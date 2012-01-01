都谈数字化转型，微软有啥不同？

企业在数字化转型过程的需求总结为四个方面：第一，转型产品和服务；第二，优化业务运营；第三，赋能企业员工；第四，密切客户沟通。针对这四个方面，微软都有自己的解决方案，在此基础上通过与公司及其客户一起进行广泛合作，最终顺利完成企业数字化转型。

ZD至顶网软件频道消息： 数字化转型是当下几乎所有企业都非常关注的一个话题。有人把数字化转型的影响与当年蒸汽机、电和计算机的出现给整个工业界带来的变革相提并论。这种提法不一定每个人都认同，但数字化转型的重要性毋庸置疑。实际上，被裹挟在大规模数字化带来的“数字化变革”大潮之中的企业，纷纷开启了自己的数字化转型之路。

和以往历次变革过程一样，数字化转型并不容易，陷阱不少，因此不少企业选择借助外部力量的帮助，来实施转型。在这个过程中，那些技术全面、行业积淀深厚的IT厂商是首选，微软正是其中之一。那么，与其他更为高调的厂商相比，微软在这轮数字化变革中到底能扮演什么样的角色，有何自己的优势？在微软美国总部参观期间，笔者就这个话题采访了微软的高管，来听听微软的高管们怎么说。

微软公司全球副总裁Kevin Dallas

核心优势：云+人工智能

在微软主管物联网及智能云业务扩展的公司全球副总裁Kevin Dallas看来，与市场上其他厂商相比，微软的综合实力，特别是其在云和人工智能方面的实力成就了微软成为数字化转型市场的领头羊，而这两者其实也正是微软今天的核心竞争力。

“我们看到，正是如下这些技术的发展成熟才为数字化转型铺平了道路，包括大规模应用的云计算、大规模推广的人工智能技术和大量存在的数据，客户也正是因为这些技术的普及才而开启数字化转型之路的。”Kevin Dallas告诉记者。

Kevin Dallas说，微软的解决方案是全方位的。目前微软是全球最大的智能云供应商和运营商，不仅有基础架构即服务（IaaS），还有平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），可以满足云计算三个层面的业务需求。而且，除了公有云外，微软还有私有云服务，也是客户相当看重的一点。

“我们在全球38个区域都有数据中心，同时，我们也提供数据平台的服务，这是其他任何一家云服务商都难以匹敌的数字。”Kevin Dallas说。

而在人工智能方面，微软也同样出色。Kevin Dallas表示，这一方面源于这些年来微软一直保持对人工智能研发的持续高投入，另一方面则是微软在人工智能的两个重要要素：算法和数据方面有着先天优势。比如，通过Office、Bing等服务微软建立了拥有大量数据的数据库，从而可以让人工智能变得更强、更好。而把微软的数据分析平台与微软的人工智能服务相结合，就能提供给客户一个完整的解决方案。

服务企业数字化转型四大需求

Kevin Dallas对企业在数字化转型过程的需求总结为四个方面：第一，转型产品和服务；第二，优化业务运营；第三，赋能企业员工；第四，密切客户沟通。他说，针对这四个方面，微软都有自己的解决方案，在此基础上通过与公司及其客户一起进行广泛合作，最终顺利完成企业数字化转型。

以服务和产品的转型为例，传统的做法是：企业推出一款产品，交付给客户，等待客户的反馈，然后再去改良产品，然后再将产品的改进告知客户、教会客户使用。整个过程非常耗时和缓慢，往往需要耗费大量时间。而现在，基于一系列创新的技术企业则能去关注：如何与自己的客户就推出的新产品保持实时的互动和连接，如何能够在交付产品的时候就能实时得到客户的反馈。而微软XBox游戏机和在线服务Xbox Live正是这样一个案例，通过XBox主机连接至Xbox Live，微软就与玩家有了一个联系，可以实时与他们进行沟通，也可以根据他们的使用习惯，把新的、更具个性化的服务推送给他们。

“我们从一个产品的早期设计，到产品的推出与交付，到用户使用和反馈这整个过程，都可以帮助我们的客户。实际上，我们正在与全球很多客户一同在经历数字化转型，我们不仅是要帮助客户交付第一手的产品、应用和服务，我们还会携手众多的合作伙伴，通过他们把创新能力带给客户。“Kevin Dallas说。

数字化转型不止是技术

Kevin Dallas特别强调说，数字化转型不仅仅是产品和技术转型，更多的是一种业务模式的转型，而这也是最能体现微软价值的。微软有一个专门的咨询部门，透过它客户可以得到这样的咨询服务：一个是预见未来（envisioning），一个是创新构想（ideation），来帮助客户描画未来的业务模式，也帮助他们重新设计和重塑生产和业务流程。

Kevin Dallas透露，如今咨询服务也成为微软助力企业数字化转型的一个重要手段。Kevin Dallas所带的团队95%的时间都花在帮助客户重新设计和实践新的业务模式，并通过新技术来推动数字化转型。“我们的工作分为四个步骤：第一，加深对客户的了解，了解他们的需求；第二，把客户的需求反馈给产品和业务部门，以优化和改善我们的产品和服务；第三，通过新产品和服务帮助客户实现业务模式的转型；第四，也是非常重要的一部分，我们会通过整个生态再强化客户的转型成果。”Kevin Dallas说。

采访中，Kevin Dallas还特意为我们播放了一段视频，为我们展现了在微软技术支撑下的未来生活场景。在视频中，主人走出大楼进入自己的汽车内，这时汽车就能够告诉主任到达预期终点所需时间，并且显示日历上他所有日程的信息。紧接着主人启动汽车，汽车提醒主人到达终点的几条推荐路线。在汽车行进过程中，主人会一条提醒，说有5封未读邮件和一些会议邀请。主人可以直接与小娜语音交流，让她帮忙把邮件发送出去，并且帮忙连接到Skype进行电话会议。在车停下的时候，小娜会将会议的其他信息告诉主任。在到达目的地之后，可以继续使用自己的手机进行工作，整个体验无缝连接。

在这个视频中，作为虚拟的数字助理的小娜可以帮助完成很多任务，而人需要做的仅仅是双手紧握方向盘，直视道路专注开车，并不需要分心去完成其他的事情，但同时仍然能够获得高效的办公体验。

Kevin Dallas介绍说，汽车厂商正在考虑让这样的体验变为现实，即数字化我们的工作和生活方式，并交付给车主们。“通过他们的努力，自动驾驶正逐渐成为现实。“Kevin Dallas说。