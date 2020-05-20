两份报告 一次企业开源的思考

“开源软件竞争力”，正成为企业的核心关注焦点。但不妨放大了看，不仅仅是因为开源软件吞噬了世界，开源的理念，也正在深入每一家企业、每一个组织，让其具有强大的开放力、创造力和成长动力。

企业对开源技术的接受程度逐年增高 ，超过八成的企业认可开源技术；期望使用开源软件的企业从去年的59％飙升至今年的77％；83%的人把开源与云联系在一起；在开源道路上，选择与服务商一同进行的占78.7%……

上述数据和观点，来自《2020企业开源现状》和《开源产业白皮书（2019）》。发布者分别是红帽和信通院，前者是开源领头羊，后者是专业的研究机构。当然，这两份权威报告的价值，不仅仅在于揭示了企业开源现状，和开源产业的发展状况，更是以多元化视角，全面阐释在数字化转型过程中，企业拥抱开源的关键性问题。

日前，在至顶网最新一期的《企业开源智库》视频节目中，中国信通院云大所所长何宝宏、红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康、至顶网总经理兼总编高飞，三位嘉宾一起，结合这两份开源报告的相关数据，就企业开源的相关话题进行深入探讨。

开源就是数字竞争力

毋庸置疑，在这个瞬息万变的数字化转型大环境中，敏捷性和灵活性往往决定企业的成败。“企业要融合稳态与敏态，开源正成为全球IT的默认选项。”曹衡康表示。数字世界中的企业竞争，就是软件研发周期和迭代速度的竞争。

开源，被认为是应对这种需求的关键。越是开源，越是开放，企业面临的机遇越多，这个成为企业的普遍共识。两份开源报告中的这组数字，对此进行了辅证：

期望使用开源软件的企业从去年的59％飙升至今年的77％——《2020 企业开源现状》

在中国市场，已经部署开源软件的占86.7%，有计划部署的有10.6%。——《开源产业白皮书（2019）》

是什么原因让企业对开源如此热爱？曹衡康认为，在数字化转型浪潮之下，企业受到成本控制、应用快速更新迭代、定制化应用开发等等多重压力。这时，更灵活、更开放的开源技术，就越来越受到企业的青睐。

在此过程中，高飞表示，物竞天择，适者生存，不断演进的开源技术，就是推动数字化转型的进化之道。其中，“开源软件竞争力”，也将成为企业的重要战略资源和核心关注焦点。

反过来看，“如果不主动拥抱开源的话，在乙方的眼里，你就变成了最‘可爱’的人”何宝宏开玩笑说。对此，他认为，继“软件吞噬世界”之后，“开源软件吞噬世界”，成功的闭源商业软件经过十多年的发展，都已经出现了对应的开源产品，无论是底层的基础设施操作系统，还是中间件、数据库、浏览器等。况且企业购买来的闭源软件可能还会带有开源代码，工程师编写的代码也有可能从开源社区拷贝而来……这对很多企业来说，不得不拥抱开源，想躲也躲不掉。

如上分析，的确目前开源已经成为企业IT投入的必选项。但是，我们不必踩一捧一。从红帽的数据来看，尽管采用专有软件的企业比例正在下降，但还是占有一席之地。

采用专有软件的企业占比从去年的55％降低到今年的42％，未来两年降低到32%。——《2020企业开源现状》

在未来，大部分企业中开源与闭源长期共存将是一种客观的现实。如何把最大程度地发挥闭源的价值，同时也不妨碍企业拥抱开源？对此，何宝宏和曹衡康给出的建议是，偏下层的基础架构尽量开源、开放、共享，提高其互通性、稳定性和标准性，要把房子的“地基”打稳打牢，基础设施可靠无忧。而上层的应用通常是企业的商业竞争力，这部分很多时候是闭源，就好像房子盖好了，但选择什么样的“装修风格”，那就是自己的本事了。

随手可得的开源并不一定都是蜜汁

尽管，在描述开源的时候，大家喜欢用自来水来形容它的便利、开放、随手可得。但实际情况是，打开水龙头，一定能够流淌安全、可靠、无杂质，且适合客户的开源蜜汁吗？在使用开源时，不少企业有着相同的顾虑，正如两份报告所言：

采用开源的前4大障碍：安全（38%）、支持不够（37%）和兼容性（34%，非开源专有），人才技能（33%）——《2020企业开源现状》

在中国市场，主要障碍是：缺少合适的解决方案（43.4%，去年32.2%），安全（35.2%，去年37.4%），技术不成熟（30.3%）。——《开源产业白皮书（2019）》——《开源产业白皮书（2019）》

