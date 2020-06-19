创造者的特训营 | Unity大学的初心与始终

人才培养不是空中楼阁，更没有捷径。万丈高楼平地起，企业雇主、联盟平台、院校三方，需三方衔接；人才需求、行业发展、生态体系，要三维联动，给人才培养的基础建设留足时间。

从古代私塾到现代学校，从圣人孔子办学，到武训行乞兴学，中华民族崇文重教、兴学育才的传统薪火相传、持久弥香。

在知识经济的今天，企业办学更是将这一传统昂扬创新，呈现出群星灿烂的发展格局。Unity大学，是培养动漫、影视、游戏、虚拟现实等人才的基地，是有梦想的开发者的集结地，是未来的创作者的圣地。于是，她所闪烁的星光，有点不一样……

Ⅰ

据《2019中国游戏产业年度报告》显示,2019年，中国游戏市场和海外市场出口收入超3100亿，游戏开发是现在收益最高的领域之一。

全球全平台游戏中，Unity引擎占了半壁江山，构建交互式和虚拟体验。不乏《精灵宝可梦》、《王者荣耀》等风靡全球的崛起之作。以此为起点，Unity技术正探索至动漫、影视等领域。

▲现在已经有不少游戏开始涉足虚拟现实元素，将现实世界变为虚拟的游乐场。图为Unity制作的《愤怒的小鸟》AR版游戏

不仅如此，她永远保持好奇心，关注数字孪生、关注娱乐产业。它站在行业与行业的思维节点，在交互中，行业应用潜力在逐渐被发掘，积累的行业资源也在逐渐被释放。

但是，人才的缺乏，正在让游戏、动画等领域的数字化能力逐渐碎片化。高端开发人才储备，也远远落后于产业的发展。据统计，未来十年对Unity技术人才的需求预计将增长72%，游戏开发工程师需求量涨幅为146%，VR/AR软件工程师需求量涨幅超1400%。面对巨大的市场需求，相关从业人员的薪资待遇也水涨船高。网易游戏更是为懂得Unity技术的应届生，开出了年薪30W的高薪。

但即使这样，游戏、虚拟现实、数字孪生等相关的职业培训，仍有很多“误区”需要澄清。

人才培养不是空中楼阁，更没有捷径。万丈高楼平地起，企业雇主、联盟平台、院校三方，需三方衔接；人才需求、行业发展、生态体系，要三维联动，给人才培养的基础建设留足时间。

▲Unity合作伙伴

人才培养不能关起门来，脱离实践。纸上谈兵终觉浅，要与战场“零距离”，要在实战化教学中觅真经。专业性的课程内容，需要被吸纳；实战性的技巧训练，需要被融入。从教学，到实践，从认证，到就业，四个环节打通人才培养闭环。

Ⅱ

授之以鱼 ，不如授之以渔。人才培养必定对Unity大学技术能力、资源能力、服务能力，提出了更高的要求。

前者是市场维度，后者是技术维度。两者如何联动？又如何聚力成为模式经验？Unity，正在以标准先导，参与技术体系和认证体系的制定。Unity全球官方初、中、高级认证，也已成为事实上的游戏设计和编程技能行业标杆，代表产业的最新发展方向。

同根同源的Unity大学，亦是与行业标准接轨，具备标准完善的学习系统和资质认证能力。



在这里，有全球课程研发体系与专业一线官方讲师和权威顾问。前者，以全球教育产品为基础，由Unity、腾讯、网易、完美、盛趣等专家细心打磨，始终保持培训课程的高标准、高质量，是人才实战和技能提升的主线。



后者，以四位Unity官方技术专家和行业专家和大学教授等组成的智囊团，是教学资源和指导建议的牵引力。

▲Unity大学智囊团：从左到右，分别为Unity合作伙伴Unity大中华区平台技术总监杨栋、Unity大中华区教育技术总监鲍健运、Unity大中华区资深培训师林晓晓、首批Unity大中华区官方讲师康中华

在这里，除了扎实的基础教学内容以外，Unity大学还将以作品为导向展开项目制学习。让学员在实践中一路过关斩将，厘清理念、思路、经验、方法。这些犹如一块块拼图，最终拼出未来的创作者的完整模样。

▲Unity制作发布的《异教徒》短片

在这里，有最“上游”的技术体验和优秀案例实操。Unity公司，在全球有2000多名研发人员，具备充沛的研发能力与创新潜力。让Unity大学，顶着传奇的光环行走，并天然继承官方特有的技术优势，第一时间获得创新想法，输出培训课程、优质案例等资源。从《Windup》、《异教徒》等标杆资源案例，解密转场特效、数字人类、场景灯效……



在这里，为期三个月的脱产学习，将全方位了解游戏开发、影视动画等行业领域的应用。除了收获一个属于自己的完整的Unity毕业作品、求职推荐信、可官网查询的Unity大学结业证书，还有，含金量最高的Unity能力“通行证”、人才联盟的就业保障支持。从Unity开发程序员、Unity3D工程师，到3D场景建模师、新媒体交互设计师等等广泛的就业选择，同时还有机会进入Unity实习1-3个月。

这些种种，是以Unity之名，向人才的致敬。

Ⅲ

对比传统封闭割裂的人才生态，Unity大学，尤为强调的是以就业为导向的，合作去中心化、人才多元化。

▲图为Unite大会上，8家知名企业校园招聘会现场，包括腾讯、网易、西山居、完美、盛大等知名游戏公司

有人说，Unity大学，是全新的联接纽带。左手，是有梦想的开发者、未来的创作者；右手，是全球知名技术平台、游戏公司；中间带，就是人才培养的“造血工厂”，将不同的角色融入人才生态，并携手提供人才所必需的核心能力模块。

如今，坐落在上海浦东新区的她，正将“世界因为创作者变得更多而更美好”的愿景，不断延伸和实践。

这不仅是Unity的初心，更是代表着她“培养未来的创作者”的使命和格局，方得始终。