大软件、大平台、类SaaS化，端点科技的新商业软件创新之路

端点科技的产品技术架构完整且先进，涵盖技术平台、业务能力中台、标准业务应用，以底层技术底座支撑共享能力，搭建核心应用系统，在此基础上构建智能化应用场景。

上个月杭州端点网络科技有限公司（以下简称“端点科技”）宣布完成6亿人民币的B轮融资。本轮融资由华平投资领投，老股东红杉中国、阿里云跟投，指数资本担任独家财务顾问。此前的3月端点科技刚完成了超过4亿人民币的A轮融资。半年时间成功完成两轮融资，两轮融资总额超过10亿，平时并不显山露水的端点科技引来了业界的关注。端点科技靠什么打动投资人？接下来端点科技会如何发展？日前，端点科技创始人&CEO赵沣伟接受了记者的采访，对此进行了解读。

端到端、全链路的解决方案

端点科技成立于2012年，是国内为数不多的以自研技术驱动为核心，拥有完整、统一的数字化底座的新商业软件提供商，研发人员占到了90%以上。端点科技目前的业务集中在零售和房地产，为行业用户提供电商、采购等解决方案。不过，端点科技的目标并不仅仅在此。

“我们希望能够在中国做一家类似于SAP的公司，公司的发展方向是做大平台、全链路的企业软件。”端点科技创始人&CEO赵沣伟在接受采访时表示。

端点科技之所以选定电商和采购作为切入零售和房地产的入口，与端点科技的创始团队工作经历相关。端点科技的创始团队成员来自阿里等互联网企业，公司的业务也是从电商开始，早期服务客户的基本都是电商业务，如新华书店、海尔以及一些比较大的连锁门店，端点科技为这些客户提供全链路解决方案，从门店的管理到线上的销售、会员体系，再到整个业务中台以及数据分析。房地产是端点科技目前的另一个重点行业，端点科技以供应链管理（SRM）切入，后来拓展到采购、售楼、会员管理等。

当然，端点科技所具备的能力远不止这些。端点科技具备从底层的PaaS平台、中间的数据中台到上层应用的全栈能力研发能力，拥有自主研发的企业数字化生态Terminus，包含企业数字化平台Erda、软件生产系统Trantor、统一智能业务平台Gaia、软件设计体系NUSI、智能集成平台Mule等，能提供端到端、全链路的解决方案。

其中Erda是端点科技所有解决方案的底座，它提供DevOps、多云管理、微服务治理和快数据平台四个方面的能力。Erda与业务无关，是一个通用PaaS平台，端点科技已经将其开源。Trantor是一款中后台应用快速研发和交付的软件生产体系。Gaia是一款面向规模型企业，以主数据、原子能力、业务流程为基础，覆盖企业数字化全域的智能业务平台。NUSI是一个专业设计系统，由设计指南、工具和其他资源组成。Mule是一个智能的数据集成平台。

赵沣伟表示，全栈的技术能力是端点科技的核心优势。端点科技的产品技术架构完整且先进，涵盖技术平台、业务能力中台、标准业务应用，以底层技术底座支撑共享能力，搭建核心应用系统，在此基础上构建智能化应用场景。此外,端点科技从软件架构层面出发，保证数据资产和业务流程在企业信息化系统搭建中的架构化实现。

大软件、可定制，类SaaS化

据不完全统计，中国的软件公司总数超过4万家，不过，这些软件公司普遍规模小，大多数企业都在生存线上挣扎，并没有找到一条很好的发展之路。端点科技会选择一条什么样的发展之路？

赵沣伟告诉记者，目前企业在进行数字化转型上一般有三种做法：第一种是采购很多单领域的行业软件产品，然后自己来集成。第二种是订阅各种SaaS服务，然后设法打通这些SaaS。第三种是买一个大的软件平台，基于这个平台来构建自己所需要的能力。

赵沣伟认为，前两种方式并不能很好地满足企业的需求，特别是对于具有一定规模的企业而言，只有构建一个真正属于自己的大平台，并且所有的业务能力都在这个平台体系上建立，数据也都在这个平台上，得到的各种模型和驱动能力能够回馈到业务系统里面去，然后能够驱动业务往前走，这样的企业数字化转型才能走得长远。

端点科技所瞄准的客户就是有这样需求的企业，一般都是大中型企业，为之提供全链路解决方案。为此，赵沣伟决定分三步走：

第一步就是要找到做大软件的方法。既然端点科技的定位是一个全行业、全领域的公司，要能提供客户所需要的所有能力。换而言之，要为客户提供一个能力全面的大软件，然后去构建它所有的能力。所以，端点科技的第一步是要找到做大软件的方法。

赵沣伟表示，这个办法就是端点科技的底层平台，包括Edra、Trantor、Mule等。

“我们要构建一个很复杂的软件体系，就像盖一个高楼地基要打得很牢靠，我们需要借助通用平台的能力去固化业务能力，去快速堆叠出所需的软件，从而具备快速开发产品线的能力。”

第二步就是做大产品的SaaS化。端点科技认为，SaaS代表的是一种软件的形态，SaaS让软件的形态更稳固：稳定的产品形态，稳定的研发体系。未来端点科技将只做头部客户，做样板，只有让软件能稳定下来才能让生态伙伴来一起努力，将来才能通过它们去覆盖更大规模的客户。

不过，端点科技所说的SaaS化并不是说端点科技要以SaaS服务那样交付（尽管端点科技很快会提供SaaS模式交付的服务），而是强调软件要像SaaS服务那样可以快速、很容易地升级，而部署模式并不是关键，这也就是端点所说的类SaaS化。

第三件事情，做企业的互联互通。比如，端点科技给一些企业做了采购系统，如果能把这个采购系统进行联通，就能成为面向供货商的交易平台了。

“我们希望交付出去的系统都是具备开放，互联的能力，通过头部的客户能帮我们把客户、供应商全部都连接起来。” 赵沣伟说。

目前，端点科技正在一步一步地推进赵沣伟的计划，而此时6亿人民币的融资无疑为赵沣伟落实自己的计划注入更多的底气。据悉，本轮所募集资金将用于深耕PaaS平台建设、产品SaaS化改进、产品线扩充及团队扩张，产品研发无疑是投入的重点。

“我们希望用 Salesforce的体系去做SAP交付的产品，我们希望成为具有这样能力的公司，更好地等服务我们的企业用户。” 赵沣伟表示。

赵沣伟解释说，SAP代表的是一个支撑企业核心业务的系统，Salesforce代表的是整个平台的能力。赵沣伟希望其软件产品能支持企业核心业务，同时在平台能力上具有Salesforce平台的灵活性。