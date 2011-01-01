TechCrunch网站今天早些时候曾报道，微软将于4月1日起停用Skype WiFi。据Skype常见问题(FAQ)页面的资料内容，用户在3月31号后将无法下载Skype Wifi应用程序。那些已安装了Skype WiFi的用户从4月1日起将无法找到及使用无线接入热点...

ZD至顶网软件频道消息：TechCrunch网站今天早些时候曾报道，微软将于4月1日起停用Skype WiFi。

据Skype常见问题(FAQ)页面的资料内容，用户在3月31号后将无法下载Skype Wifi应用程序。那些已安装了Skype WiFi的用户从4月1日起将无法找到及使用无线接入热点。

微软建议那些手里有Skype积分的用户将其用于手机和固定电话号码的通话。

微软给出的终止Skype WiFi的官方原因为:

“我们在全球范围内停用Skype WiFi是为了更好地将工作重点放在为用户在我们的核心Skype功能方面带来最好的体验上。”

那微软Wifi会如何呢?微软曾计划以微软Wifi服务取代Skype WiFi。

早在2015年6月，微软官员证实，微软正在推出一个Skype WiFi的更新版，更新版另外起了名字，号称微软WiFi。

笔者曾询问过微软，想知道微软是不是仍然计划推出微软WiFi或是会完全退出WiFi热点接入业务。截稿时仍未收到回复。但微软Wifi网站(https://www.microsoftwifi.com)今天早些时候显示的 “即将推出”的信息现在已经被取消。

微软原来的计划是将微软Wifi以服务的形式提供给消费者和商业客户(商业客户的服务通过Office 365计划提供)。笔者在Office 365计划的网页(https://products.office.com/en-us/business/compare-more-office-365-for- business-plans)上看不到任何提到Skype Wifi或微软Wifi的地方。

Skype是微软的一个业务单位，去年秋天曾裁员。微软官员曾将裁员之举描述为“整固”。

Skype WiFi用户可以用Skype积分连接全球超过二百万个WiFi热点上网。

微软的Skype无处不在信息功能何以自处

Skype无处不在信息功能的发展缓慢，但还是在往前走，该功能并不是只提供给Windows或Skype内内测人士使用。