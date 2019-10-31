与企业共同成长，为云而生的IBM z15又有什么“新花样”？ 

今年9月，IBM推出了z15。这一历时四年研发的重磅产品，被视为是云计算时代的主机，其中新增了包括数据隐私护照、即时恢复等多项业界首创的技术创新，可以帮助企业跨混合多云环境管理客户数据隐私，支持企业的云迁移和混合多云环境下的业务创新。

1964年，全球第一个指令集可兼容大型主机System 360问世，这一由IBM在当时投入了50亿美金的研发成果，被业界称为是一场“豪赌”。但后来的事实证明，这是一次非常成功的“下注”——System 360在上市后迅速得到了市场的关注，并催生了很多现代应用的初始模型。比如在1969年，System 360为阿波罗11号数据库提供了重要支持，为人类第一次登月作出了重大的贡献；再比如，当下我们使用的银行跨行交易系统（ATM）以及航空业最大的在线票务系统最初也都是在System 360的支持下构建的。

在55年的时间里，IBM在大型主机的技术研发上不断升级，System 360也不断更新换代。尤其是近几年来，随着互联网、云计算等技术的普及和应用，企业对于主机的需求也进入了新的时代。在这样的趋势下，IBM又斥资10亿美元、耗时五年，在2015年推出了z13，在算力上比上一版本的zEnterprise EC12提升了近一倍（每秒可以处理3万笔业务）；仅两年之后，z14于2017年问世，实现了一台主机即一个云数据中心的理念，并引入了普遍加密技术，得到市场的极大青睐。

今年9月，IBM推出了z15。这一历时四年研发的重磅产品，被视为是云计算时代的主机，其中新增了包括数据隐私护照、即时恢复等多项业界首创的技术创新，可以帮助企业跨混合多云环境管理客户数据隐私，支持企业的云迁移和混合多云环境下的业务创新。

在日前的新一代Z、LinuxONE发布盛典上，IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼表示：“主机系统在过去一直承载着一个很重要的使命，就是通过技术的更新，赋予企业及其业务新的技术内涵，满足企业对核心系统处理平台的需求。”

IBM副总裁、大中华区系统部总经理侯淼

因此，z15中一个非常重要的关键词就是“云”，它提供的是云时代所需的安全级别和云原生支持，同时还能满足业务连续性的要求。

“可以看到，主机与云正在逐步融合。首先，主机提供了很多技术手段，可以帮助客户把主机上积累二十多年的业务服务通过API的方式开放出来，放到了云环境中；其次，我们实现了主机平台和云平台在DevOps开发环境中的融合，使得用户可以通过一个统一平台管控两个环境；其三，我们通过主机开源项目Zowe，已经能够把很多的系统服务开放出来，融入到更活跃、更丰富的生态环境中。”IBM大中华区客户技术架构师和客户中心总经理、IBM“杰出工程师”程静在接受记者采访时表示。

IBM大中华区客户技术架构师和客户中心总经理、IBM“杰出工程师”程静

IBM z15三大亮点：数据保护、即时恢复、云原生开发

具体来说，z15主要亮点有三：第一，是在数据隐私方面首推的“数据隐私护照”技术；第二，是在业务连续性方面提出的“即时恢复”功能；第三，是全面支持云原生应用开发，加速与云的融合。

其中，“数据隐私护照”技术不仅能保护基础设施层面的本地数据，还允许设置数据使用规则，对于主机之外的私有、公有和混合云等环境的数据访问进行管理，更重要的是，该技术还允许用户随时撤销数据访问权，通过在混合多云环境中对数据进行加密，无论数据传输到哪里，都可以确保安全。侯淼用一个通俗的比喻生动诠释了“数据隐私护照”技术：“我们可以把数据类比成钱，过去我们把钱存在银行的保险柜。但现在，银行为我们提供了一个同等安全级别的保险箱，在我们取钱的同时可以把钱和保险箱一起拿走。只不过，在我们需要现金的时候就需要向银行索取密码，确保取款人的真实身份。”

