远程办公市场可期 TeamViewer以创新技术保障企业生产生活

在采访最后，TeamViewer向所有奋战的医护人员和一线工作人员致敬：感谢你们无私的付出，盼望你们平安凯旋！TeamViewer作为国际知名远程连接平台，将不断提高服务和产品质量，更好地服务中国客户！

至顶网软件与服务频道消息：2020年初新冠疫情的爆发，不仅对人们的生活和安全造成很大影响，更是对全国的经济发展和企业运营带来了挑战。企业纷纷启动应急机制，采取在家办公等方式保障正常生产，远程办公、视频会议等刚性需求得到极大释放。在这样的情势下，谁能够抢先一步做好远程办公的部署，谁就能赢得优势。

作为全球知名的安全远程连接平台，TeamViewer成为很多公司远程办公部署的必选软件之一。TeamViewer支持丰富的在线终端类型，为用户提供安全的远程接入、支持、控制和协作，并为各行各业准备了多种解决方案，是许多财富500强公司的选择。目前，全球范围内有超过20亿台设备上安装了TeamViewer，每年至少有3亿2千万的活跃用户。

TeamViewer公司对于个人用户非商业行为免费开放，鼓励用户使用TeamViewer解决生活上的问题，连接情感。而针对疫情期间远程办公需求的迅猛增长，为了更好地服务到每一个人，TeamViewer的Remote Access许可，专门为个人用户及小微企业用户的远程办公场景打造，每月仅需48元，优惠的价格和高性能的表现能很好地帮助用户响应国家的号召，实现在家办公。

另外，针对远程办公，许多企业还在摸索阶段，TeamViewer开展了《远程办公常见问题和解决方案》系列线上研讨会，通过丰富的案例和实操介绍，帮助企业迅速理清远程办公思路，解答了不少客户的疑问。

技术领先受到客户认可

企业员工可以通过TeamViewer无人值守、黑屏等一系列功能远程连接到公司电脑，高效地在家办公。在这些企业用户，涵盖了高校、科研机构、中大型企业。中大型企业IT通过TeamViewer能够做好IT资产管理，远程设备监控，IT运维，确保远程办公的安全性。而高校、科研机构也通过TeamViewer连接实验室电脑及设备，确保正常进行相关研究工作。

对于小微企业以及受疫情影响较大的线下实体店如零售、餐饮、影院等，为了尽量减小损失，复工后，需要进一步减少开支。通过TeamViewer远程支持，可以远程修复各类终端问题，确保零售门店智能设备终端正常运行，降低因设备故障造成的营业中断以及技术人员差旅成本。

公司还提供企业级SaaS解决方案TeamViewer Tensor，一个基于云的企业级SaaS远程连接平台，可快速、轻松实现IT管理框架的大规模部署；增强现实（AR）可视化远程专家指导平台TeamViewer Pilot，利用AR和智能手机上的实时高清视频流，提供沉浸式虚拟远程支持会话；集中式远程监控和管理平台TeamViewer Remote Management；物联网解决方案TeamViewer IoT。

TeamViewer以不断创新的技术、极度流畅的速度、支持多种设备和系统和无可比拟的安全性，缩小了全世界的物理距离，使真正的全球互联协同工作成为可能。

TeamViewer的主要特点：全球连接网络、方便使用、快速的文件传输速率、首屈一指的图像分辨率和符合国际多个安全标准。在远程办公方面，TeamViewer还具有以下优势：

相较于VPN的优越性

现在是全球化办公时代，分布在世界各个角落的职员一起共事已成为企业的一种常态。然而，对于经常旅行和在遥远地区办公的职员来说，VPN连接经常让人心生挫败感，从而影响生产效率。

TeamViewer Tensor的安全远程访问工具基于极速全球网络的支持，可以让企业团队随时随地直接连接到局域网内的电脑和服务器。 这种连接只需要基础移动网络服务，与传统的VPN相比更加稳定和高效。 员工可直接访问工作场所内的电脑和服务器的桌面，也可接直接访问远程文件、远程打印等等，只需要网络安全协议范围之内即可实现。

集中式访问权限控制

TeamViewer Tensor让管理员只需要为员工分配适当的用户访问权限，员工便可从移动设备或笔记本电脑全面访问办公计算机的桌面和网络服务器。

跨平台支持MacOS、Linux和多种Windows版本，TeamViewer Tensor可以帮助您的企业灵活地为员工提供远程支持和远程访问，无论其身处何地以及所用操作系统的类型。

身份验证

TeamViewer Tensor配有基于云的网络集成和256-bit RSA密钥端对端加密，又与公司的活动目录或SAML身份提供商完整集成，您的团队能够在防火墙的保驾护航下，安全访问桌面电脑或服务器，无论身处何地，使用的是哪种网络连接的笔记本或只是运行TeamViewer应用程序的掌上移动设备。

跟踪审计

通过记录所有用户活动，录制远程会话，并设置用户政策，可以全面审计和查看活动内容、参与人员、起始时间以及持续时间。使用TeamViewer Tensor，可以确保您的企业遵守安全协议和内部需求，在业务被影响之前，检测安全风险。

此外，TeamViewer还可以在不影响员工正常工作的情况下，进行大规模的静默部署，并根据企业实际需求线性扩展，极大提高企业效率，为企业创建一个安全、方便的全球工作空间。

得益于众多技术优势，在TeamViewer诞生以来的十几年中，帮助了无数企业和组织克服远程挑战。例如2015年，飞利浦决定为其基于安卓系统的电视和数字标牌屏幕创建一个功能全面的平台，让客户根据需求能够随时随地更改内容和设置，最终飞利浦采用了TeamViewer IoT解决方案，将TeamViewer Host应用集成到每个屏幕中，这样可以为每台设备提供永久性无人值守的远程访问。飞利浦的客户现在可以从全球任意地方远程登录和控制远程设备，执行任何需要做的工作。

在国内，TeamViewer也拥有众多的行业客户。明源软件作为国内最大的房地产ERP软件及解决方案供应商，致力于为客户提供优质的服务。在使用TeamViewer之前，明源的技术支持部门需要按照客户的要求安装各种各样的远程支持软件，其中一些软件有延迟和不稳定的问题，不能满足客户对服务质量的要求。经过客户的推荐和试用，TeamViewer以其简单易用、快速流畅的体验，和客户接受度高的优点，成为明源日常远程支持工作的首选。

早在2018年明源就开始使用TeamViewer平台作为客户服务和技术支持的工具，而在此次疫情之初，考虑到主要技术团队位于武汉，明源很有预见性的在原有TeamViewer解决方案的基础上进行了大规模扩展。而随着此次武汉疫情的爆发，明源本着对客户负责、为员工的安全着想的原则，利用TeamViewer的易扩展性，早早地为员工远程办公做好了准备，满足了节后急增的员工在家办公的需求，使更多员工能够远程登录到公司电脑上继续工作，保障了特殊时期产品开发和客户支持的正常进行。

结语

远程办公模式在欧美市场普及度和接受度普遍较高，在中国，疫情之前远程办公一般是一些科技公司采用，而疫情让各行各业都不得不开启了远程办公模式，过程中也意识到了远程办公的价值，这是远程办公市场的加速增长期。未来，TeamViewer将不断致力于优秀的客户服务和高品质的产品体验，深耕中国市场，为中国客户实现数字化转型助力！

在采访最后，TeamViewer向所有奋战的医护人员和一线工作人员致敬：感谢你们无私的付出，盼望你们平安凯旋！TeamViewer作为国际知名远程连接平台，将不断提高服务和产品质量，更好地服务中国客户！