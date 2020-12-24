容器云落地，人才培养先行——2020容器云职业技能大赛圆满收官

12月18日，随着“2020容器云职业技能大赛”收官赛事——团队赛直播结束，历时7个月有超过2万人参与的这场大赛终于落下帷幕，25项大奖的得主一一正式揭晓。

12月18日，随着“2020容器云职业技能大赛”收官赛事——团队赛直播结束，历时7个月有超过2万人参与的这场大赛终于落下帷幕，25项大奖的得主一一正式揭晓。

2020容器云职业技能大赛于2020年6月由108位来自银行、保险、证券、电信、制造等行业的企业IT管理精英倡导发起，中国企业级IT社区twt与红帽联合主办，得到了英伟达、Veritas、亚马逊云服务（AWS）、阿里云、浪潮商用机器有限公司的大力支持。大赛的核心目标是帮助中国大中型企业IT人员，在容器云技术浪潮下快速掌握容器等云原生技术的应用、系统升级职业技能，进而帮助企业从根本上突破业务创新瓶颈，加速实现数字化转型。

大赛主办方代表twt社区创世人晓黎（左）和红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康（右）

“在当下这个大变局下，企业正在进行数字化转型。决胜数字化转型的关键是技术、人才、组织以及有开放的领导力，其中人才是基础。容器云是大势所趋，目前正在企业中快速落地。我们希望通过大赛促进个人技术尽快掌握云原生技术，同时也让开发团队学会一起协同合作。”大赛主办方之一、红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康表示。

据介绍，“2020容器云职业技能大赛”分为“大众学习”和“精英比赛”两个阶段。大赛专家委员会组织了105位专家联手打造了大赛学习平台，聚焦五大关键技术岗位，覆盖容器云相关29个工具链的系列课程、线上辅导及结业认证等，为“大众学习”阶段参与者提供了系统学习的一站式资源。

据统计，整个大赛共3969家企业的23713人参与了学习，5015人参与了认证，932位容器应用时代的先锋者在“精英比赛”中参与了五大岗位赛道和团队赛道的技能比拼。其中团队赛道是大赛为推动企业组织管理变革而首创，由红帽开放创新实验室专业顾问鼎力相助，打造开放协作创新型IT团队。最终25个奖项的优胜者包括9支优秀团队和30位优秀个人，共产出了39个最佳实践作品。整个过程真正实现了一场集学习、认证与比赛一体化的产业级学习运动。

大赛团队赛季军团队信云团队代表单奇聪在接受记者采访时表示，此次参赛让团队成员收获了成长，不管时个人能力还是协作上都得到提升。

“感谢主办方twt和红帽提供的机会。大赛让我个人和我们团队的所有成员得到了一次非常好的成长机会。不仅是技术的提升，我们的团队在准备材料、协作中出现了一些不同意见，最后达成了一致，这让我们学会了彼此理解、尊重其他人的定位和价值。同时，通过此次比赛也增进了同事之间的友谊。”单奇聪表示。

当下社会上各种大赛活动不少，但像本次大赛这样接地气、与实际应用紧密结合并不多。据本次主办方之一、twt社区创世人晓黎介绍，本次比赛有以下几个特点：

第一，这次赛事源自于企业。整个大赛是由108位企业IT技术领袖联合倡导发起，他们主要来自于38家银行、30家保险和证券单位，以及12家电信和制造企业，另有28家来自于其他如医疗、零售等其他行业点。

第二，本次大赛的主办方集合多方力量。大赛由企业IT社区twt和开源领袖红帽联合主办，同时还英伟达、Veritas、亚马逊云服务（AWS）、阿里云、浪潮商用机器有限公司共同支持。

第三，大赛以岗位为中心，是一个集岗位职业技能学习、认证和比赛一体化的一个企业级活动，真实地把企业内部的一些业务融合在一起。大赛组成了由105位优秀的技术专家组成大赛专家委员会，还为5个岗位提供了一个企业的学习资源平台，提供了25个从容器云项目建设、落地全生命周期的工具链。

最后，还推出了团队赛的特别设计，用以培养团队的合作精神。

“容器以持续开发、持续集成为特征的，而我们传统企业的组织架构与容器所要求的敏捷性组织不一样。这次团队赛道的设置初衷是希望推动整个企业的组织管理变革，让更多的企业去感受、体会这个DevOps的文化和理念，打造开放、协作的创新型IT团队。”晓黎表示。

晓黎透露，2021年大赛已经在规划之中，2021年容器云职业大赛还会继续进行。