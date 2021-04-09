国家战略加持下的开源魅力，一场对话为你解锁！

4月15日，由企业开源实践联盟与浙江省企业信息化促进会联合举办的「城市高管在线圆桌会.杭州站」活动，将在线对话企业数字化实践先行者与开源先行者红帽，聚焦企业场景，明晰数字化转型中的开源价值，探讨开放技术与开放生态如何为企业加速创新全力赋能！

今年，“开源”首次被明确列入国民经济和社会发展五年规划纲要，文中特别提到，要“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务”。可见，“开源”已经从国家战略层面得到充分的支持，相关技术的发展与落地应用已是大势所趋。

这与当下的环境变化有着极大的关系。在确定性消失的时代，创新速度直接决定着企业的竞争力，而开源生态系统所特有的创新活力，不仅能够为企业构建开放生态、积极拥抱变化、保持与时俱进，提供充足的“养料”，并且，还能降低企业的创新成本。

正因如此，去年开源在国内的发展势头事实上就已经十分强劲——开放原子开源基金会挂牌成立、木兰成为 OSI 认证的开源协议、工信部等部门联合Gitee构建了中国独立的开源托管平台，此外开源领域初创企业都得到了资本市场的青睐。

但是，从战略支持到技术流行，再到技术落地，开源还有很长的一段路要走。在过去很长一段时间里，开源于企业而言，更多是一种开发者语言，不仅技术门槛高，同时，由于开源上游生态的复杂性，开源代码的优劣、开源软件的选择，以及后续软件的升级维护等，都成为阻碍企业拥抱开源的重要原因。

在这样的双重背景下，企业如何突破阻碍，踏“开源之浪”前行？如何利用开源技术迈上创新快车道？如何寻求企业创新与安全合规、成本可控的平衡点？

4月15日14:00-15:30，由企业开源实践联盟与浙江省企业信息化促进会联合举办的「城市高管在线圆桌会.杭州站」活动，将在线对话企业数字化实践先行者与开源先行者红帽，聚焦企业场景，明晰数字化转型中的开源价值，探讨开放技术与开放生态如何为企业加速创新全力赋能！

活动信息和流程：

主办单位：浙江省企业信息化促进会 企业开源实践联盟

活动时间：2021年4月15日（下午14:00-15:30）

活动亮点

技术加持，企业数字化路径探讨

混而有道，开放混合云平台构建

加速创新，开源魅力轻松解锁

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席位有限，先到先得！