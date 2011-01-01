微软向开发者提供更多认知服务

微软面向更广泛的开发者们发布了25项Cognitive Services（认知服务）工具中的3个。

ZD至顶网软件频道消息： 微软面向更广泛的开发者们发布了25项Cognitive Services（认知服务）工具中的3个。

微软的Cognitive Services应用编程接口（API）让开发者可以向他们的应用中增加像语音识别、语言理解、情绪检测这样的一些功能。

Cognitive Services和机器人都是微软人工智能、以及更为具体的“交谈即平台”战略的一个组成部分。微软Cognitive Services API旨在与微软Bot Framework很好地协同工作，这在机器人场景中是很有用的。（还可以独立与机器人场景使用）与微软的Cognitive Services一样，机器人可以是基于语音、语言和视觉的。

微软正在重新命名Custom Speech Service（也就是此前私人预览的CRIS）并提供公开预览。Custom Speech Service工具采用了微软的语音转文本引擎，该引擎主要针对开发者提供的数据。

过去十年微软一直在对自己的语音识别算法进行调优，使其能够在有行话、对话和口音的嘈杂环境下使用。Custom Speech Service采用了这篇博客文章中描述的这些算法。

微软还将在2017年3月提供Content Moderator和Bing Speech API。Content Moderator让用户可以在发布图片、文字和视频之前对这些信息进行隔离和审查。Bing Speech API则可以把音频转换为文本，再把文本转换为语音。

微软方面表示，目前已经有60个国家的超过424000个开发者尝试了不同的微软Cognitive Services服务。