甲骨文将Exadata Cloud转化为内部软件包

甲骨文公司已经将一套新型硬件添加至其“Oracle Cloud at Customer”产品当中，具体方式为利用其全新Exadata Cloud Machine运行内部甲骨文数据库，同时配合与Exadata Cloud Service完全相同的接口。

ZD至顶网软件频道消息：甲骨文公司已经将一套新型硬件添加至其“Oracle Cloud at Customer”产品当中，具体方式为利用其全新Exadata Cloud Machine运行内部甲骨文数据库，同时配合与Exadata Cloud Service完全相同的接口。

Cloud at Customer旨在将甲骨文的公有云体验整合至硬件当中，从而实现内部运行。甲骨文公司将其产品作为提供云体验的方案，从而帮助企业在无需调整监管机制的前提下顺利过渡至公有云当中。另外，由于使用同自家公有云相同的接口，因此客户能够更轻松地建立起混合云体系。再有，甲骨文亦提供一款用于本地及公有云版本服务的独立API，旨在为开发人员提供便利。

Cloud at Customer还提供类云型支付选项。客户可以为相关硬件及数据库支持订阅费用，其基本费率及费用则取决于实际资源使用规模。

这套新型设备将提供以下四种配置选项：

八机架：包含2台计算节点与3台Exadata存储服务器。

四机架：包含2台计算节点与3台Exadata存储服务器，其中每个节点提供双倍于八机架节点的存储容量、更高内存与更多可用CPU计算核心。

半机架：包含4台计算节点与6台Exadata存储服务器。

全机架：包含8台计算节点与12台Exadata存储服务器。

红色巨人最近开始向其他在公有云环境下运行其数据库的用户发送价格信号，包括将在AWS内运行数据库的许可费用提升一倍。而经过此次推出混合云数据库即服务方案，甲骨文公司再次表明其渴望尽可能多地掌控客户的基础设施堆栈。新设备的定价尚未正式公布，不过甲骨文公司创始人Larry Ellison此前曾承诺其价格水平将低于全部多云方案。