微软线上Build 2020 大会：聚焦Teams平台 Edge进展迅速

今年Build大会的不同之处在于，由于COVID-19大流行限制举办大型活动，今年微软第一次完全线上的形式举办Build大会，微软很好地借助这个契机，推出了一系列全新的功能和软件产品组合更新。

今年Build大会的不同之处在于，由于COVID-19大流行限制举办大型活动，今年微软第一次完全线上的形式举办Build大会。尽管是虚拟的，但不乏众多新的公告，微软很好地借助这个契机，推出了一系列全新的功能和软件产品组合更新。正如微软所说，演出必须继续。今天，我想聊聊我重点关注的一些新公告内容。

微软Teams已经成为一个功能完善的平台

在微软围绕聊天协作工具Teams宣布的一系列更新中，最吸引我眼球的，是Teams与微软Power Platform之间的集成。Power Platform是微软的一个业务应用平台，让客户可以构建无代码或者低代码机器人，分析数据，实现流程自动化等等。这个平台面向的是那些可能没有开发者能力、或者没有时间从头开始开发这些功能的客户。这是个重磅消息，因为通过集成，Teams现在实质上已经是一个功能相当完善的平台了。

那么都包含哪些集成？未来几个月，微软将透露关于简化Teams中Power Virtual Agent聊天机器人的创建和管理有关信息。很快，所有用户只需要选择他们想要的机器人，点击“添加到Teams”按钮就可以了。而且微软表示，Power Virtual Agents将提供单点登录支持，这一点对用户来说十分方便，因为这样最初使用Teams的时候就无需重新认证。用户还可以通过单击“添加到Teams”按钮将自定义的Power Apps和自动化工作流程集成到Teams中。此外，微软还宣布将Power Automate与Teams进行集成，提供增强的工作流程自动化，包括新的触发器和操作，可以解锁“自定义消息扩展、自动@提及和自定义机器人体验”等功能。

Teams也将进一步集成Power BI——单击Power BI门户中的“分享到Teams”按钮，Power BI用户就可以把报告（或报告中的特定图表）导入并分享到Team中。此外，把图共享给Teams对话时，现在新增了丰富的缩略图预览功能，以及可以让用户对图表进行操作的自适应卡功能。

微软的开发者平台Microsoft Graph也将添加一些新的功能。该平台的API for Teams现在支持24种有关应用该数据访问授权的新细分权限。微软表示，很快就会启动新的Graph API，让用户能够为不同事件类型（例如回复、响应、渠道、新建/编辑/删除的消息）创建订阅，以及其他一些API，让用户更容易将应用通知发送给设备用户。

Team内部的增强改进

早在今年3月，微软就预览了最新的Teams Bookings应用，该应用让企业组织能够在一个统一的位置处理多个部门和员工的日程安排。在Build大会开幕之前，Bookings已经全面上市。该应用最酷的一点，在于它可以为外部以及内部的人员提供服务——例如，可以使用Bookings安排远程医疗会议、客户服务交互或者工作面试。

对于一线员工日程安排来说，Teams提供了一个名为Shifts的应用。微软已经宣布推出了Graph APIs for Shift，称该应用让开发人员能够将Shifts与自己现有的劳动力管理系统进行集成。此外，Power Automate现在也能够从Shifts中提取信息，用于构建定制的工作流程并大规模执行功能。微软表示，今年夏天将会推出更多Shifts的增强功能，例如自动批准某些不需要由经理执行的请求。

Teams应用开发和管理

微软还将发布针对Visual Studio和Visual Studio Code的Team新增扩展，通过允许开发人员使用他们熟悉的工具为Teams进行开发，从而增强开发人员的能力。最重要的是，这些新的扩展让开发人员可以将应用直接发布到AppSource，或者发布到企业组织的应用目录中。

微软还将在Teams管理中心内新增Teams应用管理功能，让IT管理员直接通过Teams管理中心购买应用许可，批准业务线应用以及为用户预安装应用。同时，新的Teams Activity Feed API有望简化跨所有设备向用户发送应用通知的这一过程。

