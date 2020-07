自动化市场升温 IBM宣布收购RPA公司WDG

至顶网软件与服务频道消息:在企业自动化工具支出激增的背景下,IBM今天宣布已经签署协议收购巴西机器人过程自动化(RPA)软件开发商WDG Automation。

根据Crunchbase的信息显示,WDG成立于2014年,外部融资情况不详。IBM也没有透露此次收购的财务条款。

WDG位于美国圣何塞杜里奥普雷图市,根据其网站信息显示,WDG拥有众多大型客户,包括咨询巨头德勤和巴西最大的汽车制造商之一。WDG的RPA平台WGA Studio可以帮助企业对重复的后台活动(例如在会计系统之间移动付款记录)实现自动化。

WDG Studio不需要任何编码知识,它运行在用户桌面上,可以获取诸如员工在应用中执行任务时单击之类的操作,然后复制这个工作流程。用户还可以通过WDG Studio界面访问600多个涵盖常见用例的预置工作流。

IBM计划在完成交易之后将这些预置的自动化功能集成到Cloud Pak for Automation产品中。Cloud Pak for Automation是一个软件包,企业可以用来对各种后台办公流程实施自动化,例如从表单中提取客户名称等操作。Cloud Pak for Automation提供了多种满足大型企业组织需求的特殊功能,例如可以在把记录移至其他系统之前从记录中删除敏感信息的隐私功能。

IBM云与认知软件业务云集成总经理Denis Kennelly表示:“IBM已经对企业将AI运用于业务流程和IT运营实现了自动化,以便企业能够发现机会和问题,并为下一步解决方案提供建议。今天发布的公告表明,IBM朝前买进了一步并帮助客户加快了企业组织更多部门的自动化。”

IBM计划未来逐步将WDG的技术集成到更多产品中,包括用于多云管理的Cloud Pak以及基础设施监控服务Watson AIOps。

IBM此次收购WDG,正值RPA市场主流厂商纷纷看到市场对于RPA软件需求出现激增,预计未来几年,该领域还将继续保持强劲增长。今年5月,市场研究公司Wikibon发布研究报告称,RPA细分市场潜在市场规模可能超过300亿美元。

IBM并不是唯一一家关注RPA机会的成熟企业技术厂商。今年5月,微软收购了英国RPA软件开发商Automotive,后者拥有9000多家客户。