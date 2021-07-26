MongoDB 5.0发布，今后每季度出一个新版本

MongoDB的一年一度最重要技术大会——MongoDB.live 全球用户大会，日前落下帷幕。会上发布了MongoDB 5.0，同时宣布推出关于Altas和Realm的一系列新的功能和功能增强。

MongoDB的一年一度最重要技术大会——MongoDB.live 全球用户大会，日前落下帷幕。和往年一样，今年的大会有一系列重要发布值得关注，除了最重磅的MongoDB 5.0发布外，还有关于Altas和Realm的一系列新的功能和功能增强。另外，大会上MongoDB还发布一个重要消息：为了能让MongoDB用户尽快受益于最新的技术，将加快MongoDB的更新频度，每个季度发布一个新的版本。

从数据库到数据应用平台

在今年的大会上，MongoDB多次提到了Data Application Platform, 以往MongoDB还没有这么刻意强调。在记者看来，“平台”可能更能体现MongoDB的价值，今天MongoDB的确已经不仅仅是一个数据库产品供应商。

众所周知，MongoDB既是MongoDB这家公司的名字，同时也是这家公司的旗舰产品数据库的名字。随着公司的成长，MongoDB公司的产品和服务正在逐步丰富。比如，MongoDB除了本地版外还有云服务版，除了MongoDB还有移动端数据库Realm，不出意外，未来产品和服务还会增多，特别是MongoDB周边的工具应该会逐渐丰富起来。显然，MongoDB的目标也正是要做数据应用的平台，帮助用户处理数据相关的事情。

正如MongoDB首席产品官Sahir Azam在接受记者采访时所说：“我们提供业界首创的应用程序数据平台，能够助力组织和公司加速和简化对任何应用的数据构建方式。”

MongoDB首席产品官Sahir Azam

Sahir Azam还表示，今天应用程序已经发生了根本性的变化，然而在底层的这些数据基础设施却依旧没有发生变化，或者变化不大。那种遗留的传统关系型数据库有很多弊端，比如僵化，难做创新，没有充分考虑可扩展性等。而作为后起之秀的MongoDB可以为开发者尽可能提供方便，从而让开发者能集中精力于创新上。

版本化API与对时序数据的支持

大会上最受关注的当然是MongoDB 5.0的发布，特别是MongoDB的版本化API和其新增的对时序数据的支持，更是成为大会的亮点。

MongoDB的版本化API（Versioned API）是解决应用开发后遇到MongoDB升级后可能出现的不兼容问题的。这个问题在MongoDB今后改成一个季度升级一次后将更加重要，因此这次版本化API的推出非常及时。

MongoDB到现在为止，已经演进到MongoDB 5.0。每次MongoDB升级对于很多旧版本用户而言会很纠结，不升级不能用最新的功能特性和新的安全性，如果升级原来开发的应用程序能不能兼容自己没有底？

“过去，我们已尽力确保每个数据库版本都向后兼容，同时也会添加新功能。但有时我们不得不破坏兼容性，因为没有其他方法可以解决问题或改善行为。现在，我们通过版本化API来确保用户可以安全升级而不用担心兼容问题。” Sahir Azam说。

MongoDB推出版本化API包含应用程序用于读取和写入数据、创建集合和索引等MongoDB常用命令的子集，MongoDB保证在新版本中会兼容这些命令。虽然MongoDB可能会向版本化API中添加新功能（如新命令参数、新聚合运算符、新命令等），但只能以向后兼容的方式。以后只要应用程序声明使用API 版本，并且仅使用改版本中的行为，只要新数据库支持这个API版本，就不用担心数据库升级带来兼容问题。

“版本化API是最让我最兴奋的新功能之一。有了我们的版本化API，我们就可以做到，确保用户的应用程序可以在若干年以后不受数据库的升级影响。”Sahir Azam说。

支持时序数据序列是最新版MongoDB新增的一个亮点功能。时序数据是以时间高度相关的持续数据，比如气候数据中时间、温度、湿度、压力等都是密切相关，随着IoT时代的到来，时序数据大量出现，如果对这些数据进行处理也对数据库提供挑战。MongoDB 5.0提供了原生时间序列集合、集群索引和窗口功能，使得开发并运行物联网和财务分析等应用程序，以及通过时序方式丰富企业数据，变得更容易、更快速、成本更低。

另外，实时重新分片功能也是MongoDB 5.0中的一个亮点。在此前的MongoDB 4.4中，已经支持修改片键，重新分片，今天MongoDB 5.0又向前进了一步，允许用户随着工作负载的增长和变化，按需实时更改集合的片键，而无需数据库停机或者复杂的迁移。

对多云隐私管控也是MongoDB对安全上的一个改进。MongoDB独特的客户端字段级加密（Field Level Encryption, FLE）现在为多云集群带来了一些更强劲的数据隐私管控功能。MongoDB 5.0支持始终保持在线的审计和证书轮换，帮助用户在不中断应用的情况下，保持严格的安全态势，并且能够自由地随处运行应用程序。

持续丰富MongoDB Atlas功能

Atlas是MongoDB的云服务版本，部署在GCP、AWS、Azure三大公有云上，由MongoDB进行运营。Atlas作为MongoDB的主要收入来源，是MongoDB的业务重点，这些年功能一直不断丰富，比如，在数据湖、搜索等方面。

在今年的大会上，MongoDB继续丰富Atlas的功能，推出了无服务器模型。今后，开发人员在使用Atlas的过程中，不用担心数据库底下的基础设施（CPU和内存等）容量和数据库容量，用户只需选择一个云区域即可开始，然后开始使用对象直接映射到代码中的文档来进行开发。目前，MongoDB无服务器实例已发布预览版本。

除了上述这些，MongoDB和Atlas还有其他的增强功能，包括：Atlas Search和MongoDB Chart等。Atlas Search现在包括函数评分功能，允许用户对文档中的字段应用数学公式来影响其相关性，例如流行度或者距离。用户现在还可以为特定的搜索索引定义同义词集合。通过将相似的术语相互关联，用户能够在应用程序中响应更广泛的用户发起的查询。

MongoDB Charts现在与Atlas Data Lake相集成。用户现在能够轻松地以可视化的方式查看存储在Amazon AWS S3中丰富的数据，而无需任何的数据迁移、复制或者转换。通过在Charts中添加Atlas Data Lake作为数据源，用户可以实时获得更深入、更有意义的洞察。

MongoDB北亚区副总裁苏玉龙 (Steve Su)

在中国市场，MongoDB公司一直在大力推动MongoDB数据库的落地。MongoDB北亚区副总裁苏玉龙 (Steve Su)在接受采访时透露，MongoDB先后与阿里云和腾讯达成合作，通过阿里云和腾讯云对外交付MongoDB服务。另外，MongoDB现在推出了MongoDB免费认证的活动，大力支持开发人员获得MongoDB的相关技能，为其长远的职业生涯提供支持。

“我们也将陆续与阿里云、腾讯云开展类似的认证活动，能将MongoDB带给更多的用户，帮助他们创造更大的价值。” 苏玉龙说。