对此，何宝宏在节目中表示，企业在获得开源软件代码自由权利的同时，也要承担开源带来的风险。比如，自有知识产权代码泄露、许可证违规、开源软件开放之后和原有软件之间的兼容性等等一系列问题。况且，从开源社区获得的代码，只是一个个“零部件”，能否最终组装成功，拼成适合自己的“家具”，这就不一定了，存在一定风险。何宝宏认为，用户自己直接使用开源，虽然没有了“中间商赚差价”，但其实是一种风险的转移，即把风险从软件开发商转移给了用户。

基于此，如今越来越多的企业在拥抱开源时，选择联合服务商站在一起，把开源风险转移给能力更大的服务商。

在开源道路上选择联合服务商一起进行的占67.1%，主要靠自己的占21.1%，完全依靠服务商（11.6%）。——《开源产业白皮书（2019）》

红帽，作为一家企业开源软件解决方案提供商，在安全性问题上为用户保驾护航。“跟免费的上游社区版本相比，红帽提供的是品牌瓶装水，而不是自来水。”曹衡康认为，开源虽然随手可得，像自来水一样，但是来历不明的水源即使放到嘴边，也不敢喝。

红帽充当的角色就像“瓶装水供应商”，取好的水源，通过技术支持，层层过滤掉杂质，甚至还加入了一些“对身体有益的”元素，提供给用户，让用户能“放心喝”、“喝到水”、“喝好水”。

所以，尽管看上去红帽公司的商业模式是在出售免费的开源代码，但事实上，红帽的工作是为免费的代码增加价值。这是企业开源和社区开源最大的不同。"我们的‘瓶装开源软件’解决方案所提供的安全性是其他方式都无法实现的。简单来说，我们卖给客户的是这个地球上最稳定、最安全的成套系统，使他们安心使用。他们确实愿意为此付钱。"红帽前CEO Jim Whitehurst 在《开放式组织》一书中写道。

举例来说。企业级Linux操作系统，是红帽的旗舰产品，当红帽拿到最新版本的Linux后，对它进行仔细研究，测试并记录下最近一次发行以来的每一处修改和程序错误修复。红帽对用户用到的硬件和软件程序进行确认，以确保用户可以充分信任Linux操作系统。除此以外，还有一支专门负责售后维护的团队，来处理安全漏洞，及时辨别、打补丁和发布解决方案。

开放与创新是开源的承诺

开源最被认可的前四大收益：更高质量的软件、更低TCO（总拥有成本）、更安全、更方便用云原生技术。其中，TCO从去年的第一退到了第二位，云原生技术从去年的第8位进入第四位。另外，该报告关于对企业开源整体看法的调查中，86%把开源与创新联系到一起，83%的人把开源与云联系到一起。——《2020企业开源现状》

开源能节约成本，这是企业的初步共识。实际上，开放和创新才是开源的最大特点。针对此观点，在红帽《2020企业开源现状》中，列举了如上调查结果。“开源，和开放创新，是相得益彰的。”曹衡康表示，因为开源本身就是开放性平台，鼓励大家创新，任何人都可以贡献代码并取得代码，这与传统的软件开发不同，它并不由负责开发的公司专有。也正因为此，在开源的世界里，代码英雄们本着开放和创新的精神，在彼此的工作成果上更进一步，最终找到复杂问题的最佳解决方案。这是开源开发者们追求的共同目标。

目前，开源正在成为在云计算、自动化、人工智能、区块链等背后的创新驱动力。以云计算为例，无论是国内的阿里云、腾讯云，或者是国外的AWS、谷歌云，以及微软的Azure，都是用开源平台来开发公共云的操作系统，这再次证明了云和开源的关系所在。

据曹衡康介绍，正如几十年前红帽企业Linux，完全符合开放和创新的特性。其本身的兼容性非常强，支持开源或闭源的不同应用软件。“开放、开源、创新，这恰好完全契合云的世界。云和开源，基本上是相得益彰，所以才会走在一起。”他说。

何宝宏则从经济学的角度来解读云与开源的关系。他认为，如果开源是在软件的生产环节运用了经济学上的协同效应，来提高软件的生产和分发的效率的话，那么，云计算在这条路上又前进了一步，利用了经济学上的规模效应来提升软件的使用效率。云和开源，本质上都是用了经济学上一些规律来共同推动领域的发展。当然，相似的商业模式也拉近二者的关系。红帽借助订阅模式成开源一哥，为软件提供支撑；而云的订阅模式，则是直接基于软件为用户提供计算，离用户更近了。

