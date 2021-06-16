Oracle发布第四季度强劲财报 计划加速云业务资本投入

Oracle最大的业务部门——云服务和许可支持业务——表现出强劲的实力，该季度的销售额达到73.9亿美元，同比增长8%，高于分析师普遍预期的73.2亿美元。

Oracle由于计划大幅增加云计算投资而调低了季度收入指引，使其股价进行出现下跌。

此前Oracle刚刚公布了第四季度财报，以出色的表现轻松超出了华尔街的预期水平。

该季度Oracle在不计入股票补偿等特定成本的每股利润为1.54美元，收入为112亿美元，同比增长8%，净收入增长20%达到45亿美元，此前分析师预期的每股利润为1.31美元，收入为110.4亿美元。

整个2021财年Oracle的利润增长了21%至每股4.67美元，收入增长4%至405亿美元。

“第四季度我们的表现非常出色，”Oracle首席执行官Safra Catz在声明中表示。

Oracle最大的业务部门——云服务和许可支持业务——表现出强劲的实力，该季度的销售额达到73.9亿美元，同比增长8%，高于分析师普遍预期的73.2亿美元。

Oracle云应用产品组合也覆盖了这一细分市场，此次Oracle也公布了一些令人印象深刻的数字。其中，面向大型企业的财务软件套件Fusion ERP收入增长了46%，人力资源软件产品Fusion HCM的收入增长了35%，面向中小型企业的财务软件NetSuite ERP的销售额增长了26%。

Oracle表示，该季度Oracle Cloud Infrastructure消费收入增长了103%，没有提供详细的数据，但据说，有大约一半的收入来自Oracle Database工作负载。

在与分析师的电话会议中，Catz将盈利增长归结于Oracle应用和基础设施云业务的加速增长。她指出：“这是Oracle连续第四年实现每股收益的双位数增长。”

其他业务方面，Oracle的云许可和本地环境许可收入同比增长了9%，达到21.4亿美元，硬件销售额增加了8.82亿美元，比去年减少了2%。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，Oracle不仅仅是这个季度表现出色，整个财年都是非常抢眼的，年收入突破了400亿美元大关。“下一个值得关注的里程碑是云服务和许可支持收入达到300亿美元。Oracle不仅在传统的Oracle Database和Oracle mySQL产品方面做得很好，而且还在ERP和HCM的SaaS产品组合方面表现出了优势。”

不过，更令人关注的消息无疑是Oracle的投资计划。Catz 表示，Oracle计划加速对云业务的投资，以加快营收增长。她解释说，Oracle高管们认为云业务比本地软件“从根本上更有利可图”。

“我们预计到2022财年，我们在云上的资本支出将翻一番，达到近40亿美元。我们相信，云业务将带来更高的回报，这不仅会证明增加投资的合理性，而且利润率也将随着时间的推移而提高。”

不管是否行得通，额外投资不可避免地意味着短期冲击，Catz表示，Oracle预计第一季度每股收益仅为94至98美分，收入增长3%至5%，此前华尔街预期的第一季度每股收益为1.03美元，收入增长3%。

Mueller认为，在刚刚过去的这个季度，Oracle的资本支出水平已经提高到了历史新高，今天的公告表明Oracle看到了自身的云业务正在有所改善。“布局云的成本并不低，但这是未来的战略投资方向。”

尽管刚开始有所上涨，但Oracle股价在盘后交易中下跌了近5%。

Pund-IT分析师Charles King认为，鉴于其目前Oracle的市场份额还很小，因此Oracle加大对云业务的投资是明智之举。但他表示，Oracle可能会促使一些投资者在行情看好的情况下止盈。

“由于该计划需要增加资本支出而调低指引，对投资者来说并不是一件有吸引力的事情，很多投资者帮助把Oracle的股价从今年年初到现在抬高了26%，其中至少有一些人会把这个消息看作是止盈的信号，然后在未来某个时间点再重新买入。”

Moor Insights & Strategy分析师Patrick Moorhead表示，如果出现抛售并不令人意外，因为很多华尔街投资者很难看穿短期报表。“Oracle云基础设施所取得的成功似乎推动了资本支出的增加，这是一件好事。这对Oracle来说是一个明智的举措，而不是一个负面的事情。”

无论如何，分析师普遍认为Oracle的云业务会继续增长。除了追加投资外，Oracle还宣布在该季度推出基于Arm处理器的新云计算实例，成为第二家支持Arm处理器的主流公有云提供商。