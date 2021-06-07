迎来黄金发展期 致远互联多举措深耕信创市场

致远互联信创及生态运营中心总经理程屹在近日举行的数博会2021上告诉记者，回顾历史，中国信创产业经历了四个阶段：预研-可用-好用-推广。

信创就是信息技术应用创新。随着外部环境的变化与产业技术变革，信创产业进入全面推广阶段，未来三年是黄金发展期。中国电子学会发布的报告预计，2023年我国信创产业规模将突破3650亿元，市场容量将突破万亿元。

从从底层IT软硬件基础设施到上层应用软件，信创产业链参与厂商均将信创业务作为公司重要战略。致远互联也不例外，2020年报显示，致远互联着力打造的信创业务及云业务在过去一年呈现爆发性增长。其中，信创业务实现营收5174.45万元，同比增长316.31%，信创合同金额同比增长601.23%。

行业信创实现突破，政务信创合同金额同比增长545.14%。2020年致远互联升级政务信创及行业信创产品，对主流信创基础软件和网络环境做了全面适配，并积极组织和参与信创生态联盟，入选信创图谱。

致远互联信创及生态运营中心总经理程屹在近日举行的数博会2021上告诉记者，回顾历史，中国信创产业经历了四个阶段：预研-可用-好用-推广。

信创产业迎来黄金发展期

2020年是信创产业全面推广的起点，未来三年，即2020-2022年，信创产业有望迎来黄金发展期，这表现为：

国家发布安全可控体系，从基础硬件、基础软件、应用软件3个层级实现对国外产品的替代。

实施路径从党政向行业推广，关键行业进行信创推进。从传统的党政军逐步向烟草、金融、央企、能源、教育等行业信创过渡，从办公系统到核心系统稳步推进。

信创产业应具备整体规模化生产和交付的能力。

虽然信创市场一个受政策影响的市场，但是在技术层面，信创已经实现从0到1，然后从1到9，基础领域“往下走”，应用软件生态“往上走”。

而在需求侧，基于技术底座，信创产业的整合升级需求，包括系统的打通以及数据驱动业务，将会给平台型产品带来巨大的机会。

其实，信创产业发展到现在，技术层面的性能、全栈国产化、适配调优已经很完善，相关的替代和应用方案已经很多，用户使用起来并不成问题。

在未来，基于共同的通用技术底座平台，信创产业应该向更加多元化的应用发展。数字化平台不是单纯的平台，应该承载新技术。致远互联信创协同办公管理平台基于微服务架构及强大的平台性能，能够实现零代码或者低代码快速搭建通用业务应用，从而满足用户规模化交付需求，平台通过灵活的扩展性能，支持单独应用场景解决方案接入，在满足传统的协同管理基础上外延伸，能够提供党政机关进行国家治理所需的精准扶贫、疫情防控等方案，提供国资央企进行企业经营所需的费用控制、财务管理、人事管理等方案，以及国家行政管理相关的三重一大、基层党建等方案，并保证全部应用方案的数据互通、组织互联、多端使用。

深耕信创市场

致远互联对于信创产业的起步从核高基时代开始，从参与“核高基”项目，到承建第一批信创试点项目，再到如今，致远互联已经具有不同建设方向上百家用户案例，覆盖不同级别、不同网域、不同规模及全部办公应用要求。

作为领先的信创一体化应用解决方案提供商，致远互联信创体系化的建设，包括致远互联内部的组织架构调整、联动协作机制、信创工具培训等，更是从2015年贯穿至今。致远互联信创协同管理平台已实现与百余家信创厂商的全面适配，覆盖全部信创技术路线，为了更精确地匹配不同行业不同用户需求，致远互联在持续升级政务信创产品G6-N的同时发布了面向关键行业信创产品A8-N，实现全产业信创领域的经验与需求复用。

基于多年的信创产业经验积累，致远互联具有完整的信创项目实施交付经验，不断提升信创产品及解决方案能力，在平台、团队、客户、生态、创新等领域全面布局，协同发展。

同时，致远互联从产、学、研全方位深耕信创产业，基于已有项目成功经验持续更新信创协同办公管理平台；联合数十家生态合作伙伴完善“国产软件应用创新计划”，以协同为牵引，打造开放、合作、共赢的应用创新生态；同时携手工信部开展行业标准设计，配合电科院进行信息化人才培育等。

在平台能力方面，致远互联信创平台已经实现与通用协同办公平台打通，创新方案共用、同步支持公文、门户等应用拓展。致远互联拥有适配中心仿真环境，携手上下游厂商开展全面完善的生态合作，进行芯片、整机、云平台、操作系统、数据库、中间件等广泛技术互认。得益于前期技术研发的充分储备和成熟产品应用的快速落地，致远互联已经占据信创市场先机。

信创产品、解决方案是否能用、够用、甚至好用，客户无疑最有发言权。致远互联帮助某地市州人民政府改造已有的电子公文交换系统，建立了一个全新的地市州智慧政务协同云平台，并完成信创适配改造工作。这也是全国信创最大单体试点项目，覆盖终端数量超过5000台。

“信创定格局，数智谋未来”。数字化转型最终是实现降本增效，致远互联帮助用户构建集约化大协同平台，达成全员在线协同和运营的目标，帮助其实现数智化转型。

目前，致远互联已经服务了5000多家政务客户，30000多家企业和组织级客户，行业及领域涉及制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构。

2021年，基于这些年的信创积累，从党政机关的深耕服务以及多行业的信创启动，致远互联将在信创业务上将迎来多个突破，包括更多的行业用户出现、更多的数智应用方案等。

未来，信创产业的发展将由单一生态转向产业化、集群化，致远互联将持续投身信创产业，提升平台产品研发水平和技术创新实力，用开放的心态携手生态伙伴共同探索行业趋势，把握机遇，为推动信创产业不断进步贡献力量。