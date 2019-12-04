盘点：2019年最炙手可热的10家SaaS初创公司

面对巨大的市场机会，SaaS初创公司正在迅速推出各种各样的产品，从通讯和协作解决方案到基于软件的灾难恢复选件，以及基于大数据的产品。下面就让我们来看看2019年最热门的这10家SaaS初创公司。

至顶网软件与服务频道消息：每年随着SaaS领导者增加新的功能以及初创公司加入竞争，软件即服务（SaaS）市场在不断地扩张着。据市场研究公司Gartner预计，到2020年全球公有云服务市场将实现两位数增长，增长17％达到2664亿美元。Gartner称，云增长的最大动力是SaaS，随着订阅软件产品的持续普及，SaaS将在明年继续保持领先。

面对巨大的市场机会，SaaS初创公司正在迅速推出各种各样的产品，从通讯和协作解决方案到基于软件的灾难恢复选件，以及基于大数据的产品。

下面就让我们来看看2019年最热门的这10家SaaS初创公司。

Assurance Software

首席执行官：Craig Potts

2018年，当Sungard将Assurance Business Continuity Management Planning（BCMP）软件业务卖给私募股权投资方Resurgens Technology Partners的时候，Assurance Software从母公司Sungard Availability Services分拆出来。

位于宾夕法尼亚州奥杜邦的Assurance Software公司，通过多租户SaaS解决方案帮助企业制定连续性管理策略，包括业务影响分析、事件管理、灾难恢复计划、报告以及紧急情况通知管理等功能。

CallHippo

创始人兼首席执行官：Ankit Dudhwewala

SaaS初创公司CallHippo提供了一套智能虚拟电话解决方案，专为寻求经济高效的呼叫中心解决方案的企业用户而设计。这家位于特拉华州纽瓦克的初创公司表示，该产品可以帮助企业从全球50多个国家/地区购买本地支持电话和免费电话。

CallHippo创建于2016年，它允许用户记录呼叫内容以备将来参考，并将排序呼叫、共享语音文件、以及对呼叫进行数据分析。 CallHippo软件还可以与各种第三方解决方案集成，包括Slack和多个CRM系统。

Clearbit

联合创始人兼首席执行官：Alex MacCaw

Clearbit创立有5年时间，开发的商业智能软件可以帮助企业查找与客户有关的更多信息，从而增加销售机会并减少欺诈行为。Clearbit的产品旨在让大数据成为销售、市场营销和产品工作流操作一个必不可少的组成部分。

这家位于旧金山的初创公司在今年9月推出了X平台，该平台是一款面向B2B营销和销售团队的平台，可以让企业使用他们自己平台所拥有的第一方数据和Clearbit所拥有的第三方数据，来改善客户交流和需求生成工具。

CloudScale 365

首席执行官：Patrick Hannon

CloudScale365是一家由VAR转型为SaaS的厂商，主要提供托管服务、云服务和软件开发服务。CloudScale 365还拥有强大的渠道计划。

这家位于田纳西州纳什维尔的SaaS初创公司，主要针对小众市场——儿童倡导性案例管理——开发基于云的FuturTrak案例管理软件，于2017年进入市场。

Clumio

首席执行官：Poojan Kumar

Clumio成立于2017年正式启动后，凭借基于SaaS的备份解决方案，于今年4月走出隐身模式。Clumio拥有来自VMware和Nutanix的多位工程师，他们很清楚如何降低云的复杂性。

这家位于加州圣克拉拉的初创公司于今年11月宣布已在C轮融资中筹集了1.35亿美元。 Clumio的创始人兼首席执行官Poojan Kumar表示，大部分资金将用于渠道扩展，并有望在明年启动官方合作伙伴计划。

Gem

首席执行官：Micah Winkelspecht

这家位于洛杉矶的加密货币初创公司正在帮助用户安全地管理和投资加密货币。Gem基于软件的加密货币投资组合跟踪工具，与包括Coinbase和Gemini在内的 25个加密货币交易所建立了合作关系。

Gem成立有6年时间，由区块链先驱Micah Winkelspecht创立。Gem团队由资深的区块链和加密货币工程师组成，他们曾为飞利浦、Mercer、Capital One和Toyota等大规模客户提供技术。

Hallwaze

创始人兼首席执行官：Saif Ahmad

这家位于弗吉尼亚州赫恩登的初创公司表示，他们提供了一个基于云的“现代”企业社交通信和网络平台。

Hallwaze成立于2014年，如今他们基于软件的产品提供了一个简单的用户界面，可以让通信更具交互性。Hallwaze的产品允许用户通过发布功能进行快速沟通，并进行民意调查以收集其他成员的意见。Hallwaze的产品还包括任务、事件、日历和多媒体内容共享等功能。

Kolide

首席执行官：杰森·梅勒

Kolide成立于2016年，专门研究基础设施、端点和应用安全性。Kolide由来自Facebook和Carbon Black等科技巨头的安全专家创立。Kolide的服务符合PCI标准，与Google和Slack进行了集成，具有基于角色的访问控制。这家位于马萨诸塞州剑桥市的初创公司表示，为确保产品高度安全性，该产品是托管在Heroku云平台上的。

Kolide在2018年首次推出了SaaS平台Kolide Cloud，同时宣布已经在由Venture Partners领投的一轮融资中筹集了800万美元。

Sweet Analytics

首席执行官：Oliver Spark

Sweet Analytics成立于2018年，总部位于伦敦，其SaaS工具可以通过基于AI的营销建议为零售商客户简化数据挖掘和收集，以帮助他们发展业务。

Sweet Analytics计划在其平台上实施更多的自动化和可操作的洞察，并使其平台对最终用户更具个性化。自去年成立以来，Sweet Analytics已经进行了两轮融资。

Troop Messenger

创始人兼首席执行官：Sudhir Naidu

Troop Messenger提供了基于SaaS的Slack替代方案。Troop的办公室聊天和即时消息传递应用在单一界面上为企业用户集成了多种功能，例如视频会议和桌面共享功能。Troop Messenger在9月推出了Orange Member功能，可让外部人员与内部团队展开互动。

Troop Messenger成立于2017年，总部位于印度。Troop Messenger一直致力于打造面向政府客户的安全解决方案，该解决方案可以保存和归档通信内容，包括聊天记录。Troop Messenger表示，客户还可以选择在他们的本地环境中自行托管该协作产品。