此外，在数据的整体安全保障方面，通过启用内置内核恢复停机前的服务等级协议（SLAs），z15的“即时恢复”功能还可以大幅降低宕机对企业业务的影响，包括计划内和计划外的停机。据了解，z15最快能以2.5倍的速度尽快处理停机期间没能处理的交易。

值得关注的是，在完成了对红帽的收购后，IBM也正式宣布在IBM Z上支持红帽OpenShift平台。目标是利用IBM Z的可扩展性和安全性，以及在所选架构上运行、构建、管理云原生应用负载并对其进行现代化改造的灵活性。新发布的z15将通过集成工具和功能丰富的生态系统加速转型，实现更高的可移植性和灵活性，以便在基于IBM Z的Linux上进行云原生应用的开发，实现开放互联和统一管理，逐步推动主机上云。

“在这个过程中，IBM非常重视开放的生态。通过不断引入新的工具、新的编程模式，我们希望能够为新一代程序员提供一个与云环境一样的开发体验，让他们在主机上也能快速开发新的应用程序。这也是z15的潜在价值，能够长期保护企业的投资和利益。”IBM副总裁、IBM大中华区首席技术官谢东如此表示。

IBM副总裁、IBM大中华区首席技术官谢东

两个有趣的例子：“6还是6”和“以一顶百”

进入云计算时代，企业一方面要进行快速的业务创新，另一方面还要确保业务安全性和稳定性，而IBM Z的技术演进，也是沿着企业的业务需求，在不断提升算力的同时持续升级安全防护能力。

对此，IBM大中华区系统部主机产品部总经理罗佳斌分享了沃尔玛的故事。从1975年开始，沃尔玛的核心业务系统就一直跑在IBM的主机上，在过去的40多年里，其基础架构甚至没有出现太大的变化，即便是在如今每天交易量超过5.5亿笔，每周要为2.5亿万人次提供服务的业务压力下，IBM Z不仅能够很好地满足沃尔玛的业务增长需求，同时还能提供灵活的上云能力，支持互联网业务的迅速拓展。

IBM大中华区系统部主机产品部总经理罗佳斌

除此之外，IBM大中华区系统部主机及LinuxONE技术总监应康勇还与记者分享了另一个的例子。据他介绍，我国某银行在2003年开始使用IBM主机支持核心业务开展，其中使用的是6台设备，包括4台服务器和2台并行耦合体。而在10多年后的今天，该银行业务量出现数十倍增长的情况下，其设备数量仍然保持在6台——这被IBM内部称为“6还是6”，对于企业而言，在业务不断成长的过程中，可以说不需要增加任何的机房占地和耗电成本。

IBM大中华区系统部主机及LinuxONE技术总监应康勇

在这方面，不得不提及的还有LinuxONE。用侯淼的话说，LinuxONE非常重要的价值就在于它能够“以一顶百”，通过整合上百台x86服务器，实现集中化管理，降低企业成本。在发布盛典上，LinuxONE III也随z15一起发布，它被称为是z15的Linux版本，专门为希望使用Enterprise Linux服务器的企业客户而设计，可以提供运行Linux和开源工作负载需要的灵活性，企业服务器的安全性、可伸缩性和可靠性，同时又拥有普遍加密和云本地开发等Z属性的新功能。据了解，目前在中国已经有不少银行把LinuxONE作为核心的数据库服务器，从而减少CPU整合和软件授权等相关的费用，减少数据中心的占地成本。

“企业升级自己的IT基础架构主要来自几个原因，一是搬家建新机房，二是为新的应用扩展算力，三是老系统无法支持更多负载必须进行升级。”侯淼总结说，“因此，我们每一次发布新的产品和版本，都会充分考虑客户的业务需求，考虑在算力、存储、节能和数据安全等方面的技术和功能提升。而这，正是IBM Z的演进和升级路径。”