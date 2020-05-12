呼伦贝尔市人民医院利用Oracle APEX快速开发预检分诊系统
内蒙古呼伦贝尔市人民医院信息科主任张布林借助Oracle APEX敏捷开发工具，仅用三天时间，为医院开发并上线了“预检分诊系统”，实现患者信息采集和预检分诊流程的数字化。
疫情期间，实施入口管控、患者分流、防止院内交叉传染是医院防控工作的重中之重。
内蒙古呼伦贝尔市人民医院信息科主任张布林借助Oracle APEX敏捷开发工具，仅用三天时间，为医院开发并上线了“预检分诊系统”，实现患者信息采集和预检分诊流程的数字化。
据张布林主任介绍，该系统目前完成的主要功能有以下三点：
- 采集特殊病人基本信息，并将病人的信息同步给病人下一步要去的分诊流向部门，比如发热门诊、急诊等；
- 基于医院的管理要求，同时将信息展示给医务部门、感控部门，从而实现信息实时共享，方便上报；
- 采集的信息还同步到医院信息系统（HIS）中，生成了医院内部的就诊卡号，患者挂号就诊过程就不需要再次进行身份信息采集。
在这套系统的支持下，呼伦贝尔市人民医院高效采集了病人的数据，及时进行了数据电子化和信息共享。此外，系统还避免了不必要的医患接触，免除了纸质病历在院内部门间传递造成的传播风险，减小了院内交叉感染的可能。
谈及为什么选择Oracle APEX，张布林主任表示对于医疗信息化来说，能够做到快速解决问题、部署简单、临床使用便捷、报表统计和开发维护及时等是非常重要的。Oracle APEX作为甲骨文的一款免费快速开发工具，上手学习容易、开发快，可以满足业务的快速需求。另外，Oracle APEX开发的应用可以在电脑、平板电脑和手机等各类终端上使用，应用维护起来也十分便利。
从二月上线至今，预检分诊系统在医院的使用反馈良好，并扩展部署到了内蒙古的其他五家医院，支援更多在前线工作的白衣天使，服务广大患者。
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