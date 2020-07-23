IDC：2019年全球企业应用收入增长7.5％ 云应用市场潜力巨大

IDC最新报告显示，在持续的数字化转型投资推动下，2019年企业应用市场全球收入同比增长7.5％至2246亿美元，排名前5位的企业应用厂商分别是SAP、Oracle、Salesforce、Intuit和微软。

至顶网软件与服务频道消息：IDC最新报告显示，在持续的数字化转型投资推动下，2019年企业应用市场全球收入同比增长7.5％至2246亿美元，排名前5位的企业应用厂商分别是SAP（收入份额为7.7％）、Oracle（份额为5.1％）、Salesforce（份额为5.0％）、Intuit（份额为3.0％）和微软（份额为2.1％）。

随着企业进行数字化转型以应对数字经济的挑战，那些具有自动化、连接性和可见性的现代软件已经成为是否具有竞争优势的关键。企业应用是业务的引擎，提供了数字经济所需的数据、智能工具和计算工具，企业组织的每个业务部门都需要依赖于多个软件应用保持运转。

IDC企业应用和数字商务业务副总裁Mickey North Rizza表示：“数字化转型计划正在给企业组织带来深远的影响，例如他们可以支持员工随时随地办公，认知和预测过程引发新的洞察，以及使用现代化的企业云应用，正在重塑企业体验。企业应用是业务流程、员工敬业度和客户体验的基础。”

当前影响企业应用程序市场的几个趋势包括：

- IDC预计，全球企业应用市场的五年复合年增长率（CAGR）为3.4％，到2024年收入将达到2657亿美元。

- 公有云软件收入的份额预计将从2019年的40.3％增长到2024年的56.8％，因为增长机会很大一部分转向了云应用。

- 企业应用厂商正在通过利用大数据、数据分析和机器学习为更多工作流程带来更具可行性的洞察，从而为企业应用带来新的使用场景。

- 很多厂商还致力于对应用中低层级的任务实现自动化。IDC预测这一趋势将持续下去，并将成为未来企业应用厂商市场定位的一个关键因素。

根据IDC的定义，企业应用市场包含以下二级市场：企业资源管理、客户关系管理、工程应用、供应链应用和生产应用，这些二级市场也包含多个功能性市场。