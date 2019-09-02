IBM Power重磅开源献礼：中国或将成为大赢家

在圣地亚哥举办的Linux基金会开源峰会上，IBM宣布将开源其Power处理器中的关键技术，还会开源开放式一致性加速器接口和开放式内存接口的参考设计。IBM称这两项技术不受架构限制，可最大限度地提高处理器和所连接设备之间的内存带宽，从而防止出现传输瓶颈。

在圣地亚哥举办的 Linux 基金会开源峰会上，IBM 宣布将开源其 Power 处理器中的关键技术，还会开源开放式一致性加速器接口和开放式内存接口的参考设计。IBM称这两项技术不受架构限制，可最大限度地提高处理器和所连接设备之间的内存带宽，从而防止出现传输瓶颈。

与此同时，OpenPOWER 基金会宣布该基金会将归入 Linux 基金会的麾下。OpenPOWER基金会前身为 OpenPOWER联盟，于 2013 年由 IBM、 Google、Mellanox、Nvidia 和 Tyan 联合创立。

这为什么很重要？

对于初学者来说，Power 架构是一个高度通用的高性能微处理器系统架构，支持从嵌入式系统到功能最为强大的超级计算机等各种平台，如基于 IBM Watson 的专家系统，该系统于 2011 年在智力问答节目中击败了 Ken Jennings。Power 是 IBM System Z 大型主机和 Power 9的基础，但也曾用于过去的机顶盒设备，如 Xbox 360、Nintendo Wii 和 PlayStation 3。过去的几十年里，它已经在汽车、医疗设备和军事/航空航天等垂直市场中占据了一席之地。

据悉，Power开源部分用于创建参考设计的所有知识产权，包括专利权本身，都将免除版税。Linux 已经在 Power 上运行，许多用于嵌入式系统开发的其它实时操作系统 (RTOS) 也是如此。Power 平台专为物联网、网络和无线、工业和环境控制系统、个人计算、企业服务器以及手持和移动设备量身打造。

这将给全球科技公司带来哪些方面的影响？

• IBM：IBM 的软件、服务和云计算统统都在 Power 系统上运行，与 AWS、Azure 和谷歌相抗衡。由于Red Hat在整个 IBM Power 生态系统中处于关键 SME 位置， 可预见未来将获得可观的收入来源来完成上述工作。

• 中国公司：华为公司最值得注意，现在华为可以利用 Power 架构来搭建 5G 基础设施、网络交换机和 IoT 组件，可能还有智能手机和平板电脑处理器，但需要相当高的额外投资（可能达数十亿美元）来管理时钟速度、能耗和热能管理。但对于解决华为主要的 5G 组件供应链问题来说，这简直是杯水车薪。

• 任何开发 IoT 设备的公司：他们现在有了比 ARM 或 Intel 更好的选择。微软 Xbox 可能会步 PowerPC 或 PlayStation 的后尘。所有公司都可以制造 Wi-Fi 路由器、家用网关、Alexa 智能音响等智能设备。换言之，一切都由“中国制造”。

• 苹果公司：史蒂夫·乔布斯当年封存不用的 Power Mac 可能在十多年后的今天重新回归，成为机器中的“幽灵”。我们可能会迎来新一代 Power iPad、Power Watch 和其他 Apple 品牌的 Power VR/AR 设备。苹果公司完全可以摆脱 ARM 或 Intel 许可的束缚，从头开始，重振雄风。不过与华为一样，苹果公司也需要投入重资来构建基于 Power 的移动 SoC，可能要花费数十亿美元，但多年前蒂姆·库克与罗睿兰创建了 IBM 联盟，所以苹果似乎已经有了一个好的开端，如果事实证明，苹果多年来一直处心积虑要这样做，那岂不是惊天阴谋昭然若揭？

• 每个现存的超大规模云供应商：Azure、AWS 和谷歌可以与台积电、三星微电子、GlobalFoundries 等制造商合作开发 Power 芯片。重量级容器化和开源工作负载将不再需要兼容 Intel。反过来，这将对其它无法访问这些芯片的云供应商带来压力。同时鉴于 Power 的自然架构和能源效率，它最终将极大地降低云计算的成本。

• 微软：虽然 x86 受损似乎会损害其 Windows/Wintel 的主导地位，但微软多年来其实一直在向云供应商和应用开发商的角色转变，并且在 Surface 硬件领域，它已经选择拥抱 ARM，而不再依赖 Intel。Power Surface 简单易用：由于使用硬件抽象层 (HAL) 设计，1992 年 Windows NT 内核最初在 PowerPC（以及几个其他系统架构，包括 DEC Alpha、Itanium 和 MIPS）上运行。微软于 1997 年中断了对 PowerPC 的 Windows NT 支持，最终摆脱了困境。“现代的”Windows 10 应用程序架构也不依赖于 Win32，每一发行版中的原有组件都会更新换代。

• 英特尔：不可否认，x86 已经已经在云时代中失去了重要位置，因为云原生的工作负载不再与架构绑定，它们是高度容器化、面向服务的，并且大量使用包括 Linux 在内的开源工具集。正因如此，英特尔正在被 ARM 取代，同时现在每个人都有一个免费的超级计算级系统架构 Power 可以采用。

• 高通：该公司拥有领先的 5G、运营商设备以及 Wi-Fi 芯片组，同时也是智能手机芯片的头号供应商。高通的 Snapdragon SoC 为美国的三星 Galaxy 手机、谷歌 Pixel 以及其他几乎所有非华为制造的 Android 手机提供动力。实际上，华为也依赖于高通的芯片。除了智能手机芯片，凭借 Power，华为可以开发自己的网络处理器，但如果它想加入高通拥有法律保护的市场，可能需要开发一些其他 IP 来代替高通拥有专利的一些技术（如 CDMA）。

• ARM：该领先的嵌入式处理器架构已经到了分崩离析的边缘。ARM会面临相关的许可费问题，因为它是一家无晶圆公司，仅通过向苹果、高通、三星和华为等公司授权基本处理器设计来赚钱。开源的、免专利使用费的 OpenPOWER 可能会将它击垮。

• AMD：虽然不像英特尔那样与 x86 紧紧捆绑在一起，但 AMD 未来业务仍会因此遭受重大打击。不过，某种程度上与 ARM 和其他架构一样，AMD 也可以转型成为基于 OpenPOWER 的芯片的合约制造商，甚至可以在多个市场领域设计自己的产品，从嵌入式/网络到企业和移动领域。

• 三星：该公司基于 ARM 的芯片组 Exynos 在北美市场几乎没什么发展，因为它将高通的 Snapdragon 用于其智能手机，同时参与 Snapdragon 的制造，但其 Galaxy 手机在全球其他地区也使用该芯片组。与 AMD 一样，三星是全球最大的半导体合约制造商之一，可以为苹果等企业制造基于 Power 的芯片。但这意味着它将不得不与 Globalfoundries（IBM 的晶圆厂，在 Power 方面占据优势）等公司进行竞争，而在中国（包括台湾）方面，它的竞争对手还包括了台积电、富士通和华为等公司。

•RISC-V：这个 ARM 的开源替代品一开始就问题不断。但在 OpenPOWER 获得了广泛的行业支持之后，人们几乎可以和 RISC-V 说再见了。

开源其 Power 处理器中的关键技术，这必将对行业带来一系列影响。这些影响可能需要数年时间才能应验，而且并不是所有有利方都会积极拥抱 OpenPOWER 这份大礼。但毫无疑问，上边清单中列出的公司肯定都会受到巨大影响。