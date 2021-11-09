开源的力量：越开放，越分享，越有活力

随着数字化转型的持续推进，如何进一步推动数字化转型走向深入成为企业管理者必须面对的问题。而开源以其开放技术、协同创新的文化受到越来越多企业的认可，拥抱开源成为它们的共同选择。

如今，数字化转型已经成为一场席卷全球的浪潮，众多企业纷纷踏上数字化转型之路。然而，随着数字化转型的持续推进，如何进一步推动数字化转型走向深入成为企业管理者必须面对的问题。而开源以其开放技术、协同创新的文化受到越来越多企业的认可，拥抱开源成为它们的共同选择。日前，以“开眼界 知未来”为主题的红帽论坛在线上举行，嘉宾就开源技术、开源文化，以及开源对数字化转型的推动作用进行了深入探讨。

数字化转型三要素：人、技术、流程

根据《哈佛商业评论》发布的针对数字化转型的调查报告，目前有4/5的企业认为他们的数字化转型是失败的，失败原因有很多种，有技术也有文化的。在红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康看来，数字化转型有三个关键要素，这就是技术、人才和生态。

“首先，技术是成功的关键。目前市面上有很多种技术，但企业到底用哪一种技术来进行数字化转型，是用开源技术还是封闭型技术？这是个难题；其次是来自人才和组织文化的挑战；第三是生态合作伙伴、上下游供应链。”曹衡康表示。

具体而言，在技术方面，目前IT部门已经不只是支持部门，而是一个和业务紧密联系在一起的部门。但选择哪些平台和工具来实现敏捷快速地交付？这是目前很多企业面临的挑战。特别是新冠疫情发生之后，大环境变化太快了，如果IT不够灵活、不够弹性，企业就很难转型。

在有关人才和组织架构方面，数字化转型的人才需求大，开源人才尤其容易被“挖墙脚”。而企业如果没有先进的组织文化，没有弹性的组织架构，就很难把人才留下来，这也是一个挑战。

在生态合作伙伴方面，转型不仅仅是企业自身的事，和企业的上下游合作伙伴也有关系。但如何将上下游、将合作伙伴、将外部力量结合在一起，而非关起门来自己搞，这是第三个挑战。

而在上述三个方面红帽都可以提供帮助，当然，这背后体现的也正是开源的力量。

“20多年来，红帽已经证明了Linux一直持续推动创新；如今，Linux容器和Kubernetes为许多构建更新更快的服务举措奠定了基础。随着云成为企业IT不可分隔的一部分，红帽将通过我们的人员、技术、流程帮忙客户解决问题。”红帽全球副总裁兼亚太区总经理Marjet Andriesse在红帽论坛的主题演讲中表示。

从混合云到边缘计算

最近几年，混合云是红帽当之无愧的重点。根据红帽公司对用户的调查，在基础架构层面，企业有三大诉求，第一个是稳定，第二个就是弹性扩展，第三个是速度。红帽的混合云战略可以很好地满足用户的三大诉求。

曹衡康介绍，在稳定性上，红帽所提供的Linux、OpenShift以及Ansible等开源软件都是企业级的开源软件。所谓企业级而非社区版，两者的关键区别在于它们的稳定性和安全性都得到了红帽的检验。而且，这些软件都是开放的，可以支持各种不同的架构，无论是传统的裸机、虚拟机还是OpenStack或者其他云。在速度方面，OpenShift作为一个开发平台，支持云原生应用开发，可以非常方便地实现应用的快速迭代。而在弹性方面，OpenShift是个容器应用和开发平台，可以提供非常灵活的弹性扩展的能力。

另外，不得不提的是，红帽的混合云平台OpenShift还可以很好支持企业的多云战略。一方面，OpenShift对容器的支持天生就支持应用的可移植；另一方面，红帽还与AWS、阿里等公有云服务商合作，支持通过它们的云平台对外提供OpenShift服务。

“也就是说，基于OpenShift开发的应用可以在AWS云、Azure云、阿里云或者自己的数据中心运行，而不需要重新配置。”曹衡康表示。

除了混合云之外，随着边缘计算的兴起，边缘计算也被作为红帽的另一个关注重点，更准确地说，是作为混合云的一部分。红帽不仅推出专门面向边缘计算的软件栈，同时提供自动化管理远端维护、控制边缘计算设备的能力。

除了技术方面，红帽这几年在开源人才培养和开源文化普及方面做了很多工作，特别是以大赛推动人才培养方面红帽做得有声有色。

据悉，这些年红帽在全国各地的高校每年会举办一次挑战赛，去年有8000多学生参加了在全国各个城市的高校比赛。这些在红帽挑战赛中获奖的学生走出校园，很快就将成为开源的技术骨干。另外，红帽还有大使校园行活动，红帽有很多工程师自愿作为大使，到很多校园推广开源技术。他们不是只讲红帽的技术，而是以非常开放心态去宣导开源的架构、开源精神、开源文化。其次，这两年连续举办的容器云职业技能大赛也值得一提。曹衡康介绍说，去年容器云职业技能大赛有将近3万人参加，今年到目前为止已经有将近2.3万人的选手参加，超过3000+企业报名。这些活动为开源技术的普及和开源人才的培养都起到了很好的作用。

值得一提的是，在开源技术的普及中，至顶网作为媒体也有幸参与其中，由我们至顶网与红帽牵头成立的企业开源实践联盟为开源实践者提供了一个很好的交流平台，借此也对开源的普及贡献了一份自己的力量。

“开源的力量被一次又一次地得到证明，让我们共同携手一起利用开源技术、开源的文化和开源的思想协助企业进行数字化转型，推动其数字化转型持续走向深入。“曹衡康总结说。