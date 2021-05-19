“1231”业务战略亮相 浪潮云用“一朵分布式云”解锁无处不在的计算

近日，浪潮云全新业务战略“1231”正式发布，并推出“分布式云＋”行动计划，开启下一个十年的新征程。

如今云计算已经今非昔比，所以新的思考势在必行。近日，浪潮云全新业务战略“1231”正式发布，并推出“分布式云＋”行动计划，开启下一个十年的新征程。

抢先布局“分布式云”

浪潮云董事长肖雪表示，从提出政务云到推动山东济南市政务云服务，浪潮云十年发展历程见证了中国数字产业发展的十年。浪潮云也一直在寻找自己的定位，将自身的能力进行充分发挥，为客户提供更有价值的服务。

我们不妨回顾一下浪潮云的业务发展变化：2011年，确定云计算战略，推动政府购买服务；2013年，定义政务云，布局全国市场；2015年，政务云市场占有率第一位；2017年，浪潮云品牌Logo及Slogan升级——无处不在的计算；2019年，定义分布式云，完成中国最大分布式云升级；2020年，建设全国最大的分布式云骨干体系，完成了中国最大规模的一次分布式云迁移，涵盖169个分布式云节点，基于统一的OpsCenter，实现了持续性迭代升级，历时半年超过20000＋业务应用系统迁移至浪潮分布式云。

如今步入2021年，浪潮云正式“分布式云＋”，开启新的篇章。肖雪表示，浪潮的分布式云并不是凭空而来的，它是浪潮云十年实践不得不有的选择，跟客户共同成长探索的结果。

我们对于公有云、私有云、混合云等都耳熟能详，但是何为“分布式云”？

目前云原生应用成为主流，同时，合规性要求数据必须位于特定的客户位置。于是，我们看到边缘云、专属云、行业云、多云驱动云走向分布。

浪潮云首席技术官孙思清表示，分布式云和混合云最关键的区别是技术架构和用户体验。而分布式云的优势是显而易见的，比如距离需要服务的人更近，低延迟性提高了服务性能；降低网络故障风险，云服务可以驻留在本地或半本地子网中，从而使它们可以不受限制地间歇运行等。

所以分布式云让企业彻底打破公有云和私有云的隔阂，获得了“一朵云”的体验，为全面云化奠定了坚实的基础。

截至目前，浪潮分布式云首批通过了网信办云计算服务安全评估，累计7个分布式云平台通过评估，是通过评估数量最多的服务商；同时，首批获得云基准测评引领级认证、安全运营中心认证及边缘云服务信任能力认证，共有40余项产品和解决方案通过了可信云的评测。2020年，浪潮分布式云平台获得云计算卓越产品奖，浪潮云也荣获分布式云领导力TOP3企业和边缘计算领导力TOP5企业。

“1231”业务战略亮相

当数据成为基础战略性资源和重要的生产要素以后，云厂商需要提供一体化的连续性服务和有序的架构，让数据自由流动。

浪潮云也在由以数据计算和数据应用为主，向数据采集、数据计算、数据应用一体化进行转变，形成新的面向未来的融合基础设施。

“浪潮要打造的是全栈服务的提供商，而不是仅仅的产品和技术提供商。我们以数据为核心、以云服务为方式的服务，服务于整个数字场景。”肖雪说。

依托分布式云领域的探索和实践，浪潮云正式发布“1231”业务战略，即1个统一架构、2个关键领域、3项融合能力、1个安全体系。

具体而言，1个统一架构指分布式云软硬一体化架构，2个关键领域是政府和企业，3项融合能力是云网边端融合、云数智融合、建管运融合，1个安全体系是云数安全。

孙思清表示，浪潮分布式云研发打造云平台和服务系列产品，实现标准统一、高效便捷、安全可靠的云能力，通过分布式云延伸到业务场景，帮助各行各业快速提升全面云化、全栈智能的能力。

“分布式云＋”在行动

基于分布式云的能力，浪潮云重磅推出“分布式云＋”行动计划——1＋2＋N＋生态，即打造1朵分布式云、数字政府和工业互联网2大关键领域、面向N个边缘场景的云行系列产品。

为了支撑“一朵分布式云”，浪潮分布式云产品架构正式亮相，面向智慧社区、工业物联网、视频感知三大场景的云行产品也同期发布。

其中，浪潮云眼中的“1朵分布式云”是用户视角的一朵云，浪潮云政府数据运营总经理刘雪刚表示，浪潮云为客户呈现的并不是一个平台和解决方案，而是应用场景，通过解决客户的业务场景问题实现价值。“我们是一个客户服务提供商，提供一体化的服务。”

而数字政府和工业互联网都是浪潮云的优势行业，比如在数字政府领域，浪潮政务云连续六年市场占有率全国第一，现已支撑云上应用60000个，服务20000个政府部门客户；在工业互联网领域，目前浪潮云服务企业数达129万，连续3年入选国家级工业互联网双跨平台。

除了过硬的产品技术，浪潮云在生态方面也积极布局，以“两院三中心”的模式搭建行业咨询、技术指导、方案设计能力输出体系，通过成立标准研究院、咨询规划院，打造方案验证中心、开发者支持中心、云原生适配中心，联合伙伴、生态形成一体化方案、产品及交付能力；发起成立云舟联盟，发展咨询、方案、云原生、服务及销售5类合作伙伴，释放浪潮云能力，与生态伙伴形成强供应互联。

展望未来，“分布式云＋”市场广阔，政府、社区、园区、医院、学校等都是浪潮云的目标市场，在“十四五”过程中浪潮云真正为企业和政府提供更好更优质的服务，赋能数字经济发展。

“市场不断变化，拥有核心技术和自身发展能力的公司才能立于不败之地。我们会矢志不渝地从自身核心技术突破，努力走出一条浪潮云多元的道路。”肖雪最后说。