微软面向教育用户推出团队协作服务

微软一个星期前面向Office 365商业用户推出团队协作服务后，日前面向Office 365教育客户推出团队协作服务。Office 365教育用户可免费使用微软团队协作服务，前提是用户拥有教育、教育加、教育E3和/或教育E5套件计划。

微软一个星期前面向Office 365商业用户推出团队协作服务后，日前面向Office 365教育客户推出团队协作服务。Office 365教育用户可免费使用微软团队协作服务，前提是用户拥有教育、教育加、教育E3和/或教育E5套件计划。微软团队协作服务并非独立产品。

截至上周为止，团队协作服务已经以19种语言在181个Office 365市场上推出。

3月21日微软科技社区的博文称：

“从2017年3月20日开始，团队协作服务在默认情况下将被关掉， IT管理员可以为自己的机构打开团队服务。我们建议IT管理员启用微软团队协作服务并即时开始在自己的IT部门使用微软团队协作服务；并为大学教员、职员、教师和高校学生等目标群体启动该服务。”

微软团队协作服务可在Windows、Mac、Android、iOS和网络平台上运行。团队协作服务在微软Edge 12 +、Internet Explorer 11+、Firefox 47.0+，和Chrome 51.0+上支持网络客户端。Safari用户可下载桌面客户端。

微软官员上周曾拒绝透露微软Office 365教育用户何时可以使用团队协作服务。

微软推出微软团队协作服务与Slack竞争。但微软高管强调，微软团队协作服务与Slack不同，微软并没有试图取消团队协作服务对电邮的需求。微软正在努力简化从电子邮件到团队服务的谈话迁移过程并提供向团队通道发送电子邮件的功能，支持格式、标记、附件等。微软官员表示，微软Outlook和团队协作服务的整合将继续得到深化。