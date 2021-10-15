对话开源实践者，透视企业开源如何成功——2021企业开源实践联盟年会即将召开

在开源这件事情上，不管企业愿意不愿意，现在都到了需要认真考虑和评估如何拥抱的时候了。在今年3月份通过的十四五规划纲要的第十五章第一节中明确指出：支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务。

开源进入为国家计划的背后是国家对开源技术的高度认可。在当下复杂多变的全球经济形势下，企业面临各种严峻的挑战，经营压力不断增加。而开源技术以其创新的文化、开放的技术、协作包容的精神不仅支撑企业业务的运营，还可以给予企业更大的灵活性和创造力，推动企业持续进行业务创新，提升企业竞争力，助力数字经济发展。

可以预计，在国家大力推动开源的背景下，开源技术的落地速度将进一步加快，企业如何充分应用开源技术将成为企业成功的关键因素。这就对企业管理者提出了更高的要求，不仅要求能把握各种流行的开源技术，更要求有着更高的开源格局、更全面的开源大局观，能从组织、文化和流程等各方面为开源落地提供保障。

开源实践联盟作为企业开源实践联盟一直致力于借助开源思想、方法及技术，帮助企业提升其业务价值、助力企业IT和业务创新。此次活动的目标即是为大家带来关于上述问题的一些深入思考。本次活动全部采用对话形式，在主持人资深媒体人至顶网总经理兼总编高飞与先行者们互动中分享开源实践经验、激荡智慧的火花。这些开源先行者们都在行业内耕耘多年，他们的宝贵经验无疑具有很好的参考作用。

2021企业开源实践联盟年会4大主题直指企业开源的关键问题：

1. 开源领导者红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康带来开源建议，告诉你如何避免落入开源失败的陷阱。

2. 开源先行者兴业证券、广州移动、海信嘉宾谈云原生平台建设、自动化运维、开源人才培养的成功实践。

3. 信通院可信开源治理专家带来开源治理方法，让你如何防范开源风险。

4. 国际神秘嘉宾带来开放组织建设方法，教你如何为开源建立组织保障。

2021年10月21日下午14:00，2021企业开源实践联盟峰会线上举行，欢迎您参加。点击了解本次会议详情！