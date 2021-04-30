新市场新机会 “国潮”风席卷to C与to B市场

“国潮”借助SaaS厂商实现数字原生发展；SaaS厂商则依靠领先的数字化产品持续赋能行业客户。二者相互促进，共同为数字经济的发展提供源源不断的动力。

国潮的消费新风向

六神味的RIO鸡尾酒喝起来是什么样的？周黑鸭版的唇膏是什么样的？云南白药的挎包听起来也很有趣？穿着老干妈卫衣，涂着周黑鸭唇膏，背着云南白药挎包，坐在旺仔小馒头沙发上和闺蜜约会是种什么样的体验？

除此之外，还有大白兔奶糖香水、泸州老窖味道的钟薛糕雪糕、故宫雪糕等等国风文化，各类新式国潮产品琳琅满目、层出不穷。

如果说，起初“国潮”大多指代狭义上的特定品牌，即由中国本土设计师创立的潮流品牌，是具有鲜明特色的小众文化代表。

而在当下，“国潮”泛指广义上的某种消费概念，即国货群体和带有中国特色产品的走红。应该说，“国潮”是数字化大背景下的一种消费趋势，也催生了一种新兴消费市场。

通过消费者喜闻乐见的营销方式、市场上多元文化的高度包容度与优越的市场环境，“国潮”风确实乘上了时代的东风。“国潮”品牌通过万物联网的大数据、多元化数字世界，实现与消费者更进一步接触交流。

但是随着众多厂商进入到“国潮”市场，如何一枝独秀是品牌应该思考未来发展的方向。在流量获取和用户留存的双重困难下，能否实现业绩的可持续、规模化增长，对于“国潮”企业已不再是发展的问题，而是生死存亡的问题。

国潮营销方式的突破

在新零售时代，原本的用户旅程被彻底重构，诞生消费触点的场景变得分散且多元，大大增加了用户运营的难度。布局精益运营，培育一批高价值、高活跃、高忠诚度、高认同感的用户，做好用户经营，建立私域流量闭环，才是“国潮”企业生存的关键。

对于“国潮”企业，他们需要借助数字化手段来实现与客户的连接与互动，实现营销、销售、服务全链路的智能化、精细化，以支撑企业业绩的规模化增长。

“国潮”是个性化的消费，消费者的观念和购买行为在不断变化。能否在消费者的全生命周期旅程中有效关注和触达消费者，则成为数字化精细运营的关键。所以企业精细化运营将不再是以产品为中心，而是真正以客户（消费者）为中心。

如今企业获客成本高，利润率低，零售流量大多被各大电商平台所掌握。这就要求企业的关注重点应转变为在公域流量中寻找更高品质的消费者，并引流至自建的私域流量池。换言之，就是从公域流量粗放式拉新的思维，转变为私域流量精细化运营的思维，以存量带增量，最大化实现转化和留存。

新零售的数字化转型进入深水区后，以消费者为中心的全流程消费体验，是让“国潮”企业建立壁垒的关键。

雷军说过一句话：“我们要从线上回到线下，但不是原路返回，而要用互联网的工具和方法，提升传统零售的效率，实现线上、线下的融合。”重构人、货、场的关系，达到线上“人效”和线下“坪效”的双升才是新零售要实现的目标。

工欲善其事，必先利其器

消费者可谓千人千面，不同场景、不同类型的用户所展示的爱好、特点、消费意愿各不相同。“国潮”新零售战略的落地需要对数据、渠道、人货场的重新思考。这些离不开数字化工具的加持，确保企业以数字化的方式来重构整个业务链条。

数据在当下的重要性不言而喻，而零售场景又呈现出“重数据”的特点，在与消费者打交道过程中，需要实现数据的抓取与沉淀，并基于数据推动业务模式的进化、升级。企业需要构建数据管理平台融合多方平台数据，实现数据驱动业务创新。

想必大家对于O2O应该不陌生，线上线下的消费体验一体化是每一个零售企业的终极梦想。但是线上流量天花板日益凸显，线下消费场景空间冷清，如何提升客户转化率成为关键。

企业应当充分利用App、电商平台、官网、微信、小程序、企业微信等构建有价值的私域流量载体；同时结合门店活动、导购促销、会员返利、搭赠试用等线下消费场景，最终达到线上与线下渠道的一致体验。

