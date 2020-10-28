这份指南告诉你，企业如何参与开源项目

对企业员工参与开源项目公司应该持什么态度，如何激励员工参与开源同时规避可能的风险？这些是很多企业需要考虑的问题。不久前红帽公司对外公开了一份指南，这是红帽用来指导员工如何参与开源项目的，不少内容值得借鉴。

如今，越来越多的企业使用开源代码，来开发自己的产品和服务，他们也看到了开源贡献带来的价值，并积极参与到开源项目当中。但是，面对开源的巨大潜力，企业如何选择开源代码的采用方式？如何规范员工正确参与开源项目？如何正确建立开源战略？通常来说，大多数开源企业都会制定一份参与开源项目的指导性文件，但这类文件通常不会公开，内容大多以限制性条款为例。例如，员工在为开源项目做出贡献之前，必须取得上级主管的批准等等。

红帽作为一家100%用开源模式做生意的软件公司，此前一直没有发布过纲领性的文件，仅仅公布了简单的相关流程来指导员工对开源项目的参与。红帽及其员工在开源贡献方面的努力虽然广受好评，但始终没有明确的记录与宣传。

也许是受到近期IBM收购交易的影响，红帽最近公布了第一份正式的开源参与指南。此份指南目前已经上传至GitHub，依照CC BY-SA 4.0许可进行公开。红帽希望这份准则能够敦促其他企业，认真考虑开源代码的采用方式，并通过这份指南为员工的日常工作提供助力。

总体而言，根据Pund-IT公司首席分析师Charles King的说法，红帽公布的其实是一套常规性的指导意见，用于规范员工应该如何、何时，以及为什么参与开源项目，这是一份必要的员工行为准则，而此次进展很可能源自IBM对红帽的全面收购。两家公司于2018年底达成收购协议。红帽开源项目办公室经理Brian Profitt表示，关于这份开源代码贡献准则的编撰工作始于2019年初。

不同寻常之举

对于这样一家100%用开源模式做生意的软件公司而言，红帽确实需要一份指导性的行为准则。

其实，红帽从未对其开源项目保密，内部也有不少员工曾经发布过相关指南、常见问题解答以及白皮书。红帽CEO Jim Whitehurst曾在TED演讲中谈到此事，甚至出版过关于开源贡献的论著。尽管如此，很多企业仍然对红帽的开源之路抱有浓厚兴趣。此次红帽指南的正式出台，也终于解答了不少人心中的疑惑。简而言之，红帽内部的全体员工都可以为自己感兴趣的开源项目贡献力量。他们甚至可以在上班时间或者业余时间，灵活加入到开源贡献当中。

当然，红帽要求上班时间的安排需要跟员工的工作内容有关，只是不会对具体项目做出硬性规定。Profitt指出，红帽对于开源贡献者的唯一要求，就是必须遵照项目所提出的治理及贡献准则。2019年初，红帽开始与内部法务团队合作编写指南初稿。到去年8月，第一版指南开始内部公开。如今，红帽将这份指南全面公开，希望以明确且统一的态度阐述红帽的开源贡献立场。

红帽开源项目办公室社区推广总监Ruth Suehle表示，开源企业通常都会制定一份参与开源项目的指导性文件，此事本身并不稀奇。 不过，这类文件通常不会公开。正是这种限制，让红帽从整个软件行业当中脱颖而出。

开源代码的价值主张

这份正式文件基于红帽公司长期以来的价值主张——所有员工都能自由地参与开源项目。 Suehle表示，整份文件完全可以用第3节中的第一句话来概括，即“红帽强烈鼓励内部员工参与开源项目。“我们在合作伙伴与开源项目之间不存在任何障碍。”

她还澄清道，指南中只有两处对公司员工做出了限制。首先是要求贡献对象只能是拥有开源授权许可的项目。第二点是，如果员工参与需要与项目方签署第三方贡献者协议时，应该就协议内容与红帽法务团队进行联系。

这不仅仅是第一份正式的开源参与指南，也代表了开源代码的价值主张。红帽认为，参与其他公司开源项目的员工与他们自身不存在利益冲突。红帽公司的使命是成为客户、贡献者以及合作伙伴社区的催化剂，以开源方式创造出更强大的技术成果。Suehle表示，公开、分享创新思路与灵感，这样的开源精神，正是红帽一直以来所坚守的。“在我们看来正是这种同心协力的工作方式，成就了无数光辉的成果。”她补充道。

开源制度，实际上是一种站在巨人肩膀上的发展模式。正因为如此，红帽才希望以公开透明的方式阐述自己的理念。她表示，红帽尊重软件行业的既有成果，因此更希望自己的员工能够为一切自由或开源项目提供帮助。红帽的这份指南文件特意进行了通用化设计，希望为其他企业提供一般性指导。而这，也正是红帽独特企业文化的直接结果。

“正因为如此，我们才决定在GitHub上公开共享这份指导文件。”她说。