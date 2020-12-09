容器云备受关注，采用率不断上升

在传统的应用架构中，企业怕是难以应对数据规模激增带来的技术挑战，这时，容器技术为企业提供了全新的思路。凭借弹性伸缩、快速部署等优势，容器为应用程序的开发及部署带来了前所未有的灵活性，并借此在多云之间、云与本地系统之间，乃至不同本地系统之间应用程序工作负载的往来迁移等场景下，得到广泛应用，并成为最受瞩目的云计算领域的趋势之一。

但是，有效构建起复杂的容器化环境仍然需要大量的技巧及经验。容器即服务（CaaS）也由此应运而生，作为平台即服务的一种变体，这个概念正在被广泛使用，以加速容器的采用。不过，CaaS是厂商们「略带忽悠 」的另一个「即服务 」术语？还是有确实「有点东西 」？

数据表明，CaaS并非浪得虚名。

根据Flexera发布的《2020年云计算现状报告》来看，在此次面向750位IT高管的调查中，大部分云采用者（53%）也在同时使用CaaS；而随着容器在企业发展中所占比重的提升，CaaS保持着良好的上升趋势与运营走向。值得注意的是，CaaS已经成为云驱动型企业当中得到广泛使用的第二大「平台即服务 」，远高于去年调查中的第六位，仅次于占比62%的「数据库即服务 」。调查报告的作者表示，“如今，越来越多的企业利用容器加快部署、扩展运营，并提高云环境下工作负载运行效率等等，他们对容器技术的关注度不断增长，目前来看，这一趋势保持着旺盛的推进势头。”从增长速度来看，CaaS以同比17%的增幅排名第二，仅次于物联网服务（21%）。另一大快速增长的类别则是机器学习与人工智能，其同比增幅同样为17%。

总体而言，这项调查在2020年第一季度进行，发现公有云与混合云解决方案的采用率不断上升，其中AWS、微软Azure以及Google Cloud各自占据重要的市场份额。

除了基础云产品之外，不少企业还开始从公有云服务商手中筛选CaaS产品，来增强并加快应用程序交付能力。AWS的Elastic Container Service 与 Elastic Kubernetes Service (ECS/EKS)最受欢迎，使用率高达54%，远高于去年Flexera云报告中的44%。另有24%的人已经有计划采用ECS/EKS。Azure容器服务的采用率达到46%（去年为28%）；而Google Kubernetes Engine（GKE）的占比也由15%增长至24%。

来自Scalyr公司的Eric Olsson表示，CaaS确实带来了一系列重要的收益，能够在部署的速度及控制之间求得良好平衡。“敏捷方法缩短了开发与测试的时间，而云计算则缩短了部署周期。持续集成（CI）与持续交付（CD）进一步加快了交付速度。除此之外，容器还可以提供功能更强大、更灵活的解决方案。当然，伴随着所有这些因素，容器也带来了额外的配置要求与复杂性。”

目前，缺乏专业知识仍是使用容器技术的最大挑战，有41%的受访者将其列为头号难题。另有38%的受访者认为将传统应用程序迁移至容器才是最大挑战；34%的受访者表示安全性才最让人头痛。此外，超过四分之一的企业甚至发现就连服务供应商，也存在容器技术缺失问题。调查报告的作者们提到，“资源方面的挑战可能源自容器技术的不断迭代与快速普及。将传统应用程序迁移至容器同样相当困难，因为容器针对微服务架构进行了优化，但传统应用程序并非如此。”Flexera调查的作者们指出，CaaS采用率的提升，可能有助于应对这一系列挑战。

调查结果还显示，Docker与Kubernetes的受众仍然相当可观。近三分之二（65%）的组织使用Docker，另有14%的组织有计划在短期内使用。58%的受访者正在使用Kubernetes，另有22%正计划使用。