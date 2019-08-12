 没程序没美工中小微企业应当如何快速建站?

信息时代，不上个网怎么行？可是没程序没美工的中小微企业如何能赶上信息化的大潮？只要会做PPT就可以建网站，华为云的云速建站了解一下吧。

信息时代，不上个网怎么行？可是没程序没美工的中小微企业如何能赶上信息化的大潮？只要会做PPT就可以建网站，华为云的云速建站了解一下吧。

互联网对传统企业的冲击

现在电视广告在放些什么？和亲朋好友联系还在通过电话吗？互联网的出现，已经让人们的生活习惯发生了天翻地覆的变化。

生活方式的转变，也促进了消费形式的转变。电商、微商、新零售等基于互联网的销售模式层出不穷，销售业绩也在与日俱增。可是反观传统小微企业的销售状态，很多可以用门可罗雀来进行形容。时常听到的一句牢骚话就是：“再这么下去，就连房租也付不出来了。”租金成本固然是影响企业利润的一个客观因素，但是传统企业无法适应互联网时代的信息交流方式，才是企业销售日见萎缩的主要原因。让已经习惯通过智能手机进行交流的用户，再次步入店铺进行面对面的沟通？除非店铺就近在眼前，而且有着明确的购买需求，否则这样的机会只能是越来越少。

然而电商、微商等新兴销售模式也并非完美，大量低质低价产品充斥着电商平台，让再佛系的买家也不由得怨声载道，微商平台更是假冒伪劣产品横行，熟人经济演变成了杀熟经济……正是由于这些问题的存在，给当前的传统企业，尤其是正处于成长期的传统中小微企业，提供了一个非常适宜的转型窗口期，通过搭建自身网页或APP平台，与客户建立全新的信息沟通渠道，从而让客户对企业的产品、技术、品牌产生新的认知，从而令企业迈向数字化转型的成功之路。

传统中小微企业应如何拥抱互联网

然而在传统中小微企业拥抱互联网并不容易，首先会遇到文章题目中所提到的：没有程序员，没有美工，如何快速建立自身网站的问题。

没有程序员，没有美工，这不仅是一个专业技术人才的问题，更是一个投入成本的问题。投入成本小，技术含量低，会出现网站漏洞多设计也不够精美专业的情况。既无法提升公司形象，引吸客户，还可能留下信息安全隐患，甚至造成不必要的损失。而过高的网站建设投入，不是一个中小微企业所能轻易负担的，强行投入必然会对主营业务造成不良影响。

目前也有很多第三方技术团队可以向企业提供网站建设服务，但是建站后的网站管理权限通常无法由企业自身掌握，运维成本也未必会有太多下降，而且还会面临需求响应不及时导致内容无法快速上线之类的问题。更何况，仅仅搭建一个网站目前已无法满足移动端的传播需求，还需要把这个网站快速变成手机站+微信公众号+小程序+APP，让企业推广覆盖到所有的场景，这也是很多第三方技术团队无法满足的。

此外就是目前红海一片的各大电商平台，那里到是可以满足企业互联网信息发布的需求，但是用户渠道已被电商平台牢牢掌控，平台上企业竞争异常激烈，想要脱颖而出也不是一件容易的事情。

会做PPT就会使用的华为云·云速建站

企业自行建站技术门槛高，第三方开发可靠性差，电商平台又是红海一片，传统企业又该如何快速建站？为了解决中小微企业建站难问题，华为云全新发布了云速建站功能。目前已经可以在华为云首页的产品栏中通过推荐或基础服务均可找到“云速建站”并使用该功能。

下面，就让我们来简单了解一下，为什么只要会使用PPT就可以轻松使用华为云的云速建站建立企业自己的网站：

PPT之所以简便易用，是因此在程序中向用户提供了丰富的可以满足用户不同使用需求的模板。用户在使用时，可以像“搭积木”一样轻松进行编排。而华为云的云速建站也同样为企业用户提供出了大量的建站模板。

