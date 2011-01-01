 甲骨文打造“易实现”平台，欲占领“全部”基础设施

红色巨人坦言其在过去五年中遭遇芯片业务失利，同时承诺很快实现硬件框架与软件方案融合。

甲骨文公司针对其于今年1月发布的SPARC/Solaris发展路线图作出了简短解释。

在这份路线图中，甲骨文方面提到“SPARC next”与“SPARC next+”，但却并没有给出任何具体信息，只强调其将拥有更快速度与更高带宽、更可观的缓存容量并更新至“芯片内软件”。

如今甲骨文公司系统业务执行副总裁John Fowler发布了一段视频，立足细节层面作出了进一步说明。

在以下视频中，Fowler坦率地承认甲骨文公司在2010年到2015年之间遭遇到芯片表现不佳的问题，其服务器芯片“必须在性能方面迎头赶上”。

Fowler认为甲骨文公司不仅需要完成上述目标，同时还应当“在微处理器设计领域占据优势”，特别是在计算核心的数量方面。

他进一步承诺“在微处理器与芯片开发层面建立创新流程”，从而实现“芯片内软件以及性能与成本等方面的跨代领先能力”。

Oracle新的SPARC / Solaris发展路线图

Fowler同时提到，“以易于实现的方式提供增量式平台层级更新”。不过他并没有解释具体将采取云式硬件消费模式抑或者简化组件的交换流程。

Fowler对于“芯片内软件”还作出了进一步解释，他承诺甲骨文公司正“将数据分析与安全带入下一个层级，同时亦在全面推进性能与成本方面的改进”。

Fowler表示，甲骨文公司“期待着能够在未来几年内立足您的全部基础设施开展合作关系”。

全部？甲骨文公司目前已经掌握着服务器与融合型基础设施业务，而其存储投资组合也已经以实际产品的形式推出，但其网络组合仍然不够强大、缺乏路由方案但具备较好的虚拟网络方案。当然，软件客户端的存在证明甲骨文似乎的确有意转向资源订阅销售模式。目前甲骨文的大部分软件仍运行在合作伙伴的硬件之上，旨在帮助戴尔及HPE等大型企业客户提升产品销量。如果Fowler的表达不只是一种宣传手段，而甲骨文方面亦确有意愿打算进军云式消费市场，那么经过简单的硬件升级之后，未来的基础设施底层也许会变得更加有趣。

甲骨文公司系统业务执行副总裁John Fowler视频解说：

视频播放地址：https://youtu.be/SDR5hyQ_1VE