云智慧发布智能运维分级成熟度模型，看看你的企业属于哪一级？

云智慧日前发布了智能运维分级成熟度模型，从业务用户的体验、运维组织的管理、流程管理、工具的应用程度、数据管理以及应用故障平均恢复时间等维度进行了归纳，将智能运维定义为6个阶段。

随着“十四五”规划的逐渐推进，中国企业的数字化转型进程进入快车道，更多新的应用系统被投入使用。和各种新应用系统的上线相比，人们往往不太关注他们的后续运维。实际上，IT系统也是三分建设七分运维，运维跟不上，很快就会暴露出各种问题，从而影响企业的数字化转型。要改变这种状况，一方面要重视运维、加大运维的投入，同时，积极引入新的运维技术和方法，比如AI技术，推动智能运维的落地。

不久前，云智慧发布了智能运维分级成熟度模型，从业务用户的体验、运维组织的管理、流程管理、工具的应用程度、数据管理以及应用故障平均恢复时间等维度进行了归纳，将智能运维定义为6个阶段，并详细列出每个阶段在各维度上的特征，以及提升到下一级所需要进行的工作。这是业内首个智能运维分级成熟度模型，据此各个组织不仅可以了解智能运维行业的发展现状与未来趋势，同时参考这一模型组织还可以进行针对性的改进，为业务运营提供最大程度的保障。

从人力运维到高度智能化运维

近年来，随着AI技术的进步，运维也走向了智能运维之路，AI与运维的结合也就是Gartner所定义的AIOps，市场上出现了不少AIOps解决方案。不过，人们对智能运维的认识并不一致，相关方案也差距甚远。

“在智能运维领域工作多年，我们的一个困扰是我们跟业内的同行或者跟我们的客户沟通时没有一个共同的语境，大家对智能运维的理解太不一样了。我们希望推出这个模型，大家有个可以参考的共同标准，再沟通起来就有了统一的话语体系。”云智慧总裁刘洪涛介绍。

云智慧高级售前总监汪欢进一步解释说，今天的智能运维领域有几个特点：一个是客户的发展阶段不同，差距非常大；第二，客户的需求差距非常大；第三，技术门类非常多；第四块，各种技术进化速度不同。虽然运维市场发展迅猛，但是一致性非常差，急需寻求新的路径或者框架来做支撑，这也就是云智慧推出智能运维分级成熟度模型的原因所在。

“我们总结的这个智能运维分级成熟模型尝试规范智能运维，让客户可以更便捷地找到自己属于哪个运维阶段，同时明确下一步发展方向在哪，需要做哪些动作，甚至在学术和产业研究方面都有相应的借鉴意义。”汪欢说。

据介绍，为了形成这个成熟度模型，云智慧调研了金融、保险、运营商、制造等十几个行业企业，从TOP3000的客户里选择268家客户，用时数月，在这个过程中得到智能运维国标编制组的指导，同时借鉴ITSS成熟度的模型以及Gartner发布的AIOps的指南。

智能运维分级成熟度模型将智能运维定义为从Level0到Level5共6个阶段。云智慧还分别对6个阶段从业务用户体验、运维组织管理、流程管理、工具应用、数据管理和应用平均故障恢复时间等几个维度描述了每个阶段的特征，并为每个阶段向上一级演进提供了相应的关键提升手段。

根据云智慧的智能运维分级成熟模型，现在客户运维的平均水平为Level 2左右，也就是65.62%的客户实际上是处于平均数以下的。从这个角度说，智能运维还任重道远，同时也说明大部分企业对运维的重视和投入不足。

助力运维行业发展

“在IT运维上，我们与先进国家相比有明显差距。它们的企业在IT采购预算中运维占15-20%，而我们国家在运维的投入只有2-5%，尤其是我们还处在建设期，对运维的重视程度是不够的。”刘洪涛表示。

借助这个智能运维成熟度模型，刘洪涛希望能为运维产业的发展出一份力。他说，这个模型的第一个意义在于为同行（包括用户、厂商乃至运维人员）提供参考。

比如，对于企业，不管是甲方还是乙方（尤其是甲方），这个成熟模型能够提供一个指导，让他们对自己目前运维的现状有一个相对客观的评价。包括了解自身运维水平处在一个什么阶段，下一个阶段应该往哪个方向去发展，进而对他下一步的工作提供指导。

对运维从业人员，参考这个成熟度模型也可以明确，如果要在这个行业发展未来个人能力的提升应该是往哪个方向，因为运维涉及的技术和知识面太多，该积累哪些知识、要舍弃什么，这个成熟度模型具有非常好的指导意义。

云智慧推出这个模型的另一个原因在于，作为一个在行业内深耕10多年的企业，他们希望将自己的积累贡献出来，做一点有社会价值的事情。

刘洪涛介绍，云智慧在运维行业耕耘多年，形成了从ITOM到ITSM的智能运维产品系列，覆盖200多个应用场景的“全栈式”运维平台，为金融、政府、运营商、能源、交通、制造等数十类行业客户，提供了数字化运维体系建设及全生命周期运维管理解决方案。在这样一个背景下，云智慧希望针对中国的智能运维市场或者整个中国的市场环境进行一个归纳和提炼，为中国的运维提供一些指导。

“在IT行业，绝大多数技术都是来着国外，这是历史原因，因为它们起步早。但是，这些年随着数字化转型的推进，我们的数字化建设比他们更快，在运维这个领域完全照搬国外的标准，已经不太合适了。我们需要自己来摸索，甚至来引领。”刘洪涛说。

刘洪涛表示，云智慧给自己定位是中国智能运维行业的领导者，我们希望这个运维分级成熟度模型能为行业提供一个参考，大家基于此有一个共同的语境来谈论运维，指导运维，也是我们对运维行业的一份贡献。