微软公开预览Azure Stack 产品发布目标2017年中

微软在3月1日推出第三个也是最后一个Azure Stack混合云产品的技术预览。Azure Stack Technical Preview 3 (TP3)现在已经可以下载。除了TP2中已有的功能之外（微软在2016年7月推出），TP3增加了多个新基础设施、安全和连接功能。

ZD至顶网软件频道消息：微软在3月1日推出第三个也是最后一个Azure Stack混合云产品的技术预览。

Azure Stack Technical Preview 3 (TP3)现在已经可以下载。除了TP2中已有的功能之外（微软在2016年7月推出），TP3增加了多个新基础设施、安全和连接功能。

这次测试版的新功能包括：可以与ADFS一起部署用于断开连接的场景；Azure Virtual Machine Scale Sets支持；Azure D-Series VM支持；可以将来自Azure Marketplace的内容集成到Azure Stack中。

Azure Stack是一个运行在特定服务器硬件上的设备，为客户提供了微软Azure公有云平台的很多元素，这样客户就可以运行在他们自己的或者合作伙伴的内部数据中心。

微软最初的计划是在2016年底前提供Azure Stack，让客户可以在他们自己选择的硬件上运行Azure Stack。去年，微软改变了计划，要求用户以一体机的形式采购Azure Stack，运行在小部分预先选定的服务器上，并且将产品发布推迟到了2017年年中。

微软方面表示TP3发布之后“很快”微软就会增加Azure Functions无服务器的计算服务、VM Extension联合以及多租户支持。此外，在TP3发布之后不久Blockchain、Cloud Foundry以及Mesos模板工作负载也将增加到Azure Stack中。

微软方面称，来自Dell EMC、HPE和联想的Azure Stack将从年中开始可以下订单。运行在思科UCS硬件上Azure Stack系统将晚些时候推出，思科最近说目标日期是今年第三季度或者第四季度。

微软方面还在今年的TP3博客文章中谈到了关于Azure Stack即将公布的定价模式。

正如前面所说，Azure Stack客户需要从Dell EMC、联想或者思科那里购买预装了Azure Stack的服务器。这些厂商目前还没有公开他们的定价计划。但是在首次采购之后，客户只需要为他们从供货开始及之后使用的Azure Stack服务付费（也就是付费即用的定价模式）。微软方面证实，在全面供货之后，现有一个节点的、用于开发测试的产品仍然是免费的。

微软将Azure Stack定位为一个真正一致的混合云平台，允许用户将Azure公有云服务用于保存在本地Azure Stack中的数据，以及将同样基于Azure服务的应用部署在Azure公有云和Azure Stack。