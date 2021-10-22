开源不仅是技术使能者，还是创新文化使能者

10月21日，企业开源实践联盟年会线上举行，红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康与来自兴业证券、广东移动、海信的嘉宾就开源如何从技术和文化上来使能企业、助力企业的数字化转型进行了深入探讨。

今天如果您听到某个企业在大量部署开源软件，你对着这个企业会有什么直观感觉？相信不少人第一反应是这个企业的技术一定了得，接下来可能还会觉得这个企业的创新能力很可能比较强。应该说，这些纯属直觉，就像你看到某个人开上一台豪车就会认为他是富人一样，但也并非绝对没有根据。

实践证明，类似的经验大多数时候还比较可靠。那些大胆拥抱开源的企业常常在创新迈的步子更大。这是因为拥抱开源不仅仅是拥抱开源技术，也是在拥抱开放创新文化，而被创新文化武装的企业自然在创新上更为积极。事实上，开源不仅是一种技术使能者，还是创新文化使能者。

10月21日，企业开源实践联盟年会线上举行，红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康与来自兴业证券、广东移动、海信的嘉宾就开源如何从技术和文化上来使能企业、助力企业的数字化转型进行了深入探讨。

近几年来，数字化转型是很多企业正在面对的一个挑战，随着数字化转型走向深入，难度也在不断增加。根据今年年初《哈佛商业评论》公布的调查数据，目前有五分之四的企业认为它们的数字化转型是失败的。

曹衡康分析认为，转型失败的原因可能是没有应对好三个方面的挑战。第一个是技术，目前市面上有很多种技术，如何选是个难题；第二，是来自人才和组织文化的挑战，人才不足，组织文化没有提供保障；第三，是生态合作伙伴，没有利用好上下游供应链的能力。

他介绍说，目前在很多企业中IT部门已经不只是支持部门，而是一个和业务紧密关联，并且可能引领业务的部门，因此需要转换思维。而在人才和组织架构方面，数字化转型的人才需求大，很多开源人才容易被“挖墙脚”，同时，企业如果没有先进的组织文化和没有开放的组织架构，就很难把人才留下来。第三，在生态合作伙伴方面，需要将上下游、将合作伙伴和外部力量结合在一起，而非关起门来自己搞。

最近这些年，开源以其开放的技术、协同和创新的文化得到越来越多企业的认可，进而在企业的数字化转型发挥关键作用。

曹衡康在对话时强调说，大家往往非常重视技术，却忽略了后面的人才和组织文化。其实，如果不重视带来人才培养和组织文化建设后果丝毫不亚于选错技术，而开源是可以在人才和文化建设上发挥重要作用的。

兴业证券信息技术部副总经理王玥分享了兴业证券构建云原生平台和实施AIOps的一些经验。兴业证券基于红帽OpenShift建立了自己的容器云平台，为兴业证券拥抱云计算、支持业务创新提供了强力支持。

回顾这个过程，王玥表示：“容器云与传统架构相比有较大改变，人员角色定位也会有不小的变革，只有文化理念和知识的认同才能享受到它带来的技术变革。因此，对于整个团队的知识传递和培训是必不可少。其次，企业要选择合适的合作伙伴。”

广东移动云资源池运维主管冯旭瀚从自动化运维这个角度分享了广东移动的实践经验，广东移动基于Ansible打造出自己的自动化运维平台。在总结该项目的实施经验时，冯旭瀚表示，相比显而易见的技术问题，在整个项目实施过程中要特别留意那些隐藏在“冰山之下”的潜在或者未知风险，如人员个人能力、流程等。他认为一个在自动化领域专业的服务团队非常重要。

在会上，海信集团基础架构与云服务管理部副部长单奇聪分享了海信在人才培养方面的一些经验。对于像海信这样的传统企业，开源人才不足非常明显。单奇聪的解决办法是内部培养加快人才成长，同时给人才以施展才能的空间。比如，通过积极参与相关比赛来加快人才成长，2020年、2021年单奇聪组队连续参与红帽牵头组织的容器云职业技能大赛。

“给予技术团队、技术人员更多的平等与尊重，将是企业助力技术团队发展越来越好的一个关键；同时，给技术人员一个更好的发展环境，把技术变现到业务场景当中，这样能给予大家更多的成就感。”单奇聪谈到如何留住人才时说。

随着开源的日渐普及，开源治理的话题也开始受到关注，一些开源软件使用比较广泛、比较前瞻的企业率先实施了开源治理，更多的则在评估。针对开源治理的需求，信通院可信开源治理专家、红帽云计算及自动化解决方案架构师严兴华介绍开源治理的实施方法和步骤。

他认为开源治理是早治理早受益。“从企业选择的第一个开源产品开始，不管是在开发还是在测试阶段，或者已经进入到生产环节，都可以考虑开源治理，同时要注意开源治理的维度、范围可能随着企业使用的深度和广度而改变。而如果已经大量开始使用开源技术，那么无论是哪个时间节点都应该考虑开源治理。”严兴华说。

最后，两位国际嘉宾——红帽全球开源项目办公室社区架构师Bryan Behrenshausen和红帽全球IT首席项目经理Heidi Hess von Ludewig，同时两位也是开放组织大使，从组织建设这个视角就如何打造开放式组织给出了建议。他们认为，开放组织的开放包容文化对于发挥员工主观能动性以及提升企业创新能力都能起到关键作用，企业应该积极尝试。

关于这次会议的更多内容，可以点击进入看会议回放。

2021年企业开源实践联盟年会是企业开源实践联盟组织的一次活动。企业开源实践联盟由红帽与至顶网共同发起成立的一个非盈利性组织，定位为一个属于数字化技术决策者和从业者的开源社区，旨在为成员提供一个数字化转型实践的交流平台，加深业界对于开源技术与开源文化的理解，探讨开源技术走向及其对企业创新的独特价值。欢迎对开源感兴趣者加入！