BMC收购软件公司StreamWeaver以强化AIOps能力

企业软件公司BMC近日宣布计划收购软件公司StreamWeaver，以扩展自己的AIOps和云迁移产品。此次交易的财务条款没有对外公布。

企业软件公司BMC近日宣布计划收购软件公司StreamWeaver，以扩展自己的AIOps和云迁移产品。此次交易的财务条款没有对外公布。

BMC在一份声明中表示，收购StreamWeaver将改善自身的AIOps能力，拥有“一整套现成的数据集成功能，构建在一个具有互补性的、现代微服务的架构上。”

据BMC称，StreamWeaver的工具能够让客户实现更好的事件和风险预测、改进的自动化修复功能、以及增加了对DevOps和ServiceOps的支持。

BMC公司首席产品官Ali Siddiqui表示，两家公司将可以共同帮助企业组织运用人工智能更有效地使用他们的数据，获得洞察力以快速做出关键决策。

Siddiqui说：“对于一项成功的AIOps计划来说，数据是至关重要的，而集成StreamWeaver的功能，将让客户能够通过加速和扩展数据的多样性、多元化和数量实现BMC Helix平台价值的最大化。”

StreamWeaver公司首席执行官Clay Roach补充说，StreamWeaver广泛的集成项与BMC Helix平台相结合，让客户可以把他们现有工具和技术投资中的数据引入其中，并从高级AIOps分析中受益，增强根本原因隔离以及政策驱动型自动修复功能。

Roach说：“BMC坚定致力于推进差异化AIOps功能，构建现代化的、云原生的、整合的平台，这让我们的选择从第一次对话就已经很明确了。StreamWeaver团队以及我本人很高兴看到这一愿景也成为BMC的一部分。”

两家公司表示，通过在主流IT工具之间实现接近于实时的连接和流式传输数据，客户将可以降低与企业级即插即用功能集成的总体成本，以实现可观察性。

去年，BMC收购了Compuware以扩大其大型机技术的开发。