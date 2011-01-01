解决行业差异化需求 销售易PaaS平台发布五大行业解决方案

销售易认为，“SaaS+PaaS+行业”不仅能帮助企业解决连接方面的需要，同时亦能够解决行业的差异化需求。

ZD至顶网软件频道消息：“未来，京东、阿里将不再像现在这么重要，管理软件将取代这些平台，帮助企业实现内外的连接和打通。”销售易创始人兼CEO史彦泽表示认为，中国经济在经过早期野蛮粗暴的发展模式后，人口红利、消费红利逐渐消失，消费升级倒逼企业服务升级，互联网技术对传统经济模式的改造与重塑进入深水区，在互联网发展的下半场，帮助企业提高效率、降低成本的第三方公司的价值将会逐渐显现。

销售易创始人兼CEO史彦泽

企业服务未来的发展方向是连接

当下，数字化转型已经成为企业发展的核心。而销售易认为，企业完成数字化转型的关键点是：打破企业内部IT系统与外部互联网之间的藩篱，将企业内部业务与外部客户紧密连接。

IDC数据显示，到2017年，全球67%的大企业都将把数字化转型作为公司战略的核心。至2020年，全球2000强企业中50%的企业的大多数业务将取决于其创造数字化增强产品、服务和体验的能力。

而Gartner则表示，下一阶段，互联网技术特别是移动技术在推动企业深层次信息化过程中具有无法替代的重要性，是企业数字化改造和转型的助推剂，而应用了全新一代基于互联网级别的新型信息技术的CRM则是企业数字化的核心。

不过，史彦泽表示，中型企业建立新型CRM会面临四个方面的业务挑战：现有的传统CRM服务商一直着眼于企业内部的管理，因底层构架问题难以满足企业内外打通的需求，不能支撑这种新型的业务架构；企业IT部门自行从零开发的人力成本、时间成本等太高，如果依靠合作伙伴或外包商来开发则资金和后期维护成本巨大；垂直的基于某个业务线条的解决方案提供商也存在系统灵活性不足，缺乏整体设计、容易带来新的信息孤岛等缺点。

但是，如果从零自建，中型企业可能至少需要15~20人左右的产品和研发团队，数月甚至数年的建设周期，并且一旦业务需求发生变动，代码式的系统在灵活性方面的欠缺则是致命的，因此，综合来看，中型企业从零自建业务系统，总体成本巨大并不可行。

史彦泽表示，互联网技术将是解决这一切的关键，互联网的连接、交付、移动以及大数据将构成全新的CRM，而销售易的使命正是支撑企业同客户连接互动的全过程数字化、智能化，从而提升客户满意度，形成可持续的业绩增长。

“SaaS+PaaS”成就一切连接

在这样的认知下，销售易开始转变，除了深耕多年的SaaS服务，在2016年4月推出了可以满足不同行业、不同规模企业个性化需求的PaaS平台，同年7月移动PaaS平台也随后问世。 销售易高级技术副总裁叶晖将销售易PaaS平台的特点归纳为：可扩展、可连接、深度开发、移动平台。其中，移动一直是销售易的优势所在，移动PaaS可以让用户通过原生+灵活的配置，实现流畅性和个性化的和谐共处，带给用户更聚焦更具归属感的使用体验。

经历了半年左右的快速迭代，销售易PaaS平台在创新性（大数据的应用，移动体验的创新）、质量（平台架构的专业性，完整性）、扩展性（配置扩展性，定制开发扩展性）、第三方开发（友好性，便利性）等方面都取得了长足进步。目前已为几十家大型上市公司构建应用程序提供服务，支撑各行各业的个性化业务运行。

至此，销售易的PaaS平台将所有的产品和组件都微服务化，整个业务流程像“切片”一样变成了许多细微的模块，用户可以根据自身的业务需求自由组合，这样企业就能避免重复大规模投资在IT系统上。同时，系统预置了一整套针对市场营销、销售管理和客户服务的CRM业务逻辑，能够快速实现企业业务的个性化，并且在业务发生变化时，随时调整，灵活配置，让解决方案短时间内实现落地。

深耕行业解决差异化需求

“SaaS+PaaS”成就企业关于连接的基本需求，而针对不同行业的差异化需求，销售易则发布了传媒、财富理财、教育、家装、医药等五个基于PaaS平台的行业解决方案。

以教育为例。对于一些培训机构来说，每年按计划招生，前来咨询的人数年年涨，但真正生源不涨；打折、减免、抵扣、 欠费、退班。多种业务让前台人员的报名收费工作混乱；出勤点名，课次登记，每期课程结束完都是表格如山，统计低效混乱；许多校长只在每期结束后才清楚自己是赚是赔，盈亏没有细账等。

针对以上业务挑战，CRM营销工具把每一次的宣传效果能直接转化为咨询（线索），并能把每一次的咨询都能变成客户资料进行沉淀，分配，收回。形成一整套管理流程；让报名流程每一步都有据可依，帮助前台人员一次性完成，并有效记录所有报名信息；把班级、学生、老师的各项信息数据都进行自动、智能、合理的汇总，方便随时随地的了解查看；通过系统规范收支信息的录入并自动整理统计，像专业的财务人员帮助企业把每一笔收支都条理清晰的一一梳理，让账目随时都清晰可查。

叶晖表示，基于销售易PaaS平台的可扩展、可连接、深度开发、移动平台等特点，销售易可以针对不同行业的业务痛点，提供个性化的专属解决方案。

据了解，销售易承诺，中型企业通过销售易PaaS平台只要3~5人的开发团队，在两三个月内就可以构建自己的应用，并且由于平台能力组件化，企业还可以根据业务需求进行灵活变化。

发布会现场，除了五大行业解决方案，销售易还宣布成功获得腾讯领投，红杉资本、经纬中国、真格基金跟投的D轮2.8亿元人民币融资。史彦泽表示，本轮融资资金将用于产品和技术团队扩充，提升PaaS平台的行业解决方案能力，同时加强市场投入与服务团队的建设，更好的服务于不同行业不同规模企业的需求，帮助企业拉近和客户的关系，真正实现以客户为中心的运营。