以销售易CDP客户数据平台为例，涵盖了从流量运营、营销自动化、消费者洞察与体验管理到忠诚度管理的综合大数据与AI应用系统，有效整合DMP、企业微信、积分商城等业务模块，可以帮助企业实现全渠道接触消费者、全触点沉淀消费者信息、全旅程提供一致消费体验。

比如在消费者数据采集及精准营销上，一个关键点是识别不同渠道中的同一消费者。此时企业可利用销售易的One ID mapping技术将同一消费者在不同渠道的信息聚合起来，通过“一人一码”，形成统一画像，为企业打造丰富详实的消费者档案，服务“品牌感知-兴趣-交易-服务”的客户全周期管理。

总之，新零售时代，企业数字化转型的关键是客户运营全流程的数字化。紧密连接、精细触达、贴心体验、超值产品的背后，是企业在商品、客户、供应链、消费场景等诸多方面数字化重构的结果。

to B市场国潮也流行

在数字化技术的洗礼下，生活方式、商业逻辑、产业形态和科技趋势都发生了广泛而深刻的变化，“国潮”风起便是写照，其实to B市场也在流行“国潮”。

国际权威信息技术研究与咨询公司Gartner在其《Geopolitical Ideologies Are Shaping Our Digital Future》报告中指出：“不同国家的企业和用户在沟通、交易和开展业务时将面对越来越不同的数字化环境，随着本土化能力的竞争加剧，全球供应商关系可能会被颠覆，如AWS与阿里云、Oracle与金蝶、Salesforce与销售易。”

在信息化领域，经过多年的耕耘，国产软件品牌经历了从无到有，从仰望到跟随的艰难跋涉，正在赶超曾经的巨头。以数据库举例，最开始面对Oracle数据库只能是望洋兴叹，而现在Ocean Base两次打榜TPC-C证明分布式数据库的能力，也证明了国产品牌已经有了世界级的能力。

阿里云、腾讯云等进入Gartner云数据库管理系统魔力象限，银行的核心系统迁移到国产数据库的新闻也屡见不鲜。而在其它如BI、CRM领域，帆软、销售易等中国本土创新公司入选Gartner象限等，都可以看到中国软件的长足发展和进步。

特别是在云计算深入发展的情况下，SaaS领域中国厂商拥有了更多的机会，特别是在“新基建”政策东风下，完全可以实现“弯道超车”。所以，我们看到企业微信、阿里钉钉、销售易、金蝶苍穹等中国玩家。

去年突来的疫情成为企业数字化转型的催化剂。疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加，市场将保持较快增速，相关数据显示，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。

随之而来的就是企业对于国内SaaS企业的广泛采用，联想集团、海康威视、上海电气、沈鼓集团、滴滴等众多知名企业之前使用Salesforce、微软、Siebel等，现在也选择了销售易CRM。

其实，以销售易为代表的国内的新兴CRM SaaS厂商，经过了多年的市场深耕，在产品成熟度和客户服务的专业度上也足以服务国内中大型企业，并且在产品创新和产品体验上，更敏捷、本土化和接地气，在成本和本地化实施效率上同样具备优势，成长为可以替代Salesforce、Oracle、SAP等国际品牌的国产产品。

就像“国潮”不光聚焦国内厂商，也在积极拓展国外市场，并且取得了不俗的效果。而中国的SaaS厂商随着技术能力的上升，更是将目光瞄向海外，助力中国出海企业落地全球一体化系统管理。例如销售易就先后推出了多语言、多币种、多地域的国际版产品，并积极部署海外服务器，不断布局和完善自己的国际化服务能力。

结语

在数字化技术的赋能下，中国本土品牌正在获得前所未有的发展机遇，这不光表现在个人消费市场，同样对于面对企业市场的SaaS厂商也是如此。 “国潮”借助SaaS厂商实现数字原生发展；SaaS厂商则依靠领先的数字化产品持续赋能行业客户。二者相互促进，共同为数字经济的发展提供源源不断的动力。