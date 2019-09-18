 AI和数字助理：Oracle云应用更新的重中之重

Oracle Enterprise Resource Planning Cloud和Enterprise Performance Management Cloud的更新集中在通过人工智能简化任务，同时使用户可以通过与计算机对话来完成更多工作。

至顶网软件与服务频道消息： 本周Oracle年度OpenWorld大会在美国旧金山开幕，Oracle的客户可以从这次大会上听到更多关于智能数字助理和机器驱动见解的消息。

Oracle Enterprise Resource Planning Cloud和Enterprise Performance Management Cloud的更新集中在通过人工智能简化任务，同时使用户可以通过与计算机对话来完成更多工作。

“目标是，几乎所有的流程都是对话的，”Oracle云业务集团软件即服务高级副总裁Juergen Lindner在上周与媒体和分析师的简报会上这样表示。

做到这一点的主要方法就是新推出的数字助理，运用于整个Oracle云应用套件。例如，在企业资源规划中，用户可以使用他们的语音助手执行诸如提交和审查时间表、跟踪项目状态、发现问题等任务。Lindner表示：“这不仅仅是得到答案、而是实际的对话。”

专门为客户服务设计的新数字助理，可以检索知识库中的问题的答案，并且可以与Oracle Intelligent Advisor结合使用，让客服代表能够通过聊天渠道交互式地给出建议。营销团队可以使用这个智能功能策划促销活动，并通过Oracle Responsys（Oracle于2013年收购的广告平台）与客户进行互动，以收集有关促销的更多信息。

数字助理也将用于Oracle Supply Chain Management Cloud以检查运输状态、跟踪计划偏差和报告事件等。与ERP和EPM一样，语音应用预计未来将得到广泛扩展。Lindner说：“该计划将在供应链的各个方面得到普及。”

18个月前Oracle首次展示了该数字助理功能，并于去年10月正式宣布推出。该软件是Oracle云应用“自我驱动”计划的一个组成部分，它使用机器学习和自然语言处理来理解上下文并适应每个用户的行为，可以自定义交互式机器人以自动执行例行任务或者根据一组条件进行操作例如安排会议等。该数字助理可以与最流行的语音助理以及Facebook Messenger和Slack等消息传递平台配合使用。

去年该功能发布的时候，Wikibon首席分析师James Kobielus曾这样写道：“新推出的企业数字助理功能的广度和复杂性给Wikibon留下了深刻的印象。”

解锁PDF

今天公告的另一个主题是智能文档识别，该功能可以从PDF和其他主流财务文档格式中提取财务信息，以减少手动输入和错误的发生。这个自学习功能可以识别和处理供应商发票等文档，并随着时间的推移适应发票格式内的变更。

例如，该功能可以使用机器学习算法从供应商发票中提取发票编号、采购订单编号、税金和应付金额。Lindner说：“我们打算推动[这些功能]，以尽可能消除与系统的手动交互。”

第三个新功能是Oracle所谓的“预测性规划”，帮助用户识别和利用财务和运营数据中的趋势和模式。自动预测“通过使客户能够在数据加载时访问预测、查看预测和预测差异，识别方差模式并在运行中进行计划修订，从而提高计划决策的质量和及时性。”

例如，回归算法可以立即运行新的时间点，立即对比预期，并使用Oracle Smart View在微软Excel等常见办公应用中显示结果，从而大幅减少了差异报告所需的人力。

业务互连

Gartner预计，到2021年供应链管理市场规模将超过190亿美元，为了进一步推动供应链管理，Oracle还推出了B2B交易网络，使参与者能够通过Oracle Cloud以及第三方网络（如电子发票公司Transcepta、物流公司Justransform和医疗公司Global Healthcare Exchange）查找、参与和执行安全交易。

Oracle Business Network旨在简化从Oracle Cloud应用内直接搜索和连接已注册贸易伙伴的过程，无需额外费用。该平台支持从采购到付款的各项任务，使企业能够发布和更改采购订单，发送采购订单确认，请求更改采购订单以及发出发货通知和发票。

Oracle Business Network还集成了Oracle DataFox（Oracle去年收购DataFox Intelligence获得的销售智能数据库软件），这种集成可以实现对贸易伙伴的实时洞察，从而降低风险并加快决策速度。

Oracle计划覆盖几乎所有买卖双方的业务交易，以及涵盖其他供应链管理业务文件如第三方合同制造商的生产预测和生产订单，Oracle的一位发言人这样表示。

在人力资源方面，Oracle Human Capital Management Cloud与LinkedIn（微软的商业社交网络）进行了新的集成，让客户可以将LinkedIn个人资料中的能力、证书和工作历史信息直接导入Oracle HCM Cloud，Oracle称，该功能让员工可以更轻松地发现内部成长机会。Oracle的招聘软件现在也可以连接LinkedIn Recruiter，后者是一个寻找、联系和管理求职者的平台。

另外一项社交网络风的Oracle Connections功能让员工可以更轻松地使用面向消费者的界面建立联系，这些界面构建在个人资料页面上，人们可以在这些页面上分享能力、兴趣、项目等，以及在项目上进行协作。