微软的Windows 10 云版本：据称屏幕截图泄露

据传微软即将推出的Windows 10云版本（它实际上可能和云计算一点关系都没有）的屏幕截图已经泄露到网络上...

ZD至顶网软件频道消息：据传新版本的Windows 10——现在被称为“Windows云版本”——的屏幕截图已经由Windows Blog Italia泄漏。

屏幕截图似乎显示了一个即将到来的操作系统版本，它被锁定的方式类似于微软锁定Windows RT的方式，在此之前，Windows 8.1与Bing版本的Windows也采用过这种锁定方式。

本周早些时候，我报告说，我的消息来源透露Windows 10云版本虽然名称里有个“云”字，但是似乎和云没有什么关系。我的消息来源透露，这将是一个只运行通用Windows平台应用程序的Windows 10的版本。

据Windows Blog Italia表示，他们有机会测试当前版本的Windows 10云版本，该产品只能运行Windows应用商店的应用。该网站指出，使用微软的“Centennial”桌面软件桥构建的Windows应用商店应用程序，使开发人员可以将他们的Win32应用程序迁移到Windows应用商店中，工作在他们有权访问的Windows 10云版本上。

UWP应用程序和Windows应用商店应用尚未成为同义词。但重要的是，Windows Cloud将被锁定，以防止用户安装不是Windows 10商店提供的应用程序，从安全和可管理性的角度看，这可以看作是一个加分的做法，但是考虑到能够使用的应用程序不如可用的UWP/Store应用程序集强大，这是一个减分项。

据称，微软计划将Windows 10 Cloud定位成——至少是部分作为Chrome操作系统和Chromebook的替代品。

我们也不知道微软计划何时揭开Windows 10云版本的神秘面纱，但是最近的Windows 10 Insider预览版本给出了参考，我想也许这将发生在Windows 10 Creators Update启动的时候，预计将在今年4月份。

微软的官员们表示他们对于Windows 10云版本 “无可奉告”。

在其他Windows 10新闻中，微软在2月3日发布了其最新的Windows 10 Insider内测版本(No.15025)的ISO，同一天，其最新的为Creators Update进行的Bug Bash启动。