微软还简化了Teams商店，以提供更好的用户体验。微软表示，已经增强了应用搜索和量身定制的建议，可以为用户提供相关性最高的应用。此外，新增可自定义的团队模板，将让管理员可以在通道中支持某些应用和其他功能。

Project Reunion计划

今年Build大会的一个重大公告，是微软公布了Project Reunion计划，微软称之为“Windows开发人员平台的演进”，将成为一个更加敏捷、现代和开放的产品。

目前Universal Windows Platform (UWP)和Windows API之间存在碎片化问题。Project Reunion试图通过提供一个统一的平台来解决这个问题，该平台既支持开发通用UWP的最新客户端平台，又支持使用Windows API构建的所有经典Win32应用。微软表示，除了统一访问这两个平台之外，还将其与操作系统进行分离。这样就会让Windows变成一个面向新应用的通用平台，帮助开发人员更新应用以及实现应用的现代化。展望未来，我们只会看到“ Windows应用”，而不是UWP通用应用和经典的Win32应用。我相信这能很好地简化Windows开发，估计这对于微软开发者来说更有吸引力。

由于对应用改进是与操作系统分离的，因此企业无需升级操作系统即可获得很多应用功能。但是我有一点疑惑的是，因为操作系统升级也附带了安全性和实用性的改进，所以我不知道这是否会导致企业升级到新操作系统的速度更慢了。

Microsoft Edge的更新

新版Edge取得了巨大的成功，我不敢相信它以如此高速地融合到一起并达到了高质量水平。我使用Chrome已有十年时间，曾在所有版本的Windows、Android和iOS平台上做过切换。虽然Edge还不完美，但它可以是完美的，对于那些需要两个浏览器来使用那些要求旧版本Internet Explorer应用的企业来说，选择Edge是理所当然的。

微软也发布了一些有关Edge浏览器的公告。微软宣布与Pinterest的合作关系，并推出了Edge's Collections功能，该功能用于保存与居家装饰创意和项目相关的Web内容。与Pinterest的集成，则主要是为Edge用户提供各种帮助和建议，从Pinterest类似内容的建议，到收藏夹已有的内容。用户还可以将收藏夹的内容导出到Pinterest上。除此之外，微软还支持把收藏夹导出到Excel和Word（今天开始）和OneNote（即将推出）。

微软还宣布将推出一种更快更具上下文的方式，从侧边栏执行搜索操作。基本上用户很快就可以在他们当前正在查看的页面中，突出显示一个单词或短语，右键单击，就可以在侧边栏中搜索这个单词或者短语，这样用户就不必在原始页面上进行搜索了。此外微软表示，拥有AAD帐户的商业客户很快就可以在侧边栏搜索中，看到来自企业组织内部网络的结果。其他一些面向商业客户的Edge新功能还包括：在切换到云端的时候同步本地环境，以及Automatic Profile Switching功能，如果单击某些内容的时候，需要使用要求工作证明的个人资料，那么就会提示用户切换到工作资料。

微软还公布了一些针对开发人员的Edge更新，包括改善Chromium开源浏览器的可访问性、手写功能、回滚和本地化方面的改进。微软还宣布Webview 2.0预览版可用于NET和UWP开发，并改进了Progressive Web Apps（预览版），使其更像原生应用。

总结

总而言之，微软Build 2020给我留下了深刻的印象：线上大会当然不同于以往我们所习惯的形式，但我发现这并没有影响体验。尽管并不完美，但微软在这种纯数字化大会中表现得比其他任何厂商都要好。

在我看来，将Teams和Power Platform集成在一起是今年Build大会最重要的主题，因为这让Teams变成了一个功能完善的平台，这些功能组合将实现一些非常强大的功能，特别是在全球开发者资源匮乏的情况下。

Project Reunion计划意义重大，把操作系统与应用层分离，对于使用Windows的开发者更有吸引力，让他们能够事半功倍。

最后，我对微软在如此短的时间内在Edge上取得这样的进步感到惊讶。Edge浏览器是在一年前才推出的，此前我对微软如此迅速地展开工作几乎一无所知。现在，Edge成为我所有设备上使用的默认浏览器，而且我强烈建议任何希望精简到只是用一个操作系统就能够使用老版本应用或者现代版本应用的企业，都应该考虑使用Edge。