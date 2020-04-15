【上云背景下企业IT架构建设调查报告】DWorks 第十二期报告

DWorks第十二期启动了“上云背景下企业IT架构建设调查”，我们希望通过调查企业IT建设情况了解企业上云过程中遇到的挑战，并提供对应的解决之道。

当前，数字经济蓬勃发展，数字化转型正在对所有行业产业产生深刻的影响。各个行业都在积极运用科技手段改变商业模式，从商业流程、用户体验、产品服务、商业模式等多个方面重构企业的核心价值和竞争力。而数字化转型离不开IT基础设施的的进化和配合，市场对IT基础设施的需求大幅增长，IT基础设施行业规模迎来显著扩张。

在数字化转型驱动下，企业上云成为大势所趋，对应企业的IT架构建设需要与时俱进。前端数字化和个性化服务越多，对后端的计算能力、稳定性与灵活性要求就越高，尤其需要兼具稳态、敏态与智能的基础架构来支撑。

一方面“敏态”IT，借鉴互联网前沿技术，构建敏捷、灵活和差异化、数字化的架构，用创新推动增量业务；另一方面“稳态”IT，支撑存量业务的正常运营、洞察和优化效率，实现稳定、安全和高性能的IT架构。

为了帮助企业实现稳敏双态IT架构，众多厂商提供了对应的解决路径。例如基于主机架构的企业级Linux服务器和解决方案，为企业提供一个超安全、敏捷和持续可用的平台，而这也将成为企业在数字化业务领域形成竞争优势的基础架构。

对此，DWorks第十二期启动了“上云背景下企业IT架构建设调查”。在此我们希望通过调查企业IT建设情况了解企业上云过程中遇到的挑战，并提供对应的解决之道。