让开源基因，注入到数字世界里的每一个企业中去

随着开源的不断发展，越来越多的公司开始使用这项技术，因此对开源人才的需求逐渐增加。不懂开源，就难以以所需的方式进行创新，并转化为生产力；不懂开源，就难以让应用交付变得更快速、更快捷，让基础架构变得更灵活。

管理和支持方面，内部技能匮乏（33%），是企业使用开源时感知的第4大障碍——《2020企业开源现状》

人才培养（23.2%），是企业选择开源技术时考虑的重要因素。——《开源产业白皮书（2019）》

而这归根结底，需要让开源基因，注入到数字世界里的每一个企业中去。第一步，就是需要企业逐渐改变原有认知——开源，不是拿来主义。何宝宏认为，“虽然使用开源是免费的，但是从反面来看，在使用开源的过程中，企业需要的是更高水平、更具有丰富经验的开源人才，因此这是一种技术成本的转移。”

聚焦开源人才的培养、开源文化的传播，曹衡康认为要从长远考量。红帽的做法是，从院校、企业、创新实验室三方面培养开源人才。据曹衡康介绍，现在红帽已经形成了从内到外完善成熟的培训体系。

针对高校学生，红帽联合全国数十家红帽学院合作伙伴及大专院校，每年合作举办红帽挑战赛，加速开源人才培养；针对企业，红帽有专门的企业培训和技术认证机制；设立红帽开放创新实验室，除了在技术方面帮助企业注入创新血液，红帽也让企业从思维、管理、流程各个方面学习如何让内部流程更具敏捷性，运维更灵活。正所谓，授之以鱼，不如授人以渔。红帽在这其中的角色，就是左手递出鱼竿，右手教授钓鱼技巧。

建立开源软件使用流程和使用制度

在开放、灵活、随手可得的开源背后，也是风险的根源。企业在使用开源的过程中，不可避免地带来知识产权、信息安全等一系列问题。跟随主流开源技术的同时，企业也要在开源流程、商业模式等方面逐步探索开源的可能。

“企业在开源时，不能想当然，需要一整套的规范来制约。”据何宝宏介绍，云计算开源产业联盟联合红帽等公司发布《开源治理白皮书》，这是一份关于企业如何开源的指引性文件。该文件主要有两个方面，即在企业自发开源和企业引入开源方面提供指导性建议。

对于任何一家企业而言，想要开源，首先要有一套完善的自发开源的规范和流程机制，即事前评估、软件选型、确定托管平台、开源社区治理等。使用开源时，要有使用规范。包括二次开发的管理、反馈机制，注意知识产权风险、法律风险、安全风险，如果要停用开源，也要有退出机制等等。同时，指南的背后还应该有一个强大的技术团队和平台，应对突发情况。

谈及治理开源，诞生于开源运动的红帽，想必有一定话语权。运营和经营开源系统是红帽的主业，以同样的开源理念进行企业管理，也不足为奇。根据曹衡康介绍，红帽有一套开源治理方法论并由红帽咨询团队交付的服务，叫PPTC，包含四个方面。

第一个是人才（People），企业的各个团队，包括战略团队、实施团队、管理运维团队等，要实现透明、开放、互联的沟通和协作。对此，在《开放的组织》一书中，Jim Whitehurst写道，“人和思想连接起来的时，网络效应就会起作用，你连接的人越多，他们创造的价值就越高。”

第二个是流程（Process），和上文所述的《开源治理白皮书》当中所传达的理念类似。

第三个是技术（Technology），企业在使用像红帽的开源软件技术时，同时也要能够不断与社区互动，参与社区技术的讨论，这样，企业在社区中可以得到很多其他的技术，或者其他企业本身的经验分享。

最后是文化（Culture），企业内部要采取更透明、更开放的讨论方式，从而让思想的火花飞扬。“开源和创新是划等号的”曹衡康说。就红帽公司本身来讲，其打破了原有的层级制度，取而代之的是精英制度。即不管你是老板或者是开发者，公司内部所有人的意见都是平等的。只要你有好点子，你就是有价值的。

例如国内某大型保险集团公司，随着集团信息中心数字化转型与互联网、大数据应用的迅速发展，大量开源软件涌入，在受益于开源技术的同时，也意识到开源技术管理的困难与风险。通过红帽提供的方法与管理流程，规范了开源技术的管理，实现从“被动接受”向有计划、有目标的“主动探索”转型。

结语

回到开头所言，“开源软件竞争力”，正成为企业的核心关注焦点。但不妨放大了看，不仅仅是因为开源软件吞噬了世界，开源的理念，也正在深入每一家企业、每一个组织，让其具有强大的开放力、创造力和成长动力。