成为国人真正的“第二大脑” 晒一晒印象笔记八周年的成绩单

不管是组织架构还是产品研发团队，印象笔记的产品生态的不断升级完善，帮助用户将高价值信息搜集、整理、内化为属于自己的信息，在成为国人真正的“第二大脑”的赛道上越跑越远。

至顶网软件与服务频道消息：2012年Evernote进入中国市场，以大象为logo,取名“印象笔记”。经历了八年的历史沉淀和2018年重组以来两年的独立发展，印象笔记早已从单一的工具应用，发展成为涵盖个人、企业团队、内容平台、智能硬件的综合性知识管理服务平台，成为国人“第二大脑”的初心和三亿人首屏应用的愿景也被赋予了更丰富的内涵和外延。

在近日举行的印象笔记八周年媒体开放日上，印象笔记正式升级品牌宣言—— “记录就用印象笔记”。印象笔记董事长兼CEO唐毅领衔的印象笔记管理团队集体亮相，介绍了印象笔记的业务发展近况及产品研发进程，同时透露为开启优化股权结构，布局A股市场IPO的新一轮融资正在进行中。

印象笔记的价值观与产品观

唐毅表示，独立重组后的印象笔记，拥有着创新型的企业治理架构，使得产品和业务布局更顺应中国市场需求。独立后的印象笔记终于有机会在市场上做一款符合符合自身产品观、设计观、技术观的产品，可以在研发设计上实现迅速决策。

“我们绝对相信有所为，有所不为。我们很专注，我们是愿景驱动的公司，我们希望产品有独特性、文化也有独特性。我们拥抱中国互联网企业的文化执行力、工作效率，也拥抱美国互联网、硅谷互联网的平等、透明特性。”唐毅说。

同时，Evernote的技术和品牌积累也非常重要，在积累的基础上，印象笔记发挥技术能力、产品优势、设计特点，推进整体的愿景。“现在我们最大的敌人是我们自己，不管是从品牌还是从生态，还是从一系列核心技术的研发能力、最新技术的获取速度、数据安全、数据隐私、产品可用性、可靠性，我们其实可以说站在了一个巨人的肩膀上。”唐毅说。

印象笔记承载了数十亿条用户笔记，可能是国内最大的非结构化数据存储平台之一，而且笔记内容都是高价值的。印象笔记在隐私上恪守底线思维，并不会帮助用户处理数据，而是明确在什么场景下AI能够为用户带来增值体验。

目前，印象笔记的业务布局包括：管理个人信息的智能助手 ——“印象笔记”、针对企业级提高协作效率的团队工具 ——“印象团队” App、富集高价值信息的内容平台——“印象识堂”。在三条业务主线之外，随着智能硬件、小程序及轻应用的相继推出，印象笔记的应用场景持续扩大，更加普遍化，印象笔记正向着“准国民应用”的目标迈进。

在唐毅看来，印象笔记会逐渐变成一系列印象家族产品，用户可以免注册使用，通过声音记录、文字记录、视频记录，实现记录就用印象笔记。“我们考虑产品的角度是三个出发点：用户体验、科技驱动、自我追求。”

同时，唐毅明确表示，印象笔记永远不会做印象文档和印象会议，印象笔记一定会基于文本、音视频、关系进行协作产品的创新。“我们是关于工具的内容和关于内容的工具，或者我们更想把自己看成是一个平台或者服务。我们就是想做一个印象笔记类的多模态的协作知识产品。”

对于to B还是to C的问题，唐毅认为，印象笔记并不对标市场上的其他产品，而是遵循自然演进的过程。“我们就是想做一个对于企业团队来说好用的产品，核心还是印象笔记。印象笔记关注细节，因为细节决定了用户的感受。我们会用最准确的交互特性、最严格的技术、最适用的产品形态、最艺术的设计和感觉，赋予印象笔记更有意义、最有前景的发展。”

持续性的技术投入与创新

结合中国个人和企业用户的场景需求，印象笔记公司加速产品研发进程，18个月内自主完成近400次升级发版，全面布局C端和B端的完整生态。这得益于印象笔记始终保持专注与创新，拥有一支执行力出众的团队，坚持为用户创造独特的产品和服务体验。

印象笔记产品副总裁刘璨表示，作为产品经理一定要有作品感，让大家喜欢它，倾听用户口碑反馈，这是感性的一方面。另一方面，站在理性的角度，产品经理也要看数据和转化、模型、用户体验的整体流程设计等。“所有的产品设计最后落地的过程中要解决问题的本质诉求是什么。”

例如针对企业级的独立的印象团队App，专注于服务企业和团队，全面助力企业办公和团队协作效率的提升。通过业界领先的公有云SaaS模式，提供丰富的多端（包括Windows，Mac，iOS，iPad，Android）客户体验，在全面兼容印象笔记的强大知识管理功能的同时，进一步为高效团队提供“完整生命周期的团队信息云端管理”、“根据场景和流程灵活可定制的协作体验”、“完善的安全及权限管理”等服务。

印象团队App继承了印象笔记企业版的技术稳定性和良好的用户体验，同时针对企业和团队的办公场景新增核心功能，使其更符合用户使用习惯。印象团队上线之初即推出了100＋项功能，覆盖了20＋通用的办公及协作场景，用户通过使用印象团队可以快速满足包括“纸质资料电子化/上云化”“团队协作线上办公”“团队云端资料库搭建”等核心需求类；利用丰富的场景化模板库，可以一键搭建“HR/销售/客服/运营”等职务类，以及“教育/律所/金融投资机构”等行业类的多种在线办公空间。

作为印象笔记产品研发的关键力量，“印象研究院”持续致力于运用前沿技术，巩固产品的科技内核，也为拓展产品应用边界提供了坚实基础和充分可能。印象笔记在“数据视图驱动编辑技术升级”、“语义分析助力团队智能决策”、“自然语言处理非结构化数据形成知识图谱”，“分布式一致性架构支持多人实时协作” 等研究方向上进行了广泛的探索。

据介绍，印象笔记于今年先后推出的“速读摘要”和“超级笔记”编辑器正是印象研究院所取得的阶段性成果，它们将被广泛地应用于印象笔记的全线产品中，为用户带来更智能的使用体验。

在印象笔记的“超级笔记”中，笔记的最小粒度变成模块，支持文本、图片、表格、链接、视频、音频、代码块、日历等多种类型。同时在使用交互上，模块具有高度灵活性的可拖拽功能，使笔记可以自由组合，任意排列的内容聚合体。

印象研究院负责人常诚告诉记者，印象笔记不会追逐所谓的技术热点，而是围绕印象笔记的核心愿景和产品方向，探索和应用前沿技术，革新产品的功能和用户的体验。比如编辑器的基础技术、非结构化和多模态数据的理解、分布式系统相关的算法和架构等。

结语

不管是组织架构还是产品研发团队，印象笔记的产品生态的不断升级完善，帮助用户将高价值信息搜集、整理、内化为属于自己的信息，在成为国人真正的“第二大脑”的赛道上越跑越远。