Red Hat Summit：红帽加码Kubernetes战略

在今天的Red Hat Summit大会上，红帽公司推出了三款新的和增强的产品，加强对软件容器编排管理器Kubernetes的支持。

在今天的Red Hat Summit大会上，红帽公司推出了三款新的和增强的产品，加强对软件容器编排管理器Kubernetes的支持。

OpenShift虚拟化目前作为内嵌于Red Hat OpenShift的技术预览版对外公布了，让企业组织可以开发、部署和管理在虚拟机中运行的应用，以及在容器中和在无服务器平台上运行的应用，这些应用程序是由即时组装的微服务组成的。它源自KubeVirt开放源代码项目，解决了虚拟机工作负载无法轻松封装于容器中的局限性。

尽管在软件容器适应性方面做了很多努力，但“某些应用在虚拟机中运行的情况要更好一些，例如某些数据库，而大数据应用在容器中运行得更好”，红帽产品策略高级总监Brian Gracely说。“所以有必要进行协调和集中管理。”

该产品面向内部或跨多个云运行多个Kubernetes集群的组织。通过将虚拟化工作负载直接放入开发工作流中，团队可以将其迁移到容器，而无需完全放弃虚拟化组件。

以虚拟机为中心的管理非常重要，因为“虚拟机仍然是大多数企业组织基础设施堆栈的一个关键组成部分，”Gartner数据中心和云运营研究总监Paul Delory这样表示。一旦使用KubeVirt封装在一个容器中，“内有虚拟机的容器，就可以参与到基于容器的工作流和管理技术中，包括在Kubernetes中对其进行调度。”

这项功能适用于为容器重构虚拟机，将无法容器化的旧应用合并到工作流中，在容器化应用内部保持虚拟机的安全性，使用临时基础设施进行测试，甚至可以节省软件许可成本。 Delory表示，KubeVirt群体专注于在虚拟机最终将消失的前提下进行重构，但“ 虚拟机的持久力可能比他们想像的还要强。”

与此同时，红帽还公布了Kubernetes OpenShift 4.4版，该版本使用了Kubernetes Operators工具，这个工具利用自定义资源来管理应用及其组件的软件扩展。新版本增加了诸如以开发人员为中心的平台指标视图，以及监视应用工作负载等功能。它可以监控Red Hat Operator的集成，并提供成本管理，评估整个混合云中用于特定应用的资源和成本。

Gracely说：“许多情况下，想要监视应用的开发人员必须带上自己的工具集。以开发人员为中心，就是要让开发人员能够看到那些对他们来说很重要的指标。”

最后，红帽推出了Advanced Cluster Management for Kubernetes的技术预览版，通过策略驱动的治理和应用生命周期管理，为大规模监控和部署OpenShift集群提供了控制点。红帽表示，用户可以建立新的集群，并让订阅框架处理所有环境中应用的持续交付。

Gracely说，去年IBM收购Red Hat的时候，这项集群管理功能“就是一个IBM众多投资组合中一个不起眼的项目。我们引入了一个来自IBM的团队，将该产品的一部分来构建ACM。”

除了使用户能够管理Kubernetes集群之外，该软件还可以用于监视和计费，并在多个Kubernetes集群之间设置安全性和合规性等标准的管理策略。用户可以获得对横跨物理、虚拟、私有云和公有云环境运行的混合云部署的统一视图。Advanced Cluster Management for Kubernetes预计将于今年夏季上市。