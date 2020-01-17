得到阿里云全力支持，MongoDB迎来充满希望的2020

依靠不断改进的产品和正确的市场策略，MongoDB赢得了广泛认可,尤其是与阿里云的合作，不仅给MongoDB自己以信心，也给了投资者对其未来的信心。

至顶网软件与服务频道消息：2019年12月份，开源数据库公司MongoDB宣布了截至2019年10月31日的第三季度财务业绩。财报显示，MongoDB营收同比增长52%，受财报发布的影响，MongoDB的盘后股价涨幅超8.96%。

MongoDB于2017年10月上市，上市开盘股价为24美元，虽然到目前为止尚未实现盈利，但股价一路走高，一度超过184美元，目前稳定在150美元左右，市场对MongoDB的看好从此可见一斑。其实，期间股价曾经有过较大幅度的波动，特别是MongoDB推出新的许可协议、AWS推出与MongoDB竞争的服务DocumentDB后。在AWS推出DocumentDB的当天（2019年1月10日），MongoDB收盘曾下跌13.6%，但MongoDB终究还是依靠不断改进的产品和正确的市场策略赢得了广泛认可，尤其是与阿里云的合作，不仅给MongoDB自己以信心，也给了投资者对其未来的信心。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能数据库事业部总经理李飞飞（左）与MongoDB全球渠道及亚太区销售高级副总裁 Alan Chhabra(右)出席发布会

为大数据时代而生

MongoDB公司成立于2007，公司原本叫10gen，最初的目标是要开发一个PaaS平台，这个项目后来失败了。不过，几个创始人发现为平台开发的数据库不错，后来它就成为了公司的标志性产品MongoDB，2013年公司正式更名为MongoDB。

MongoDB诞生之前，数据库市场是关系型数据库的天下，无论是理论知识还是数据库产品乃至生态都已经非常成熟，而MongoDB走的是一条完全不同的技术路线。作为文档型数据库的代表，MongoDB采用的是BSON文件格式，不像关系型数据库采用表结构、有着严格的行和列的规定，MongoDB对数据结构没有严格要求，可以根据需要灵活增减字段，简单方便，而且MongoDB是原生的分布式数据库，天生地具有快速的水平扩展能力，非常适合海量数据的各种应用场景。

另外，MongoDB对程序员非常友好。相比于传统数据库需对复杂的表、库进行操作以及多次存取数据，MongoDB开发人员不用去设计那些表、库之间的各种复杂关系，只需一次存取，就可拿到想要的数据，程序员非常容易使用，开发效率非常高。

根据MongoDB进行的用户调查，用户选择MongoDB主要基于以下原因：非常方便地管理数据；能智能地将数据放在需要的地方（无论是云、本地）；MongoDB能够运行在任何地方，包括云、大型机和本地的PC服务器。

MongoDB北亚区技术总监林涛先生表示：“市场上的主流数据库已经有40多年的历史，MongoDB只有10年的历史，为什么取得成功？就是因为我们在不断的创新，以求为我们的开发者、运维人员提供更快、更好、更便捷的服务。”

与云服务商的博弈

因为MongoDB产品的易用性和高效可扩展等诸多特性，使得MongoDB在市场上得到广泛认可，很快就成为NoSQL的代言人。根据DB-Engine近年来的数据库市场占有率调查，近几年MongoDB力压IBM DB 2保持前五（Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDB）。对于新生代的MongoDB，这无疑是一个很好的成绩。

MongoDB在市场广受欢迎，吸引云服务商们纷纷加入到这个市场，部分云厂商开始提供云服务模式的MongoDB，并从中赢得了可观的收入。不过，MongoDB并不能直接从中受益。MongoDB公司虽然拥有MongoDB数据库全部的知识产权，但MongoDB数据库同时也是一款开源软件，部分云厂商认为按照GNU AGPLv3协议可以从社区获得社区版本使用，而无需付费给MongoDB。

应该说，开源模式为MongoDB的市场普及起到了一定作用，让MongoDB迅速打开了市场。根据MongoDB公司提供的资料，MongoDB已经在全球100多个国家拥有1.5万多个客户，在MongoDB的社区服务器总下载量超过7000万（中国是下载量最高的国家），过去的16个季度每个季度的净平均收益率超过120%，拥有1万多家企业版正式付费客户。

为了MongoDB的长远发展，MongoDB决定将软件许可协议修改为SSPL。根据新的协议，云服务如果要提供MongoDB云服务，要么从MongoDB公司获得授权，要么开源提供云服务的软件。显然，不是每个云服务都愿意接受此条款，有云服务商推出了自有的兼容MongoDB的文档数据库服务。比如，AWS就推出了与MongoDB产品兼容的云服务DocumentDB，允许开发人员使用相同的MongoDB应用程序代码、驱动程序和工具。

云服务商推出自有的文档数据库云服务客观上影响了MongoDB的普及，更为重要的是与MongoDB的Altas云服务形成了直接竞争的关系。Atlas 是MongoDB 2016年推出的一项MongoDB数据库云服务，是与公有云服务厂商合作推出，MongoDB负责部署和运营，该服务在AWS、微软Azure和谷歌云平台上都有提供。该服务上市以来增长很快，一直都是MongoDB收入的主力产品。最新财报显示，已经占MongoDB总营收的40%。

与阿里云携手合作

与AWS 直接推出MongoDB 竞品不同，阿里云选择了与MongoDB开展战略合作。2019年的11月26日， MongoDB与阿里云共同宣布达成战略合作。作为合作的第一步，最新版MongoDB 4.2数据库产品正式上线阿里云平台，阿里云也是当时成为全球唯一可提供最新版MongoDB服务的云厂商。

阿里巴巴集团副总裁、阿里云智能数据库事业部总经理李飞飞在发布会上表示，MongoDB修改开源授权模式是双方合作的一个起点。他说，创新应该得到回报，这样才有利于技术的更好发展，基于此，阿里云与MongoDB的合作将会采用利润分成模式。

不仅如此，李飞飞还表示，文档数据库不是阿里云的主赛道，阿里云不打算专门开发自己的文档数据库，因此未来也不会和MongoDB公司进行直接竞争。达成战略合作后，阿里云会投入资源在MongoDB上提供增值服务，以更方便用户使用MongoDB。

“我们将利用阿里云这个平台将MongoDB最新的技术、最新的产品提供给我们的用户，在这个过程阿里云的工程师与MongoDB的工程师携手来进行优化，并针对客户的需求来打造定制化的需求解决方案。同时我们会进行利润分层，以反哺给MongoDB公司，这样有更好的资源做出更强大、更好的MongoDB产品。”李飞飞说。

很显然，阿里云选择与MongoDB的合作对MongoDB的未来发展将起到非常正向的作用，因为双方的合作不仅证明了MongoDB的受欢迎程度，也促使双方有更多信心和投入来改进产品、优化服务，同时也让用户有充足的信心使用MongoDB数据库。

广受市场认可的产品以及用户对公司长远发展的信心，对于MongoDB未来的市场开拓无疑将起到很好的作用。基于此，我们也更有理由相信MongoDB将迎来值得期待的2020。