insight对数据进行全景分析和深度洞察，Discovery将利用数据分析的结果推荐更多潜在客户，由Tips形成下一步行动的最佳建议，最后Workflow将自动化完成工作流。

经过六年的发展，小满科技已积累了10亿封邮件、1700万份报价单和820万份合同的丰富数据内容。OKKI把人工智能与大数据分析处理全面引入CRM系统，通过五大AI产品完成了对传统CRM的全方位智能升级，从前端信息采集到深度洞察，再到潜在客户推荐，随时提供最佳行动建议，直至工作流程推进，实现自动运行，形成了高效的服务闭环。

“从让数据说话，到让数据主动说话，再到现在数据主动说出有价值的话，OKKI五大AI新品对数据的深度处理解析，改变了传统CRM中数据价值无法快速实现转化的困境，完成了对传统CRM的全方位智能升级。这五款AI产品帮助我们把CRM改造升级成智能CRM。”周滔说。

基于以上五大产品的功能及不同规模企业用户的需求，OKKI还推出三款针对性的解决方案，分别是面向微型企业的OKKI Lite、面向小型企业的OKKI Smart以及面向中大型企业的OKKI Pro。“以前我们以发现客户、营销客户、管理客户去划分产品，这是比较典型的产品为中心的思维方式。现在我们以客户为中心，为客户定制好解决方案。从产品思维到以客户解决方案思维的转变，这是OKKI对客户群体和市场认知逐渐成熟和加强、不断学习、不断探索的过程。”

这三个解决方案不仅仅是一个产品的组合，还融入了服务。周滔表示，单纯去提供软件其实是不够的，必须要配以客户成功服务，才能把产品真正用起来，而且把产品的价值百分之百发挥出来。所以，OKKI的解决方案是‘产品＋服务’，这三个解决方案定制了三种客户成功服务，有不同的服务套餐。而且客户成功服务和产品结合在一起，不用单独购买。”

同时，OKKI的智能CRM解决方案为合作伙伴构建了一个开放共融的生态体系，不断拓宽服务边界。目前，OKKI的CRM系统已接入全球领先的支付及物流服务等第三方平台；未来OKKI将会引入更多业界最顶尖的合作伙伴，共同构筑智能CRM行业的全新生态体系，促进CRM行业的快速发展。

结语

全新品牌承载新愿景，通过对未来趋势的判断，小满科技打造了智能CRM产品和解决方案，帮助企业应对数据挑战，兑现数据价值。

文博亮在发布会上表示，“面对前所未有的发展机会，我们也做好了充分的准备。第一，智能CRM。我们会持续不断地投入研发，特别是在机器学习、知识图谱等最先进的人工智能技术上面，不断打造创新智能的CRM产品；第二，深耕制造业。制造业是我们的支柱产业，是我们国家在全球竞争的根基，我们希望通过技术的发展推动制造业的转型升级；第三，国际化。进一步加快国际化的步伐，打造一个覆盖全球主流市场的业务发展体系，涵盖成熟市场和‘一带一路’国家。未来我们希望通过业务发展体系可以帮助到更多的企业走向全球。”