企业现在注册可参与微软Windows Insider计划

微软终于面向那些希望提前测试软件新功能的IT部门开发了自己的Windows Insider计划。

ZD至顶网软件频道消息：微软终于面向那些希望提前测试软件新功能的IT部门开发了自己的Windows Insider计划。

微软表示，Windows Insider Program for Business让企业可以在Windows 10操作系统新版本向公众发布之前在自己的工作测试环境中进行使用。

Windows Insider Program已经推出多年时间了，但到目前为止，它一直都专注于开发人员和所谓的“强大用户”。这个计划的想法是，选定的一组用户可以提供关于任何新功能的反馈，这样微软就可以在正式发布这些功能之前解决其中存在的问题。

但是最新的Windows Insider计划首先是向企业开发的。微软表示，它希望通过让IT部门可以测试Insider代码，让新功能在作为更新自动提供给用户之前得到企业应用和软件工具更好的测试。

“将Insider Preview Builds融入你的开发计划中，能够让你为下一次Windows 10更新做好准备，更快速地部署新服务和新工具，有助于确保你应用的安全，提高生产力和对环境稳定性的信心，”微软在推出该服务的时候表示。“我们还将帮助你加深与IT Pro社区的连接，收集你企业组织内的反馈，解决阻塞或者关键问题，以更好地更快地支持企业组织内的需求。”

微软在2月的Ignite大会上宣布将推出这项服务。企业管理员如何想要参与这项计划的话，他们需要注册Azure Active Directory证书。预计微软在今年秋季正式发布前开始测试下一次重大功能升级（代号为Redstone 3）的时候，代码就将开始提供给参与该计划的用户。