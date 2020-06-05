MongoDB发布第一季度财报 面向开发者的业务前景依然看好

数据库软件厂商MongoDB今天公布了第一季度财报业绩，超出了华尔街的预期，但股价在盘后交易中出现下跌，此前MongoDB警告称，第二季度亏损将超出分析师的预期。

数据库软件厂商MongoDB今天公布了第一季度财报业绩，超出了华尔街的预期，但股价在盘后交易中出现下跌，此前MongoDB警告称，第二季度亏损将超出分析师的预期。

MongoDB主要出售开源的、文档导向的同名数据库，用于支持大数据应用和其他密集型工作负载。该季度MongoDB在未计入股票薪酬等特定成本的情况下，每股亏损13美分，收入为1.303亿美元。此前华尔街预期的每股亏损为25美分，收入为1.197亿美元。

MongoDB高管曾在三个月前警告投资者称，MongoDB很可能受到冲击，当时疫情才刚刚开始蔓延。事实证明，最初的影响并没有那么糟，但是MongoDB总裁兼首席执行官Dev Ittycheria今天表示，未来一段时间不确定性仍然笼罩着公司的前景。

他说：“在COVID-19大流行期间，MongoDB一季度的强劲表现，证明了我们的现代数据平台对客户取得成功所带来的价值。尽管COVID-19带来的影响比我们在财年初预期的时间更长，但我们看到有明显迹象表明，当前形式正在推动着数字化转型和云迁移的长期发展趋势。”

展望未来，MongoDB预计第二季度每股亏损38至41美分，收入在1.25亿至1.27亿美元之间。华尔街预测的第二季度每股亏损为37美分，收入为1.213亿美元。

之后，MongoDB股价在盘后交易中下跌了3％多。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，尽管MongoDB对前景预期较为保守，但前景依然是光明的，因为MongoDB仍将在受到软件开发者群体的青睐。

“MongoDB提供了良好的功能，会对创新进行衡量，而且每个季度MongoDB的开发者社区都变得越来越活跃。"Mueller表示，MongoDB World在线版将有助于巩固这一趋势，推动产品附加率和参与度的增长。MongoDB产品可以运行在所有主流云基础设施平台上，从而提高吸引力和可见性，使其成为支撑企业下一代应用的无限计算平台。”