通过现有的模板，以及很方便的编辑工具，可以很快的编辑一个上线支持多语言的、功能非常丰富的电商网站。如果用户足够用心的话，网站页面效果可以堪比一线B2C的电商，在更容易获得消费者的信赖的同时，对企业业务的快速开展和品牌形象提升也会起到很大的帮助。

打造面向业务、面向营销、面向品推的实用型网站

网页设计的再好看，功能不实用，无法承载实际业务，不能实现营销功能，数字化的品牌推广目标自然也无法进行实现。因此，为了满足不同用户的使用需求，华为云的云速建站分成了从适于个人与小微企业的入门版、适合中小企业业务推广的标准版、适合全网营销的营销版以及提供独立IP、独立带宽的企业版这些不同的版本，来满足不同用户的需求。

在华为云的云速建站入门版中，提供出600个帮助PC与手机上建站使用的免费模板之外，还提供了30个当前正在流行的小程序应用模板，支持全站和单页面SEO以及会员管理功能。可以满足个人、小企业的官网形象展示功能。

在华为云的云速建站标准版中，除了入门版各项功能之外，还可以支持15种境内/境外在线支付方式，并能实现简单的电商管理功能，满足中小企业品牌建设，电子商务业务运营推广需求。

在营销版中，不但提供出更多的营销插件，还具备了三级推广分佣功能，可以更好的帮助中小企业实现品牌推广、全网营销的目标。

而在企业版中，除了提供入门版到营销版所有功能之外，还提供了10M独享带宽和独立IP，可以让中小企业用户更安全更可靠的达成品牌推广、全网营销的目的。

并且即便是规格最高的企业版，每年的使用费用也仅为1980元。这样的投入，想必不会再对企业造成什么使用负担了。

简便易用，轻松拖拽的网站建设

光有合适的价格还远远不够，建站还需要可以满足企业的应用需求。下面让我们来体验一下华为云的云速建站的应用功能。

当购买好华为云的云速建站并使用后，就可以进行云速建站的管理控制台，我们先通过使用指南来了解一下快速建站的建站步骤：

通过建站向导我们可以了解，只需要通过八个步骤就可以完成建站工作，而每一个步骤在建站向导里都有详细说明与相关跳转链接。相关操作也确实不需要很多的专业技术知识，轻松就可以进行上手在这里就不一一赘述了。

通过云速建站管理后台，可以十分方便的对网站内容进行管理：

通过站点编辑，可以方便的对网站项目和功能进行增减，的确达到了好像使用PPT一样，只需要轻松拖拽就可以建网站的目标。

企业要上云，但更需要考虑怎么上和上什么云

企业要上云，在云上建立网站是进行数字化转型，与用户重建沟通的第一步。下面还需要将上云建站所后收集到的数据进行统计分析，从中提取出对企业有指导意义的数据，指引企业进行进一步的发展。

中小乃至于小微企业，也正是通过这一点一滴的数据积累，从小到大，由弱到强的不断进行发展。在这个不断发展的过程中，互联网技术匮乏的传统中小微企业，为了增强自身技术实力，适应市场发展，与更多用户进行沟通，势必要有选择性的完成向信息化、数字化方向的转型升级。在什么云上建立企业自身的网站实际上就是选择一个具体表现。企业可以是加入一些电商平台，也可以是借助云厂商所提供的技术。电商平台目前已是红海一片，里面死伤无数，公有云厂商仅提供基础设施，企业自行进行网站搭建很可能会出现技术能力不足的问题。

华为云的云速建站功能出现，很好的解决了中小微企业建站技术能力不足的问题。既可以低投入高效率的进行网站搭建，又不必但心渠道资源受电商平台撑控，可以更加灵活自如的去进行发展。在此也希望有越来越多中小微企业可以成为华为云的云速建站用户。

现在购买华为云的云速建站，还可以参加9.9元秒杀199元代金券活动，最低一年只花99元，就能搭建一个功能全面的企业官网，有愿意的用户也可以去参与一下：



欲购华为云的云速建站、域名等产品，参与优惠活动有好礼！

最后想用一句话来做中小微企业信息化、数字化转型概述：根基在手，小树苗迟早长成参天大树，浮萍再盛，也未必经得起风吹雨打。