为容器云落地加速，2021容器云职业技能大赛开启

6月25日，主题为“聚力变现容器价值”的2021容器云职业技能大赛正式拉开帷幕。整个大赛将历时7个月（2021年6月-12月），分为大众学习和精英比赛两大阶段，于12月举行总决赛，预计将覆盖4000家大中型企业12万人。

去年，曾经有一场涉及数千家企业、超过10万人的容器云职业技能大赛引发了业界广泛关注，今年这一大赛再次来袭。6月25日，主题为“聚力变现容器价值”的2021容器云职业技能大赛正式拉开帷幕。

2021容器云职业技能大赛由上百位行业领先企业的IT管理精英共同倡导发起，IT社区twt与红帽联合主办，将联合IT管理精英、优秀工具链厂商、团队学习支持企业和技术专家、以及行业重要合作伙伴的力量，以企业容器云项目建设落地为核心，帮助更多企业运用容器云技术实现业务创新。整个大赛将历时7个月（2021年6月-12月），分为大众学习和精英比赛两大阶段，于12月举行总决赛，预计将覆盖4000家大中型企业12万人。

人才短缺制约容器落地

近几年，容器云一直是软件行业的热门话题，容器云因为敏捷部署、多环境支持、快速启动、服务编排、易于迁移等特点得到越来越多的企业认可和采用，普及速度明显加快。

来自红帽今年4月份发布的《2021年全球企业开源应用现状》报告的数据，全球近50%的受访企业已在生产环境中使用容器。根据twt发布《5大行业企业容器云平台建设现状与趋势报告》，参与调查的191家企业中已经建设和正在建设（含预研项目）容器云平台的企业占41.88%。Garnter也预计，到2022年全球会有75%的企业会使用基于云原生技术构建它们的应用系统，容器云是云原生技术的最核心技术。

和所有新兴技术一样，容器云的落地需要一个过程。一方面，容器云技术本身还在逐步发展完善中，其成熟度还有待提高，距离企业级应用，尤其是金融等行业的高安全性、高稳定性、高可用性要求还有一定差距，还需要专业厂商、专业解决方案供应商等进行大量的优化完善。同时，掌握容器云技术的人才还比较缺乏。毕竟对于传统IT开发及运维人员而言，容器云还是一个新生事物，需要花大量精力来学习。

企业发起人代表、华夏银行股份有限公司信息科技部基础技术研究处长胡捷表示，随着容器云的逐步应用，在生产环境中管理如此之多的容器是一个极具挑战性的任务，急需三个方面的支持：第一，安全、可靠、成熟的容器云平台；第二，完备的行业应用解决方案；第三，不同厂商产品的兼容、融合；第四，容器云相关的技术人才以及各岗位人才能够通力协作。有了这些才能更好地落地容器云建设和推广应用。”

twt的调查也佐证了胡捷的观点。根据twt的调查，在生产容器云建设中前三大挑战分别为：企业IT队伍能力、厂商产品成熟度、服务商解决方案能力，而这也正是2021容器云职业技能大赛所希望改善的。

“这几年容器云在各行业生产系统中广泛部署与应用已是大势所趋，但企业缺少跨越岗位壁垒、敏捷协作的新型IT 团队，以及相应的企业组织和管理方法，制约了企业数字化转型的步伐。我们希望借助大赛这个平台，将最好的创新技术，最好的协作理念和开放组织方法带到企业中去，为企业解决这些问题提供帮助！” 大会主办方之一红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康表示。

助力容器云的价值实现

进一步提升容器云开发者技能，加速容器云的落地，是这次大赛的初衷。据记者了解，去年的大赛受到广泛的欢迎。大赛历时7个月，共有3969家企业、23713人参与到学习和比赛，其中932位表现突出的个人、团队参与了精英比赛阶段的比赛。大赛共产出了25个奖项、39个最佳实践作品、30位优秀个人和9支优秀团队，打造出以多家公有云平台、异构计算平台为底座，基于企业级kubernetes为核心的商用解决方案，可谓成果满满，也给今年的大赛立了一个比较高的门槛。

今年的大赛将在去年的基础有新的突破。这首先反应在大赛的主题上。去年的主题是“携手迈进容器应用时代”，核心目的是围绕容器云项目落地流程中的五个关键岗位梳理整个知识体系、工具链等，以帮助大中型企业技术骨干进行能力提升和技能升级。同时，也帮助共创厂商实现技术生态的融合，进而为容器云落地提供整体的产品解决方案。

如果把去年的大赛定位为容器云落地打技术基础，那么今年就到了技能提高阶段了。今年的主题确定为“聚力容器价值变现”，重点是团队赋能，在夯实岗位技能的同时，强化团队的独立学习能力，同时也会继续强化工具链厂商之间的融合。

为此今年首次引入了容器云应用创新的中坚力量——行业合伙伙伴，共引入了7个行业合作伙伴，包括东软、高伟达、上海派拉、上海天好、思特奇、银信科技、赞同科技等。这些行业合作伙伴将基于行业用户的容器云典型需求，由行业合作伙伴的专家团队与用户专家、厂商专家等一起联合打造行业可落地的应用解决方案。不仅为用户参加精英比赛提供参考和依据，同时通过联合创新，彰显专业实力，为企业容器云项目落地提供坚实的保障。

在工具链生态上今年也有拓展，除了去年的亚马逊云科技外，今年新增了超融合与分布式存储领导厂商SmartX、分布式存储领导厂商XSKY，还有Service Mesh新力量Flomesh。它们将基于大赛平台，为更进一步的生产应用落地容器云平台提供基础方案的支撑。比如，SmartX 将从 IOMesh 安装部署、技术分享、知识学习、环境搭建、解决方案落地、专家答疑等多个维度为大赛提供专业支持。

“今年的大赛在开发能力上会更多面向精益、敏捷、DevOps等主流开发模式，包括专家力量和课程体系都会向这个方向倾斜。其次，在市场转化方面也会提供一些实战场景，基于红帽的OpenShift平台、共创厂商的存储平台，以及ISV合作伙伴的方案，作为一个基础平台提供给参赛选手，让参赛者学习、验证自己的想法。”红帽首席架构师张家驹介绍。

众所周知，容器云落地需要整个生态的努力，这次大赛也正是着力多方力量来共同推动。这也正是今年的主题“聚力容器价值变现”的“聚力”的含义所在。因此，我们不仅希望有更多开发人员参与进来，提升技术能力、协作能力，同时也希望有更多行业企业参与进来，一起合作，尽快同时也是更好低让容器云相关技术在企业中落地，为企业的数字化转型赋能。