打造核心竞争力 鉴释赋能中国自主创新的软件生态

在新的形势下，鉴释希望借助自身的深度编译器优化技术，让中国整个系统软件的生态能够变成一个自主可控的生态系统。

至顶网软件与服务频道消息：“实现自主，最重要的是要创新。不能创新，只是追在后面跑是没有什么意义，跑在前面才可以掌控自己的大方向，而不是跟着别人跑。”鉴释首席架构师刘新铭在接受记者采访时如是说。

在全球化时代，共享开放是趋势，对于软件开发行业也一样，所以我们看到开源的兴盛。但是进入到2020年，一场突如其来的新冠病毒打破了原有的发展轨迹。

刘新铭表示，全球化的趋势正在“逆向行驶”，原来全世界的软件开发人员一起开发软件的局面正在改变，未来软件系统的分化会更加明显。“要自主创新，我们必须认清事实。虽然现在认为开源很乐观，可是开源仍然存在‘不可控’的危险性。”

为什么这样说？假如我们针对中国市场的软件，对系统软件做了优化，很难提交到美国公司掌控的主流开发管道，而现在软件开发进入到敏捷开发流程，更新迭代迅速。如果与主流的开源社区断开，则需要重新整合代码跟开源社区的代码，这会使得现有的软件开发速度慢下来并失掉领先优势，从而降低利润率。

刘新铭说，当中国公司都没有足够的利润进行开发的时候，中国科技的发展就会慢下来，所以对中国来说最重要的事情要捐弃自己的一亩三分地的概念，大家共存共荣，必须要合作。

当前中国互联网产业迅猛发展，移动通讯技术在5G方面也走在了全球前面。这是中国整个高科技产业快速发展的写照。同时，中国对于新技术比如人工智能、自动驾驶等是包容审慎的，很好地活跃了数字经济的发展。

不过，中国在CPU等方面的短板也是非常明显的。除了芯片，系统软件是中国需要补齐的另一大关键。刘新铭用倒金字塔形容整个软件产业，这个金字塔塔尖就是与CPU打交道的系统软件，越往上软件类型越多。

系统软件从Linux到GCC到LLVM，所有的都是美国公司掌控的，他们的产品设计主要是照顾美国市场的需求，因此中国软件产业存在“卡脖子”的风险。“不能等到人家卡脖子的时候你才开始反应，你得主动的把系统软件这块做起来，才能真正掌控中国软件质量并加速发展的动能。而这正是鉴释要做的事情。”刘新铭说。

构建自主可控的生态系统

鉴释成立于2018年，由拥有数十年开发经验的世界级软件专家创办。鉴释提高了代码的审计、评估和缺陷检测的速度和准确性；通过使用高级静态分析技术帮助客户降低成本，提高生产力，并确保其软件开发人员具备相应的能力以开发更好、更可靠的软件。

在新的形势下，鉴释希望借助自身的深度编译器优化技术，让中国整个系统软件的生态能够变成一个自主可控的生态系统。

显而易见，软件代码开发需要严谨的流程管控品质，所以鉴释的目标是专注于做好软件品质。“我们基于编译器技术进行静态扫描，不只是保证了软件安全和质量，还确保了软件性能。”刘新铭说。

为了推动构建自主创新的软件生态系统，鉴释进行了诸多工作。第一就是与国内用户积极合作，鉴释的合作者包括有中国互联网巨头、AI芯片独角兽公司、无人驾驶行业先锋等企业，共同实现合作共赢。

鉴释与互联网巨头企业展开系统级软件的合作，同时也在芯片与软件协同方面进行了合作。在金融领域，鉴释帮助客户实现软件升级优化，更好地支持业务自动化。“今年我们开始在系统软件发力，发挥自身的优势。”刘新铭说。

现在小程序非常火，比如点餐、转账等，这已经变成中国独有的生态。不过小程序上面其实很多潜在的问题。刘新铭表示，鉴释与国内公司合作从小程序的源代码到编译器、库实现优化，帮助用户打造小程序的开发环境，提升小程序的性能和安全水平。

第二，鉴释愿与国内的高校研究机构团体进行合作，打造属于中国的开源生态链。近日鉴释与ChinaSys社区分享中，刘新铭说，鉴释并不只是建构一个解决方案，也将提供一些关键生态组件，这样把整个大的开源生态链给搭起来。

第三，我们看到软件生态由各个组件和要素组成，这些属于不同的学校或者公司，这还不是一个完整的生态链。所以，一个依托创新管理模式的产业联盟必不可少，每个成员可以在同一个管理模式之下能够共存共荣。

“这样的想法去年已经有了，计划在2020年实施。但是由于今年的疫情原因，很多工作的开展受到了影响。不过只要大家秉持合作的心态，事情总会可以办成。”刘新铭说。

鉴释打造核心竞争力

鉴释创始团队在编译器和静态分析技术领域拥有数十年的开发经验。鉴释联合创始人兼首席技术官陈新中先生和鉴释联合创始人兼首席架构师刘新铭先生，两位都是全球编译器技术领域首屈一指的计算机科学家，并在软件安全和高级编译器优化方面具有深入的实践经验。

鉴释的的核心优势在于使用最先进的深度编译器优化技术，能够在代码被编译完成前更好地理解应用程序的运行方式，帮助客户自主制定规则来分析承载其业务核心数据的软件代码。

比如鉴释在通过编译器实现C/C++的优化，而且是全程序的性能优化。而一般的编译器，包括GCC、LLVM在内是做不到全程序优化。鉴释之所以能够做到是因为其静态扫描所积累的技术，在保证性能的同时确保代码的绝对安全。

目前，AI也被引入到编译器中，依靠AI可以通过数据统计实现个人代码编写行为的归纳总结，避免代码编写的错误，让代码的性能更好。刘新铭表示，虽然有了AI技术，但是代码审计仍然是保证软件质量合规安全的必备流程。特别是软件组成解耦和有效沟通，解耦和沟通之间是一个微妙的关系，所以审计至关重要。

接下来是各种各样的测试，特别是在原生的环境中。测试阶段工具非常重要，这也是静态分析技术的用武之地。静态代码分析是利用词法分析、语法分析、抽象语法树分析以及语义分析等手段，检查代码中潜在错误的过程。工具与人相互反馈，形成一个非常良性的循环。一个是制度，一个是工具，这两者相辅相成。国外的Google、Facebook等公司已经在积极实践。

刘新铭表示，鉴释的工作不止是能够对标国外厂商，更要为中国产业特有需求大幅创新。“我们现在所有的创新基本上我们挑战所有的工程师，你的工程如果没有研究的话就没有价值，所以研究跟开发是二合一的一个动作。”

鉴释的工程师不光要发表白皮书，还要申请专利。同时，鉴释也会把关键组件进行开源，与整个产业界一起合作推动中国自主可控软件生态的构建。鉴释依托团队打造核心产品，并联合合作伙伴一起将他们采用高级语言编写的程序和库通过鉴释的编译器进行优化。

刘新铭说，鉴释希望把自己的编译器环境实现云原生，充分利用中国在互联网上的优势，把整个开发流程放到云端。“我们原先最有优势的静态扫描可以在每一个代码提交的过程中帮助开发者实现代码优化，这样中国的软件开发速度会加速，但是软件性能跟质量不会因为加速而降低。”